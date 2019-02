H εφημερίδα «New York Times» είναι «πραγματικός εχθρός του λαού» απαντά ο Τραμπ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε την εφημερίδα New York Times «πραγματικό εχθρό του λαού», έπειτα από ένα άρθρο όπου τον κατηγορούσαν για παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης, με τον ιδιοκτήτη της αμερικανικής εφημερίδας να απαντά αμέσως στον Αμερικανό πρόεδρο χαρακτηρίζοντας «επικίνδυνα» τα λεγόμενά του .

«Το άρθρο της New York Times είναι ψευδές» έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Είναι πραγματικοί ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ!» συμπλήρωσε, χρησιμοποιώντας μια έκφραση την οποία έχει επανειλημμένως επιλέξει σε τοποθετήσεις του εναντίον αμερικανικών ΜΜΕ.

The New York Times reporting is false. They are a true ENEMY OF THE PEOPLE!

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε επίσης τη New York Times ότι δεν ζήτησαν τη γνώμη του για τους ισχυρισμούς περί παρέμβασης, κάτι που αρνήθηκε μία εκ των συντακτριών, η Μάγκι Χάμπερμαν.

Πάντα μέσω Twitter, ο δισεκατομμυριούχος καταφέρθηκε επίσης κατά της Washington Post, χαιρετίζοντας την απόφαση ενός μαθητή Λυκείου από το Κεντάκι να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της εφημερίδας.

Ο Νικ Σάντμαν κατηγορεί τη «WP» ότι τον παρουσίασε, εσφαλμένα, ως τον βασικό υπεύθυνο για μια συμπλοκή μεταξύ μιας ομάδας μαθητών κι ενός Ινδιάνου ακτιβιστή, στα μέσα Ιανουαρίου, στην Ουάσιγκτον. Το βίντεο με το περιστατικό έγινε σύντομα viral.

Ο μαθητής ζητά από την εφημερίδα το ποσό των 250 εκατομμυρίων δολαρίων ως αποζημίωση για δυσφήμιση και δημοσίευση ψευδών πληροφοριών σχετικά με το πρόσωπό του.

«Πήγαινε να τους πιάσεις, Νικ» τουίταρε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Fake News!».

“The Washington Post ignored basic journalistic standards because it wanted to advance its well-known and easily documented biased agenda against President Donald J. Trump.” Covington student suing WAPO. Go get them Nick. Fake News!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 Φεβρουαρίου 2019