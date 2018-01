Νέο αίτημα Αγκυρας για έκδοση των 8 Τούρκων στρατιωτικών

ΑΘΗΝΑ. Από τις τουρκικές δικαστικές αρχές υποβλήθηκε νέο αίτημα προς στις ελληνικές αντίστοιχες, για να εκδοθούν στην Τουρκία οι 8 στρατιωτικοί, οι οποίοι μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016 στην γείτονα χώρα κατέφυγαν με ελικόπτερο στην Αλεξανδρούπολη.

Το τουρκικό αίτημα δεν έχει ακόμη διαβιβαστεί στις ελληνικές δικαστικές αρχές, καθώς μεταφράζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών και αναμένεται να διαβιβαστεί μέσα στις επόμενες μέρες, ανέφερε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο ανταποκριτής στην Αθήνα του τουρκικού ειδησεογραφικού πρακτορείου Ανατολή επεσήμανε ότι το νέο αίτημα περιλαμβάνει νέα στοιχεία για «φόνο» και «απόπειρα φόνου» σε σχέση με τους 8.

