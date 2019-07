«ΝΥΤ»: Η Ελλάδα «ιστορία καλών νέων» – Ο ελληνικός αντιαμερικανισμός πέθανε

ΑΘΗΝΑ. Η Ελλάδα είναι η ιστορία καλών νέων στην Ευρώπη (Greece Is the Good News Story in Europe), γράφει ο αρθρογράφος της «New York Times», κ. Ρότζερ Κοέν (Roger Cohen), σημειώνοντας ότι η ανθεκτικότητα της χώρας κατά τη διάρκεια της κρίσης επιδεικνύει πως οι αναφορές ότι η Δημοκρατία διαλύεται είναι υπερβολικές.

Ακόμη, υπογραμμίζει ότι «Ο ελληνικός αντιαμερικανισμός έχει πλέον πεθάνει σε μεγάλο βαθμό καθώς θάφτηκε από μία αριστερή κυβέρνηση».

Ειδικότερα, ο κ. Κοέν γράφει:

Αν αναζητάτε μία αισιόδοξη ιστορία στην Ευρώπη, προσπαθήστε να δείτε στην Ελλάδα. Ναι, διαβάσατε σωστά. Εχοντας χάσει ένα τέταρτο της οικονομίας της σε μία καταστροφική ύφεση, η Ελλάδα έχει αλλάξει κατεύθυνση, με την Δημοκρασία της ακέραιη, τους εξτρεμιστικούς τους πειρασμούς ηττημένους και τον αντιαμερικανισμό «μακαρίτη».

Η μεγάλη εκλογή την Κυριακή, του Κυριάκου Μητσοτάκη, του δυναμικού ηγέτη της κεντροδεξιάς ΝΔ, σηματοδότησε το τέλος ενός κεφαλαίου.

Η Ελλάδα απέρριψε τον Αλέξη Τσίπρα, τον αριστερό ηγέτη που ανέλαβε τη χώρα στο χείλος της καταστροφής το 2015…Επίσης, η Χρυσή Αυγή δεν εισήλθε στη Βουλή. Στην κλιμάκωση της κρίσης, η ΧΑ ήταν τρίτο κόμμα.

Μπαίνοντας πρώτη σε λαϊκισμό, η Ελλάδα, πλέον πρώτη βγήκε. Για μία χώρα σε ελεύθερη πτώση, οι «άγκυρες» της ΕΕ και του ΝΑΤΟ δεν είναι τόσο αμελητέες τελικά.

Η Ευρώπη δεν είναι απλά μία ιστορία αυξανόμενου εθνικισμού και ξενοφοβίας. Είναι μία ήπειρος με βίαιη ροή, διαχωρισμένη μεταξύ φιλελεύθερων δημοκρατικών και εθνικών ρευμάτων.

Παρά τα προβλήματα η Ελλάδα σταθεροποήθηκε. Αποτελεί μία υπενθύμιση πως αναφορές ότι η Δημοκρατία διαλύεται είναι υπερβολικές.

Η «κωλοτούμπα» είναι ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε το 2015 όταν στο δημοψήφισμα επικράτησε το «Οχι» στη διεθνή διάσωση, αλλά ο Τσίπρας τελικά κατέληξε σε συμφωνία με τους διεθνείς πιστωτές.

Ναι, Βρετανία, οι Δημοκρατίες αλλάζουν γνώμη ορισμένες φορές όταν λαμβάνουν καταστροφικές αποφάσεις.

Η αλλαγή τώρα ολοκληρώθηκε. Ο Μητσοτάκης, έχει σπουδές σε Harvard και Stanford, έχει εργαστεί στη McKinsey και προέρχεται από μία από τις πιο διαπρεπείς πολιτικές οικογένειες. Για να εκλεγεί έπρεπε να υπερβεί αντιλήψεις ότι ήταν πολύ «Αμερικανός» και πολύ τεχνοκράτης.

