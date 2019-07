Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Νέα Υόρκη λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες από έναν ενδεχομένως «φονικό καύσωνα», κατά το «CNN» αναμένεται να πλήξουν μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ από την Παρασκευή, ενώ ήδη η Νέα Υόρκη έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τα επόμενα 24ωρα, άνω του 85% των περισσοτέρων Πολιτειών, θα έχουν θερμοκρασίες πάνω από 90 βαθμούς Φαρενάιτ (σχεδόν 33 Κελσίου), σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του «CNN», Ντέιβ Χένεν (Dave Hennen) και περισσότερες από τις μισές θα έχουν θερμοκρασίες επάνω από 95 Φαρενάιτ (35 Κελσίου).

Περί τα 195 εκατ. άνθρωποι, θα είναι «υπό προειδοποίηση» λόγω κύματος υπερβολικής ζέστης, που μπορεί, σε ορισμένες περιοχές να σπάσει και ρεκόρ, αλλά και να αποβεί μοιραία.

Το Σαββατοκύριακο ειδικά, αναμένεται περαιτέρω πλήγμα από τον καύσωνα στην Ανατολική Ακτή έως και τα Μεσοδυτικά.

Βοστώνη, Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφεια, Βαλτιμόρη και Ουάσιγκτον, θα δεχθούν κύματα ζέστης, ενώ θα υπάρχουν οι σχετικές προειδοποιήσεις/συμβουλές από τις Αρχές.

A heat wave is on the way, New York City. Take it seriously — we could see some of the highest temperatures in years.

Head to https://t.co/B0DWoVpTzh for more information. pic.twitter.com/hFvRAOFn4K

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 18, 2019