Νεόφυτος Στράτης: Θέλω να προωθήσω τον ελληνικό πολιτισμό στους Αμερικανούς

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Τη βαθιά ικανοποίησή του εκφράζει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Παγκυπρίου, Νεόφυτος (Φύτος) Στράτης, για την επιτυχία της παράστασης «Φυλακισμένα Μνήματα», που παρουσίασε πρόσφατα στο «Queens Theatre», στην Αστόρια, και συγκέντρωσε διθυραμβικές κριτικές, από τους ομογενείς, και όχι μόνο, που έδωσαν το «παρών».

Παράλληλα, ο κ. Στράτης μιλάει στον «Ε.Κ.» για την εν γένει καλλιτεχνική δραστηριότητα και τους μελλοντικούς στόχους του, ενώ εκφράζει το παράπονό του για το γεγονός ότι η Ομογένεια «δεν έχει στηρίξει όσο πρέπει τους σύγχρονους καλλιτέχνες και την πολιτιστική δημιουργία».

«Εθνικός Κήρυξ»: Κύριε Στράτη, κατ’ αρχήν ποια είναι τα συναισθήματά σας για την επιτυχία της παράστασης «Φυλακισμένα Μνήματα», η οποία έγινε αντικείμενο συζήτησης και θετικών σχολίων στην ομογένεια;

Νεόφυτος Στράτης: Νιώθω απόλυτη ικανοποίηση αλλά και δικαίωση, τόσο από καλλιτεχνικής απόψεως, όσο και για την προσέλευση του κόσμου, την αποδοχή και τις κριτικές που αποσπάσαμε. Ηταν ένα δύσκολο και υψηλής ποιότητας έργο. Συνήθως λένε ότι τα ποιοτικά έργα δεν είναι συμβατά με την εμπορικότητα, όμως εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι η υψηλής ποιότητας τέχνη μπορεί να αγγίξει τον καθένα, ανεξαρτήτως ιδιαίτερων προτιμήσεων. Ανάλογη αντιστοιχία ποιότητας – εμπορικότητας είχα συναντήσει το 2017, όταν παρουσίασα τον ποιητικό μονόλογο του Γιάννη Ρίτσου, με τίτλο «Αποχαιρετισμός – Οι τελευταίες στιγμές του Γρηγόρη Αυξεντίου στη φλεγόμενη σπηλιά», που είχε πάλι θέμα τον απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου το 1955 – 1959. Εκεί είδα και πάλι την ανταπόκριση του κόσμου, η οποία ήταν πολύ ενθαρρυντική, σε τρεις sold out παραστάσεις στην Αστόρια. Στη συνέχεια, είχαμε την πρεμιέρα του ίδιου έργου στην αγγλική γλώσσα. Διαγωνίστηκε στο Φεστιβάλ «United Solo – World’s largest solo festival», όπου και διακρίθηκε ανάμεσα σε 130 συμμετοχές, αποσπώντας το βραβείο United Solo 2018 – Best Poetry Show, ξανά με sold out παραστάσεις, Off Broadway.

«Ε.Κ.»: Πόσο δύσκολο ήταν να συντονιστεί ένα τέτοιο καστ; Είδαμε σχεδόν όλους τους αξιόλογους ηθοποιούς της Ομογένειας να συμπράττουν επί σκηνής.

Ν. Στράτης: Προσωπικά, ήταν η πρώτη φορά που είδα, στην Αστόρια, να συμμετέχουν τόσοι καλλιτέχνες από διαφορετικούς οργανισμούς και συλλόγους, εθελοντικά, σε μια παράσταση. Μέτρησα 70 άτομα. Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ακύρωσε παράσταση για να είναι οι ηθοποιοί του εκεί. Το FAMAProductions μετέφερε την πρεμιέρα του μια εβδομάδα παρακάτω για να μπορούν να συμμετάσχουν οι ηθοποιοί του. Συνέπραξαν τα παιδιά της Χορωδίας του Παγκυπρίου, με τα παιδιά από τον Αγιο Δημήτριο και αυτά της Ακαδημίας Ελληνικής Παιδείας. Επίσης, πρώτα ονόματα του ελληνικού θεάτρου και της ελληνικής τηλεόρασης που βρίσκονται αυτήν την στιγμή στην Αμερική, ανέλαβαν τους δύσκολους ρόλους των αγωνιστών και των συγγενών τους, καταλήγοντας σε μια υπερπαραγωγή που βασιζόταν πάνω στον εθελοντισμό και την αγάπη για το ίδιο το έργο.

«Ε.Κ.»: Θα ανέβουν εκ νέου τα «Φυλακισμένα Μνήματα» στη Νέα Υόρκη;

Ν. Στράτης: Αυτό το έργο το παρουσιάζω σε πιο απλές φόρμες τα τελευταία τρία χρόνια και ήταν ένα μεγάλο όνειρο να καταλήξει να είναι ολοκληρωμένο, με σενάριο, μουσική σκηνοθεσία δική μου.

