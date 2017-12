Νίνα Σιμόν, Bon Jovi, The Cars και Dire Straits στο Rock&Roll Hall of Fame

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ. Η θρυλική Νίνα Σιμόν, τα συγκροτήματα Bon Jovi και The Cars, οι βιρτουόζοι των Dire Straits κέρδισαν μια θέση στο Rock & Roll Hall of Fame, όπως ανακοίνωσε σήμερα το πάνθεον του ροκ-εν-ρολ και της μουσικής ποπ γενικότερα.

Οι καλλιτέχνες που θα τιμηθούν το 2018 εκπροσωπούν πολλά διαφορετικά είδη μουσικής, από την τζαζ της Νίνα Σιμόν μέχρι το new wave των Cars, το γκόσπελ της Ροζέτα Θαρπ και την αγγλική ροκ των Moody Blues.

Η λίστα των νικητών σηματοδοτεί μια στροφή στις ρίζες του αμερικανικού Hall of Fame που τα δύο προηγούμενα χρόνια είχε διευρύνει τους μουσικούς ορίζοντές του για να υποδεχτεί καλλιτέχνες της ραπ όπως ο Τούπακ Σακούρ και το συγκρότημα χιπ χοπ N.W.A.

Οι έξι που θα τιμηθούν σε ειδική τελετή τον Απρίλιο επιλέχθηκαν με ψηφοφορία μεταξύ περίπου χιλίων επαγγελματιών και ιστορικών της μουσικής. Το κοινό είχε επίσης τη δυνατότητα να ψηφίσει και οι πέντε καλλιτέχνες ή συγκροτήματα που ήρθαν πρώτοι στις προτιμήσεις του προστέθηκαν σε εκείνους που επέλεξαν οι επαγγελματίες.

Στην πρώτη θέση φέτος βρέθηκε το συγκρότημα Bon Jovi που ιδρύθηκε το 1983 στο Νιου Τζέρσι και παραμένει ενεργό μέχρι και σήμερα: κυκλοφορεί άλμπουμ περίπου κάθε δύο χρόνια ενώ φέτος έκανε περιοδεία στις ΗΠΑ για να προωθήσει τον τελευταίο δίσκο του, το “This House is Not for Sale”.

Το συγκρότημα έχει πουλήσει περισσότερα από 120 εκατομμύρια άλμπουμ και είναι γνωστό για “ύμνους” της ποπ-ροκ, όπως τα τραγούδια “Wanted Dead or Alive”, “You Give Love a Bad Name” ή “Livin’ on a Prayer”. Έχει δώσει περισσότερες από 2.600 συναυλίες σε όλον τον κόσμο. Οι δύο διασημότερες ήταν ίσως εκείνες που έδωσε το 1989 στη Μόσχα, στο πρώτο μεγάλο φεστιβάλ δυτικής μουσικής στην τότε Σοβιετική Ένωση.

Η Νίνα Σιμόν, η τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και αγωνίστρια για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών, πέθανε το 2003 σε ηλικία 70 ετών, αφού κέρδισε μια θέση στην ιστορία της μουσικής, τη δεκαετία του 1960, με τραγούδια όπως τα “To Be Young, Gifted and Black” και Mississippi Goddam”. Καλλιτέχνες όπως ο Έλτον Τζον και ο Κάνιε Γουεστ έχουν δηλώσει ότι επηρεάστηκαν από το έργο της.

Το βρετανικό συγκρότημα Dire Straits, με επικεφαλής τον Μαρκ Νόπφλερ, ιδρύθηκε το 1977 και τη δεκαετία του ’80 γνώρισε επιτυχία με τραγούδια όπως τα “Money for Nothing” και “Brothers in Arms”. Το συγκρότημα διαλύθηκε το 1995, όταν ο Νόπφλερ αποφάσισε να ακολουθήσει σόλο καριέρα.

Οι Moody Blues, που υπηρετούν από τη δεκαετία του 1960 το είδος του progressive rock, είναι γνωστοί για τις μίξεις της κλασικής με τη ροκ μουσική, όπως στα τραγούδια “Nights in White Satin” και “Go Now”. Το συγκρότημα πρόκειται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο περιοδεία στις ΗΠΑ με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 ετών από την κυκλοφορία του άλμπουμ “Days of Future Passed”.

Το συγκρότημα The Cars, που ιδρύθηκε στη Βοστόνη στα τέλη της δεκαετίας του 1970, αναμίγνυε την ροκ με την ποπ σε χιτ όπως τα “Drive” και “Just What I Needed”. Το συγκρότημα διαλύθηκε το 1988 αλλά επανενώθηκε το 2010 και την επόμενη χρονιά έκανε περιοδεία για να προωθήσει το άλμπουμ “Move Like This”.

Η Ροζέτα Θαρπ (1915-1973) ήταν τραγουδίστρια, συνθέτρια και πρωτοπόρος της γκόσπελ και της μπλουζ μουσικής τις δεκαετίες του 1930 και ’40. Επηρέασε ιδιαίτερα τη μουσική ροκ, τόσο που συχνά την αποκαλούν “νονά” του είδους.

Οι νικητές θα εισέλθουν στο Hall of Fame σε ειδική τελετή που θα διεξαχθεί στις 14 Απριλίου στο Κλίβελαντ.

