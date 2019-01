Νέα ένσταση σε κυπριακό Δικαστήριο για τα τεκμήρια της Focus

ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Μιχάλη Ζολώτα και Μιχάλη Φόλε, εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση της Focus, ήγειραν, την Τετάρτη, νέα ένσταση στην κατάθεση τεκμηρίων στο δικαστήριο από πλευράς της Κατηγορούσας Αρχής.

Η νέα ένσταση αφορά emails που απέστειλαν οι Ζολώτας και Φόλε στην Μαρφίν και τα οποία λήφθηκαν από τους σκληρούς δίσκους της τράπεζας που βρίσκονταν στην κατοχή του διαχειριστή και είχαν παραδοθεί στις ανακριτικές αρχές.

Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων υποστηρίζει για άλλη μια φορά ότι τα εν λόγω emails παραβιάζουν το δικαίωμα του απορρήτου του ιδιωτικής επικοινωνίας και δεν θα πρέπει να επιτραπεί η κατάθεσή τους στο δικαστήριο. Θέση με την οποία διαφωνεί η Κατηγορούσα Αρχή.

Το δικαστήριο όρισε την ερχόμενη Τρίτη, 29 του μηνός στις 9 το πρωί για τις τελικές αγορεύσεις των δύο πλευρών επί της νέας ένστασης της υπεράσπισης η οποία θα εξεταστεί κατά τη κυρίως δίκη.

Η υπόθεση αφορά στην κατ΄ ισχυρισμό δωροδοκία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου με €1 εκ. από την εταιρεία Focus. Κατηγορούμενοι στην υπόθεση εκτός από τον κ. Χριστοδούλου, είναι ο Μιχάλης Ζολώτας, η κόρη του κ. Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου, ο πρώην σύζυγος της Ανδρέας Κιζουρίδης και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group – MIG (πρώην Marfin Financial Group – MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα. Κατηγορούμενοι στην υπόθεση ήταν επίσης ο Κυριάκος Μάγειρας, για τον οποίον το Εφετείο Αθηνών αποφάσισε τη μη έκδοση του στην Κύπρο, ως επίσης και ο Ανδρέας Βγενόπουλος ο οποίος απεβίωσε.