«Περί Εργων»: Μια βάρκα «κατέπλευσε», ως άλλη ελπίδα, σε ένα ραφτάδικο αλληλεγγύης

Μια βάρκα που μετέφερε την ελπίδα σε πρόσφυγες οι οποίοι κατέπλευσαν στη Χίο, έγινε υλικό νέας προσδοκίας για κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση, όταν μετατράπηκε σε τσάντες από μέλη μη κυβερνητικής οργάνωσης που υποστηρίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

“Σε συνεννόηση με οργανώσεις από τη Χίο, παραλάβαμε στην Κατερίνη, για τους σκοπούς της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης “Περί Έργων”, μια πλαστική βάρκα μέσα σε ένα κουτί. Αφού την πλύναμε- είχε ακόμη άμμο κολλημένη πάνω της- και την καθαρίσαμε, την κόψαμε και φτιάξαμε τσαντάκια. Θέλοντας δε να αναδείξουμε το κοινωνικό μήνυμα που περικλείει η προσπάθειά μας, τυπώσαμε στο ταμπελάκι αυτών των αντικειμένων “made of materials from refugee boats crossing the Aegean sea” εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Βασιλική Πανάγου, πρόεδρος της “Περί Έργων” που λειτουργεί εδώ και λίγους μήνες εργαστήρι ραπτικής στην Κατερίνη και παράγει αντικείμενα “φτιαγμένα από ανθρώπους που διατρέχουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού”.

Σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. που ιδρύθηκε από το σωματείο “Περιχώρησις”, είναι να ενισχύσει πρακτικά μέσω της αλληλέγγυας οικονομίας, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φυλής και θρησκευτικών πεποιθήσεων, εκπαιδεύοντάς τα στον τομέα της κοπτικής και ραπτικής και δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης, ώστε να μπορέσουν μέσα από αυτή την κοινή προσπάθεια, να ορθοποδήσουν.

Σύμφωνα με την κ.Πανάγου, η συνεταιριστική επιχείριση χρηματοδοτείται από το “Women’s World Day of Prayer, German committee” και το μικρό ραφτάδικο αλληλεγγύης, με τις 10 ραπτομηχανές, λειτουργεί καθημερινά, 9 με 1 το μεσημέρι, σε ισόγειο χώρο, δίπλα στα ΚΤΕΛ Κατερίνης.

“Έχουμε περίπου 30 ωφελούμενους, πρόσφυγες αλλά και Έλληνες, οι οποίοι εκπαιδεύονται δωρεάν στη ραπτική από επαγγελματία μοδίστρα. Στον χώρο, έχουμε εκθετήριο και πουλάμε τα προϊόντα μας ενώ δεχόμαστε και ρούχα για επιδιορθώσεις. Πάντως, ότι φτιάχνουμε- τσάντες, ποδιές, πορτοφόλια, νεσεσέρ- είναι από ανακυκλώσιμα υλικά, όπως η… βάρκα, από μεταχειρισμένα υφάσματα ή ρετάλια και το μόνο που αγοράζουμε είναι τα φερμουάρ και οι κλωστές” λέει η κ. Πανάγου. Προσθέτει μάλιστα ότι ήδη δέχθηκαν μια παραγγελία για 100 τσάντες από την Γερμανία και είναι ανοιχτοί σε κάθε είδους συνεργασία, “ακόμη και για ράψιμο μπομπονιέρας, προϊόν που περιλαμβάνεται στην άδειά μας”.

“Έχουμε καταφέρει να προσλάβουμε μια γυναίκα και ευελπιστούμε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε άλλες προσλήψεις αφού η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι ένας από τους στόχους μας. Παράλληλα, η εκπαίδευση που προσφέρουμε οδηγεί μέσω της κοινωνικοποίησης και στην ενσωμάτωση αφού πρόσφυγες και Έλληνες από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, δουλεύουν μαζί, ανταλλάσσουν απόψεις και συμβιώνουν”.

Η τοπική κοινωνία φαίνεται πώς έχει αναγνωρίσει τη δουλειά της οργάνωσης καθώς, σύμφωνα με την κ.Πανάγου, “στηρίζει το εργαστήρι ραπτικής” και υπάρχει γενικότερα μεγάλη ανταπόκριση στο εγχείρημα.

“Έχουμε παραγγείλει μια παλέτα με βάρκες και σωσίβια από την Χίο, προκειμένου να δουλέψουμε με το πλαστικό το οποίο έχει δημιουργήσει μεγάλο οικολογικό πρόβλημα. Συγχρόνως, δημιουργούμε σιγά- σιγά και το e-shop μας, προκειμένου να διαθέτουμε διαδικτυακά τα προϊόντα μας μέσω της ιστοσελίδας μας www.periergon.gr” καταλήγει η κ. Πανάγου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Νατάσα Καραθάνου