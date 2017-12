Να μην αφήσουμε έξω τον Χριστό από τις Χριστουγεννιάτικες παραδόσεις μας

Μία από τις πιο αγαπημένες μου αναμνήσεις από τα Χριστούγεννα σα μικρό παιδί στην Κύπρο ήταν τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Πηγαίναμε από σπίτι σε σπίτι και ψέλναμε τα κάλαντα.

Σήμερα θα δούμε μερικές από τις Χριστουγεννιάτικες παραδόσεις που έχουμε στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και στη συνέχεια θα τις τοποθετήσουμε στη σωστή τους θέση. Ως Ελληνας Ορθόδοξος Χριστιανός ποια πρέπει να είναι η στάση μου σ’ αυτές τις διάφορες συνήθειες των Χριστουγέννων;

Η πρώτη παράδοση των Χριστουγέννων που θα ήθελα να δούμε σήμερα είναι η Χριστουγεννιάτικη μουσική. Αναφέραμε ήδη πώς τα Κάλαντα έπαιξαν σπουδαίο ρόλο σε μας όταν ήμασταν παιδιά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η μουσική αποτελεί μεγάλη επιχείρηση. Υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί που παίζουν μόνο Χριστουγεννιάτικη μουσική όλη την περίοδο των Χριστουγέννων.

Θα ήθελα να θυμηθούμε τον πρώτο ύμνο που ακούστηκε τα πρώτα Χριστούγεννα. Τον έψαλαν οι άγγελοι. Τα λόγια του ύμνου τα βρίσκουμε στο Λουκά κεφάλαιο 2. «Δόξα Θεώ εν υψίστοις και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία». Τα πρώτα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είχαν κάποιο νόημα. Το μήνυμά τους ήταν, «Δόξα και λατρεία ανήκει στον Υψιστο Θεό γιατί έστειλε το Γιο Του». Και συνεχίζει, «Και στη γη, ο Ιησούς, το παιδί των Χριστουγέννων, θα φέρει ειρήνη, μια τέτοια ειρήνη που ξεπερνάει κάθε λογική. Στη θέση του άγχους θα φέρει τη γαλήνη. Την ανησυχία και τη μέριμνα που έχουν τόσοι άνθρωποι σήμερα θα την αντικαταστήσει με ειρήνη. Θα αντικαταστήσει την αγωνία του θανάτου και της αιωνιότητας με την εμπιστοσύνη και την πίστη ότι ο ουρανός περιμένει όλους εκείνους που άνοιξαν την καρδιά τους στο Χριστό. Κάθε φορά λοιπόν που ακούς τη Χριστουγεννιάτικη μουσική, να θυμάσαι τον ύμνο των αγγέλων εκείνα τα πρώτα Χριστούγεννα και Εκείνον για τον Οποίο έψαλλαν.

Μία άλλη παράδοση Χριστουγεννιάτικη είναι οι κάρτες. Ολοι μας έχουμε μια λίστα. Συνήθως οι πρώτοι στη λίστα είναι οι συγγενείς μας. Μετά είναι οι γνωστοί κι οι φίλοι που είχαμε κάποτε ή έχουμε ακόμη κάποια σχέση. Οι περισσότεροι από μας θέλουμε να αγγίξουμε τις καρδιές αυτών των ανθρώπων την περίοδο των Χριστουγέννων. Έτσι λοιπόν τους στέλνουμε μια κάρτα με ευχές.

Ξέρετε όμως ότι κι ο καλύτερος φίλος μας έχει ελαττώματα. Αν όμως είσαι στη λίστα των φίλων του Θεού, τότε έχεις μία σχέση με κάποιον φίλο χωρίς κανένα ελάττωμα. Η αγάπη Του δε μοιάζει με καμία αγάπη. Σ’ ακούει με υπομονή όπως κανένας άλλος. Είναι στη διάθεσή σου όλο το εικοσιτετράωρο. Η συμβουλή Του είναι πάντα σωστή και λογική. Η δύναμή Του ανεξάντλητη. Κι όλα αυτά είναι στη διάθεσή σου.

