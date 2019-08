Με υπόθεση ξεπλύματος συνδέουν τον Πρόεδρο Αναστασιάδη

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Την έντονη αντίδραση του προέδρου Αναστασιάδη και του πρώην δικηγορικού του γραφείου προκάλεσαν ισχυρισμοί της πλατφόρμας Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) που με επίκληση στοιχείων από τη διαλυθείσα (από το 2013) λιθουανική τράπεζα Ukio Bankas, τα οποία όμως δεν δίνει αυτούσια στη δημοσιότητα, συνδέει το δικηγορικό γραφείο «Νικ. Χρ. Αναστασιάδης» με το ρωσικό δίκτυο ξεπλύματος μαύρου χρήματος Troika Laundromat.

H Troika Laundromat είναι το πιο πρόσφατο ερευνητικό κατόρθωμα του OCCRP, το οποίο αποκαλύφθηκε τον περασμένο Μάρτιο στον ιστότοπο του OCCRP. Για εκείνη την έρευνα, εντός της οποίας εντάσσεται το επίμαχο δημοσίευμα του OCCRP για τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και το πρώην δικηγορικό του γραφείο Νικ. Χρ. Αναστασιάδης, το OCCRP ισχυρίστηκε ότι είχε στη διάθεσή του τη μεγαλύτερη διαρροή τραπεζικών δεδομένων στην ιστορία.

Σύμφωνα με το OCCRP, το σχήμα ξεπλύματος χρήματος της Troika Laundromat εμπλέκει 70 off-shore εταιρείες-κελύφη που διακίνησαν εκτός Ρωσίας και καθάρισαν 3,5 δισ. ευρώ περίπου τα δέκα χρόνια μέχρι το κλείσιμο της λιθουανικής Ukio Bankas το 2013.

Η νομιμότητα της προέλευσης αυτών των ρωσικών χρημάτων παραμένει αδιευκρίνιστη, ωστόσο σύμφωνα με το Bloomberg (ημερ. 7/3/2019), το OCCRP πέτυχε να αποδείξει ότι οι συναλλαγές μέσω των οποίων διακινήθηκαν τα 3,5 δισ. ευρώ ήταν πλαστές. Σε μία από αυτές τις συναλλαγές, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ημερ. 14/8/2019 του OCCRP, ενεπλάκη το δικηγορικό γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης, ενόσω ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ήταν επικεφαλής του γραφείου, πριν να εκλεγεί Πρόεδρος το 2013.

Στο ουσιαστικό περιεχόμενό του, το δημοσίευμα παραπέμπει σε «τεκμήρια που διέρρευσαν από τη λιθουανική τράπεζα Ukio Bankas», σύμφωνα με τα οποία εντοπίζονται οι πηγές χρημάτων της περιβόητης ρωσικής εταιρείας Delco, που πρωταγωνιστεί στο Troika Laundromat. Μία από τις εταιρείες που βοήθησαν στο ξέπλυμα την Delco (η οποία συνδέεται με Ρώσους ολιγάρχες, όπως ο εκ των απορρήτων του Προέδρου Πούτιν, βιολοντσελίστας Σερτζέι Ροντούλγκιν), η Matias Co Ltd συνδέεται με το πρώην δικηγορικό γραφείο του Προέδρου Αναστασιάδη.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του OCCRP, το γραφείο Αναστασιάδη μέσω της Imperium Nominees Ltd ίδρυσε τη Matias Co Ltd, η οποία το 2007 προχώρησε σε συμφωνία για την αγορά, έναντι 220 εκατ. ευρώ, της εταιρείας Energostroyinvest Holding, η οποία τότε ήταν η μεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρεία ηλεκτρονικών δικτύων και μονάδων παραγωγής ενέργειας στη Ρωσία. Αγοράστρια τής εν λόγω εταιρείας (έναντι 220 εκατ. ευρώ) ήταν μία από τις τρεις εταιρείες που πρωταγωνιστούν στο Troika Laundromat, με το OCCRP να υποστηρίζει ότι η πραγματική αξία της αγοραπωλησίας ήταν 2 δισ. δολάρια. Αγοραστής, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το OCCRP, ήταν ο Ρώσος ολιγάρχης Αλεξάντερ Αμπράμοφ. Το OCCRP επικαλείται εκ νέου στοιχεία από τη διαλυθείσα λιθουανική τράπεζα, για να καταγράψει ότι Αμπράμοφ και Αναστασιάδης είχαν εμπλοκή στην εν λόγω αγοραπωλησία.

Κυπριακό διαβατήριο στον Αμπράμοφ

Σύμφωνα με το OCCRP, ο πρωταγωνιστής στην ύποπτη για ξέπλυμα χρήματος αγοραπωλησία 220 εκατ. ευρώ, Αμπράμοφ, ήταν πελάτης του γραφείου Αναστασιάδης. Επικαλούμενο μαρτυρία πρώην λειτουργού του Υπουργείου Εσωτερικών, το OCCRP αναφέρει ότι το δικηγορικό γραφείο Αναστασιάδη είχε αιτηθεί το χρυσό διαβατήριο του Αμπράμοφ επί διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια. Τον Ιούλιο του 2010 δόθηκε κυπριακή υπηκοότητα στον Αμπράμοφ, γεγονός που το OCCRP επιβεβαιώνει και με δήλωση του ο τότε ΥΠΕΣ Νεοκλής Συλικιώτης.