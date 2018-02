Να σπάσει χέρια και πόδια όποιου Ελληνα ανέβει στα Ιμια απειλεί σύμβουλος του Ερντογάν (βίντεο)

ΑΘΗΝΑ. Ο κ. Γιγκίτ Μπουλούτ (Yigit Bulut), επικεφαλής σύμβουλος του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απειλεί οποιονδήποτε Ελληνα, που θα ανέβει στα Ιμια.

Ειδικότερα, κατά τον κ. Αμπντουλάχ Μποζκούρτ (Abdullah Bozkurt), ο Yigit Bulut, σε απόσπασμα βίντεο που ανήρτησε στο Τwitter ο πρώτος, «απειλεί την Ελλάδα και προειδοποιεί πως η Αθήνα θα αντιμετωπίσει την οργή της Τουρκίας, χειρότερη από αυτή στο Αφρίν, ενώ θα σπάσει τα χέρια και τα πόδια οποιουδήποτε υπουργού ή βουλευτή, τολμήσει να ανέβει στα αμφισβητούμενα Kardak/Ιμια στο Αιγαίο».

Ο κ. Μποζκούρτ, είναι πρόεδρος του Stockholm Center for Freedom και συγγραφέας του βιβλίου «’Turkey Interrupted’ Derailing Democracy», καθώς και δημοσιογράφος σε εξορία, όπως αναφέρει.

Turkish president #Erdogan‘s chief advisor Yigit Bulut threatens #Greece, says Athens will face the wrath of #Turkey worse than #Afrin offensive, vows to break arms & legs of officials, PM or any Minister, who dare to land on disputed Kardak/Imia islet in Aegean. pic.twitter.com/XPmATUchnm

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) February 1, 2018