Για μερικούς αυτή η περίοδος μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Ισως γιατί πέθανε κάποιο αγαπητό μας πρόσωπο. Ισως κάποιο διαζύγιο. Ισως κάποια δυσάρεστη ιατρική διάγνωση. Ο,τιδήποτε σε απασχολεί αυτά τα Χριστούγεννα, εκείνο που πρέπει να ξέρεις είναι ότι δεν είσαι μόνος/η. Είσαι στη λίστα των φίλων του Θεού. Ο Θεός σε αγαπάει. Ανοιξε την καρδιά σου σε Κείνον κι Εκείνος θα τη γεμίσει με τη δική Του ειρήνη.

Κάτι άλλο που ταυτίζεται με τα Χριστούγεννα είναι αυτό που χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα όταν κάνουμε τα Χριστουγεννιάτικα ψώνια μας. Είναι η πιστωτική μας κάρτα. Οπως οι αγορές των Χριστουγέννων πρέπει να πληρωθούν τον επόμενο μήνα, η γραφή μας λέει ότι το χρέος μας για τις αμαρτίες μας έπρεπε να πληρωθεί κι εμείς δεν μπορέσαμε να το πληρώσουμε. Το πλήρωσε για μας ο Χριστός και Του κόστισε πολύ. Του κόστισε την ίδια Του τη ζωή. Ετσι λοιπόν κάθε φορά που χρησιμοποιείς την πιστωτική σου κάρτα να θυμάσαι και να λες τούτα τα λόγια, «Χριστέ μου, Σου αξίζει κάθε λατρεία. Χαίρομαι που πλήρωσες το χρέος μου. Καταλαβαίνω ότι Σου κόστισε πολύ αλλά το έκανες γιατί με αγαπάς. Γι’ αυτό κι εγώ Σου δίνω όλη την τιμή και τη λατρεία που Σου ανήκει».

Και μια τελευταία Χριστουγεννιάτικη συνήθεια είναι τα δώρα. Τα δώρα είναι ένας θαυμάσιος τρόπος να εκφράσεις την αγάπη σου σε κάποιον. Όταν λοιπόν παίρνεις κάποιο δώρο και το ανοίγεις, ύψωσε μια προσευχή ευχαριστίας γιατί η αγάπη έκανε το άτομο αυτό να σου δώσει το δώρο που κρατάς. Ο Ιησούς Χριστός είναι το Χριστουγεννιάτικο δώρο που μας έδωσε ο Θεός. Ο Θεός είδε ότι η μεγαλύτερη ανάγκη μας δεν ήταν ένα καινούργιο ωρολόι ή κάποιο καινούργιο ρούχο. Είδε ότι αυτό που χρειαζόμουν περισσότερο από καθετί άλλο σ’ αυτή τη ζωή ήταν η συγχώρηση για την αμαρτία μου και η λύτρωσή μου. Εκείνο που χρειαζόμουν πιο πολύ ήταν να φύγει το χρέος από πάνω μου. Ετσι μας έδωσε το μεγαλύτερο δώρο επειδή μας αγαπά.

Ετσι λοιπόν καθώς θα μουρμουρίζεις κάποιο Χριστουγεννιάτικο σκοπό, και θα αδημονείς περιμένοντας στην ατέλειωτη ουρά για να πληρώσεις, ή θα τρέχεις σε κάποιο Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα για να το προλάβεις, απαγκιστρώσου από τον τρόπο που βλέπει ο κόσμος τα Χριστούγεννα και κοίτα το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων που είναι το πολύτιμο δώρο που μας έστειλε ο Θεός για να γιορτάσεις έτσι πραγματικά Χαρούμενα Χριστούγεννα.

