Μη επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ σε ελαιόλαδο και ελιές

ΑΘΗΝΑ. Την ικανοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης για τη μη επιβολή δασμών στο ελαιόλαδο και στις βρώσιμες ελιές από την αμερικάνικη πλευρά, εξέφρασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, σε συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρέσβη στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος συνοδευόταν από τον εμπορικό ακόλουθο της πρεσβείας.

Ο υπουργός ζήτησε, επίσης, να μην ισχύσουν οι αυξήσεις 25% στις κομπόστες, καθώς, όπως ανέφερε, η παραγωγή είχε ήδη συγκομισθεί με βάση τα πρότυπα της αμερικανικής αγοράς και το οικονομικό πλήγμα θα είναι μεγάλο.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρέσβης, σε tweet του μετά τη συνάντηση, έκανε λόγο για συνέχεια του στρατηγικού διαλόγου που έχει ξεκίνησε μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη.

Great to follow up on the recent US-Greece Strategic Dialogue with Minister @MakisVoridis to discuss trade and investment opportunities, possibilities for expanded access to the U.S. market, and positive results from the U.S. decision not to apply tariffs to Greek olive oil. pic.twitter.com/8SJ8mKS8P6

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) October 18, 2019