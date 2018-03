«Μουσική Οδύσσεια» στο Μουσείο Ιστορίας της Φιλαδέλφειας (φωτογραφίες)

0 SHARES Share Tweet

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Μοναδικές στιγμές έζησαν οι ομογενείς οι οποίοι παραβρέθηκαν στην τελετή των εγκαινίων της φωτογραφικής και λαογραφικής έκθεσης που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ελληνοαμερικανικής Κληρονομιάς της Φιλαδέλφειας (The Greek American Heritage Society of Philadelphia) στο Μουσείο Ιστορίας της Φιλαδέλφειας.

Η έκθεση «A Musical Odyssey – The Heritage of Greek Music in Philadelphia» περιελάμβανε σπάνιες φωτογραφίες από τις ελληνικές ορχήστρες των δέκα τελευταίων δεκαετιών, τα μουσικά όργανα, δίσκους, χάρτες και επεξηγηματικό υλικό το οποίο εξέπληξε τις τρεις γενιές των μουσικών που ήταν παρόντες. Ο Γιάννης Ρούσος με το σαντούρι εξέπληξε τον κόσμο και μίλησε για την ιστορία του.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Νικόλαος Γιάντσος κατά την διάρκεια της επικοινωνίας με τον «Εθνικό Κήρυκα» εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχία της έκθεσης και για το γεγονός ότι η έκθεση αυτή απευθύνεται στο ευρύτερο αμερικανικό κοινό.

Ο κ. Γιάντσος ανέφερε ότι οι εκθέσεις αυτές έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον της τρίτης και της τέταρτης γενιάς και ότι τους έδωσαν το έναυσμα να αναζητήσουν τις ρίζες τους.

«Περιττό να σας πω ότι η πλειοψηφία των επωνύμων μελών του Συλλόγου μας είναι ξένα, διότι τα παιδιά τρίτης και τέταρτης γενιάς αναζητούν τις ρίζες τους. Ενδιαφέρονται για το DNA τους και θέλουν να φτιάξουν το δικό τους γενεαλογικό δέντρο. Εκθέσεις όπως ετούτη τους δίνουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν το δέντρο τους», τόνισε ο κ. Γιάντσος.

Η έκθεση θα ξεκινήσει τη μεγάλη περιοδεία από την κοινότητα του Αγίου Γεωργίου στην πόλη Μίντια, στον Αγιο Λουκά του Μπρούμολ και σε άλλες Ελληνορθόδοξες κοινότητες της τριπολιτειακής περιοχής. Στόχος μας είναι να καταγράψουμε την ιστορία της Ομογένειας της Φιλαδέλφειας με το μότο «μια ιστορία τη φορά, μια συζήτηση και μια αγκαλιά τη φορά», συμπλήρωσε ο κ. Γιάντσος.