Μεγάλος στόχος, πλέον, είναι τα «Φυλακισμένα Μνήματα» να ανέβουν στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ηδη υπάρχει ενδιαφέρον από τον κ. Φώτη Φωτίου, τον κ. Νίκο Χριστοδουλίδη αλλά και τον ίδιο τον πρόεδρο, Νίκο Αναστασιάδη. Αυτό είναι εφικτό να γίνει μέσα στο 2020, όταν και θα συμπληρωθούν 65 χρόνια από την έναρξη του Απελευθερωτικού Αγώνα. Αλλωστε, η παράσταση τελούσε υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον να παρουσιαστεί και στη Νέα Ιερσέη.

Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα έργο το οποίο δεν έχει στόχο μόνο την ψυχαγωγία, αλλά και την επιμόρφωση του θεατή.

«Ε.Κ.»: Πόσα χρόνια δραστηριοποιείστε στο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι της Ομογένειας;

Ν. Στράτης: Με την Ομογένεια έχω εμπλακεί τα τελευταία 5 χρόνια στη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Παγκυπρίου και Μαέστρου της Χορωδίας. Ανέλαβα μια χορωδία με 22 άτομα, με τα ιδρυτικά μέλη. Σήμερα, μετά από 4-5 χρόνια, έχω την ιδιαίτερη ικανοποίηση να σας πω ότι καταλήξαμε να κάνουμε αυτές τις υπερπαραγωγές με 70 και πλέον άτομα και τη Χορωδία να έχει φτάσει στα 40 μέλη, με παιδική χορωδία και πολλές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, όπως βραδιές ποίησης και θεατρικές παραστάσεις, υπό το Πολιτιστικό Τμήμα του Παγκυπρίου. Ηταν μεγάλη η ικανοποίησή μου για τη στήριξη της Ομογένειας προς το άτομό μου, τόσο ως καλλιτέχνης όσο και ως άνθρωπος. Επίσης, τα τελευταία χρόνια μου έχουν αναθέσει πολλοί σύλλογοι τη διοργάνωση εκδηλώσεών τους, όπως ήταν το αφιέρωμα στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου αλλά και το «Open House» του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη. Εχω, όμως, μια μακρά πορεία στον καλλιτεχνικό χώρο στην Αμερική, εκτός Ομογένειας, που ξεκίνησε από το 2010, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου. Ως ηθοποιός, μεταξύ άλλων, έχω συμμετάσχει στη μεγαλύτερη παραγωγή Off Broadway, «Sleep Νο More», στην παράσταση «Αγαμέμνων» στο «La Mamma Theatre», και ως συνθέτης στις διαδραστικές παραγωγές του Island Shakespeare.

Κορυφαία στιγμή ήταν το διαδραστικό μιούζικαλ «Serenade», στο οποίο είχα υπογράψει όλη την μουσική και βασιζόταν στο έργο του Εντγκαρ Αλαν Πόε. Αυτό το έργο θεωρήθηκε ως το πρώτο διαδραστικό αμερικανικό μιούζικαλ και παρουσιάστηκε σε τρισέλιδο αφιέρωμα στην εφημερίδα «New York Times».

«Ε.Κ.»: Ποια είναι τα καλλιτεχνικά πρότυπά σας;

Ν. Στράτης: Ως συνθέτης, πρότυπό μου παραμένει ο συνθέτης Αντριου Λόιντ Ουέμπερ, με το αγαπημένο μου έργο να είναι το «Φάντασμα της Οπερας». Ως παραγωγός, το «Sleep No More», που θεωρώ ότι είναι η επιτομή του διαδραστικού θεάτρου και ως ηθοποιός παραμένει το πρότυπο του Μάρλον Μπράντο, λόγω της τεράστιας γκάμας του, του μετρημένου παιξίματός του. Από τους σύγχρονους ηθοποιούς, θαυμάζω πολύ τον Τζέιμς Φράνκο.

«Ε.Κ.»: Βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη, μια πόλη με πλούσια, πολύπλευρη και πολυποίκιλη καλλιτεχνική δραστηριότητα. Πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε την καλλιτεχνική δημιουργία σας, σε μια ευρεία αγορά, όπως είναι αυτή της χώρας που ζούμε;

Ν. Στράτης: Στόχος μου είναι να γίνεται προώθηση του ελληνικού πολιτισμού στο καθαρά αμερικανικό κοινό. Θέλω να επικεντρωθώ σε αμερικανικές παραγωγές, χωρίς να σταματήσω να προσφέρω στην Ομογένεια, αλλά το δείγμα της δουλειάς μου με τα «Φυλακισμένα Μνήματα» στην Ομογένεια, είναι κάτι που θέλω να εξελίξω σε καθαρά αμερικανικό κοινό, με παραγωγές που θα συνδέονται, τουλάχιστον ως θεματολογία, με τον ελληνικό πολιτισμό, δοσμένα πάντα με ένα μοντέρνο ύφος, που να ανταποκρίνεται στο σύγχρονο, απαιτητικό αμερικανικό θέατρο.

