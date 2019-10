«Μην παριστάνεις τον σκληρό!», «μη γίνεσαι ανόητος!» – Επιστολή του Τραμπ προς Ερντογάν

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. «Μην παριστάνεις τον σκληρό!», «μη γίνεσαι ανόητος!», είναι οι εκφράσεις που περιέχονται σε επιστολή με την υπογραφή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με παραλήπτη τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και φέρει ημερομηνία την 9η Οκτωβρίου.

«Ας δουλέψουμε [για να κλειστεί] μια καλή συμφωνία», προτείνει ο Ρεπουμπλικάνος ένοικος του Λευκού Οίκου σε αυτήν επιστολή, έκτασης τεσσάρων παραγράφων, το περιεχόμενο της οποίας αποκαλύφθηκε την Τετάρτη.

Η αυθεντικότητά της επιβεβαιώθηκε από την αμερικανική προεδρία.

Η επιστολή εστάλη στον πρόεδρο της Τουρκίας την ημέρα που ο Ερντογάν διέταξε να εξαπολυθεί η επίθεση των τουρκικών ένοπλων δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία.

EXCLUSIVE: I have obtained a copy of ⁦@realDonaldTrump⁩’s letter to #Erdogan. ⁦@POTUS⁩ warns him to not “be a tough guy! Don’t be a fool!” Says he could destroy Turkey’s economy if #Syria is not resolved in a humane way. Details tonight at 8pm #TrishRegan #FoxBusiness pic.twitter.com/9BoSGlbRyt

