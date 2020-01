Νέα ταινία- έκπληξη του Γιώργου Λάνθιμου

ΑΘΗΝΑ. Μια χαρμόσυνη είδηση για τους λάτρεις του σινεμά επιφύλασσε η σημερινή συνέντευξη Τύπου με την οποία υποδέχτηκε η Εθνική Λυρική Σκηνή το 2020. Ο Καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΛΣ, Γιώργος Κουμεντάκης ανακοίνωσε τρεις αναθέσεις νέων έργων για τη σεζόν 2019/20 που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας, με την ενίσχυση της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Ο Γιώργος Λάνθιμος, ο διεθνής Ελληνας σκηνοθέτης που έκανε το ελληνικό σινεμά μια διεθνή υπόθεση, έλαβε ανάθεση για να δημιουργήσει μια ταινία / εγκατάσταση στο πλαίσιο του τριετούς κύκλου The Artist on the Composer, ο οποίος είναι μια συνεργασία της ΕΛΣ με τον Οργανισμό ΝΕΟΝ και θα αποκαλυφθεί τον Μάιο.

Οι άλλες δύο αφορούν τον βραβευμένο συνθέτη Γιώργο Βασιλαντωνάκη, ο οποίος έλαβε ανάθεση για να συνθέσει μια νέα όπερα, με την οποία η ΕΛΣ τιμά την επέτειο των 80 ετών λειτουργίας της και τον συνθέτη Αγγελο Τριανταφύλλου, ο οποίος έλαβε ανάθεση για να συνθέσει την όπερα Μέσα Χώρα, ένα έργο για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, το οποίο θα σκηνοθετήσει ο Νίκος Καραθάνος.

Διαβάστε επίσης: Εθνική Λυρική Σκηνή: Η εξωστρέφεια ξεκινάει από μέσα