«Ε.Κ.»: Είστε ευχαριστημένος από το καλλιτεχνικό επίπεδο που συναντήσατε στην Ομογένεια; Θεωρείτε ότι υπάρχει το ανάλογο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό;

Ν. Στράτης: Μέσα από την παράσταση «Φυλακισμένα Μνήματα», φάνηκε μια ποιότητα, τόσο από μεριάς παραγωγής, όσο και από την ποιότητα των καλλιτεχνών που έλαβαν μέρος, μια ποιότητα η οποία ωχριά σε σχέση με το αμερικανικό θέατρο. Είναι απαράδεκτο για τόσο σπουδαίους και ταλαντούχους καλλιτέχνες, ηθοποιούς που έχουμε την τύχη να βρίσκονται πλέον στην Αμερική, να μην υπάρχει η κατάλληλη υποδομή, να μην υπάρχουν τα θέατρα, καθώς και η στήριξη, για να μπορούν να ζουν αυτοί οι καλλιτέχνες μέσα από την τέχνη τους και όχι να βιοπορίζονται από άσχετα επαγγέλματα.

Πρέπει να στραφεί το ενδιαφέρον των ομογενειακών και όχι μόνο φορέων στον πολιτιστικό τομέα. Εκεί υστερούμε σε υποδομή. Δεν υπάρχει ούτε ένα σωστό θέατρο αλλά ούτε και τα κονδύλια στήριξης για να ανεβαίνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις και παραστάσεις από το εγχώριο καλλιτεχνικό δυναμικό.

Ο Πολιτισμός ενός λαού φαίνεται από το επίπεδο του έργου που παράγεται. Η μόνιμη επίκληση στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό δεν έχει νόημα εάν δεν παράγουμε πολιτισμό σήμερα. Βλέπω, για παράδειγμα, ομογενείς να δίνουν 200 και 250 δολάρια για ένα γεύμα, αλλά να σκέφτονται τα 20 και τα 30 δολάρια που κοστίζει το εισιτήριο μιας καλής παράστασης. Είναι ντροπή να πληρώνονται χιλιάρικα ανά τραπέζι, να καίγονται ουίσκια σε πίστες και να πέφτουν χιλιάρικα στα πόδια εισαγόμενων καλλιτεχνών σε θεάματα διασκέδασης που δεν έχουν να κάνουν τίποτα με την ψυχαγωγία (μπουζούκια), ενώ ο εγχώριος καλλιτέχνης κάνει έναν τεράστιο αγώνα για να μπορέσει να δημιουργήσει και να παράγει πολιτισμό.

«Ε.Κ.»: Υπάρχει όμως και η επικείμενη ανέγερση του θεάτρου «Νίκος Μούγιαρης»…

Ν. Στράτης: Χαίρομαι για την πρωτοβουλία του Παγκυπρίου στη δημιουργία του πρώτου σύγχρονου και πλήρως εξοπλισμένου θεάτρου που ανταποκρίνεται στα υψηλά στάνταρτς, εις μνήμην του μεγάλου ευεργέτη του ελληνικού πολιτισμού Νίκου Μούγιαρη, που θα φέρει και το όνομά του. Είναι κάτι το οποίο λείπει και κάτι που θα έπρεπε να ήταν προτεραιότητα για τους Ελληνες της Αμερικής εδώ και δεκαετίες.

Θέλω να εκφράσω τον θαυμασμό μου στο έργο που επιτέλεσε ο εκλιπών Νίκος Μούγιαρης, γιατί κόντρα στο κατεστημένο τα λόγια του τα έκανε πράξη. Μιλούσε με έργο και όχι με λόγια.

«Ε.Κ.»: Ποια είναι τα επόμενα καλλιτεχνικά βήματά σας;

Ν. Στράτης: Με την Χορωδία του Παγκυπρίου ετοιμάζουμε δυο μεγάλες συναυλίες στη Νέα Υόρκη και τη Φιλαδέλφεια, με τον τραγουδιστή Μιχάλη Βιολάρη και με τον δικό μου μη κερδοσκοπικό οργανισμό, Cyprus New York Production, ετοιμάζω μια μεγάλη παραγωγή σύμπραξη Ελλήνων και Αμερικανών, βασισμένο στο έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Οθέλλος της Κύπρου».