Ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Μαρίας Κάλλας θα προβληθεί στη Νέα Υόρκη (βίντεο)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το ντοκιμαντέρ του Τομ Βολφ, «Maria By Callas: In Her Own Words» (Η Μαρία μέσα από την Κάλλας: Με τα δικά της λόγια), ρίχνει φως στη ζωή και το έργο της Ελληνοαμερικανίδας τραγουδίστριας της όπερας, Μαρίας Κάλλας.

Η Φανί Αρντάν δανείζει τη φωνή της στην Μαρία Κάλλας, ενώ μέσω βίντεο-ντοκουμέντων της εποχής εμφανίζονται τόσο η ίδια η Κάλλας όσο και ο Αριστοτέλης Ωνάσης.

Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ είναι γαλλικής παραγωγής και χρησιμοποιεί ένα μωσαϊκό από εικόνες και βίντεο όπου εμφανίζονται εκτός από την Κάλλας και τον Ωνάση και οι: Μέριλιν Μονρόε, Αλέν Ντελόν, Ιβ Σεν Λοράν, Τζον Κένεντι, Λουκίνο Βισκόντι, Ουίνστον Τσώρτσιλ, Γκρέις Κέλι και Ελίζαμπεθ Τέιλορ.

«Είναι σημαντικό για μια γυναίκα να έχει έναν άνδρα δίπλα της και να τον κάνει ευτυχισμένο», δήλωσε κάποτε η Κάλλας, σε μια από τις συνεντεύξεις που είχε παραχωρήσει στον Βολφ.

«Ο σκηνοθέτης ταξίδεψε τον Κόσμο για τέσσερα χρόνια, ψάχνοντας για αδημοσίευτο υλικό, σπάνια φιλμ, παλιές φωτογραφίες και χειρόγραφες επιστολές (οι οποίες διαβάζονται από την Φανί Αρντάν) στους φίλους, στην καθηγήτριά της Ελβίρα ντε Χιντάλγκο, αλλά και στον μεγάλο της έρωτα, τον Αριστοτέλη Ωνάση, που σημάδεψε τη ζωή και τη σταδιοδρομία της», αναφέρει το δελτίο Τύπου της εταιρείας διανομής «Cineuropa».

Νωρίτερα, ο Βολφ είχε επίσης εκδώσει ένα βιβλίο με τίτλο «Maria by Callas» (Η Μαρία μέσα από την Κάλλας), το οποίο παρουσίαζε τη διαφορετική ζωή της καλλιτέχνιδας. Το 2013, δεκαετίες μετά τον θάνατό της, ο Βολφ την ερωτεύτηκε.

Από τότε έχει ταξιδέψει σε όλο τον Κόσμο για να αποκαλύψει χαμένα αρχεία για τη ζωή και τη δουλειά της, να συναντήσει από κοντά τους πιο στενούς της φίλους και συναδέλφους και να αποκαλύψει άγνωστες φωτογραφίες της – πολλές από τις οποίες προέρχονται από τα προσωπικά άλμπουμ της σοπράνο.

Ο Βολφ είχε δηλώσει σε μια συνέντευξή του στο «The Hollywood Reporter» ότι «η ταινία δεν την απεικονίζει ως μια ρηχή, χαμογελαστή και καλοσυνάτη κυρία. Νομίζω πως η ταινία την απεικονίζει όπως ακριβώς ήταν».

Το ντοκιμαντέρ έλαβε εγκωμιαστικές κριτικές λόγω της διακριτικής του προσέγγισης στην θρυλική τραγουδίστρια. Το άρθρο του «The Hollywood Reporter» γράφει: «Ο Βολφ επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό σε μια ιστορία που αποκαλύπτει τις θετικές πτυχές της ζωής της, γεγονός που μας κάνει να πιστεύουμε πως θα την ενέκρινε και η ίδια».

Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στις 26 Οκτωβρίου 2018 στο «Angelika Film Center» της Νέας Υόρκης.