Επεισε τους Ελληνες ότι αυτός είναι που θα μετατρέψει τις εκλάμψεις ανάκαμψης σε βιώσιμη ανάπτυξη. Με αυτοδυναμία στη Βουλή έχει τα μέσα να προχωρήσει γρήγορα το πρόγραμμά του.

Δεν θα είναι εύκολο. Αν και η ανεργία έχει μειωθεί περί στο 18% και υπάρχει μέτρια ανάπτυξη, η Ελλάδα παραμένει δεδμένη σε δημοσιονομικά όρια που έχει επιβάλλει η Γερμανία και άλλοι πιστωτές που την υποχρεώνουν να παράγει πρωτογενές πλεόνασμα.

Ο Μητσοτάκης θα πρέπει να φέρει εις πέρας μία λεπτή ισορροπία για να ανταποκριθεί στην υπόσχεσή του για σημαντική ανάπτυξη και επενδύσεις με μείωση εταιρικών φόρων.

Θα πρέπει να πάει κόντρα σε κληροτοδοτημένες, χρόνιες δυνάμεις της ΝΔ και να δώσει προτεραιότητα στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Το παλιό μοντέλο δεν δουλεύει.

Ο νέος πρωθυπουργός είναι συνηθισμένος σε τέτοιες προκλήσεις. Το 2013 όταν ήταν υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τον συνάντησα σε ένα κτίριο υπό κατάληψη από διαδηλωτές που αντιτίθεντο στη μείωση των δημοσίων υπαλλήλων που ζητούσαν οι δανειστές της Ελλάδας, μου είπε: «Η χώρα έχει φτάσει στα όριά της».

Θα μπορούσε να έχει «τσαλακωθεί», όπως η Δημοκρατία της Βαϊμάρης. Αν δεν έγινε αυτό ήταν επειδή οι ευρωπαϊκοί θεσμοί που δημιουργήθηκαν για να αντισταθούν στον εθνικισμό και να αποτρέψουν την καταστροφή.

Βοηθώντας την Ελλάδα εν μέσω δύσκολων στιγμών οι ΗΠΑ, εκμηδένισαν δυσαρέσκειες που πήγαιναν πίσω στην υποστήριξή της για τη στρατιωτική χούντα την περίοδο 1967-1974.

Η κυβέρνηση Ομπάμα «κέρδισε» τον Τσίπρα και τον έσυρε προς το κέντρο. Ο Τζο Μπάιντεν, ως αντιπρόεδρος τότε, του είπε να μη λάβει βιαστικές αποφάσεις, όπως το να φύγει από το ευρώ, που θα ήταν μη αντιστρέψιμες.

Μία διάσπαση της ευρωζώνης, με άλλες χώρες πιθανώς να ακολουθούν την Ελλάδα, αποφεύχθηκε.

Ο ελληνικός αντιαμερικανισμός έχει πλέον πεθάνει σε μεγάλο βαθμό καθώς θάφτηκε από μία αριστερή κυβέρνηση. Ελαβε κάποτε βίαιη μορφή από την οργάνωση της 17 Νοέμβρη, υπεύθυνης για πολλές δολοφονίες.

Αλλά αρκετοί παράγοντες -η Γερμανία έγινε ο «μπαμπούλας» των Ελλήνων με τα μέτρα λιτότητας, νέες εντάσεις με την Τουρκία που θύμισαν στην Ελλάδα τη σημασία της αμερικανικής υποστήριξης, το ξεθώριασμα της ιστορίας της εποχής της χούντας, ισχυρή αίσθηση αλληλεγγύης από την Αμερική κατά την κρίση- άλλαξαν τις απόψεις.

Η εκλογή Μητσοτάκη είναι σύμφωνη με αυτή την αλλαγή.

Ο νέος πρωθυπουργός αναλαμβάνει την ώρα που Τουρκία και Κύπρος βρίσκονται σε ένταση για τις εξορύξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τον Μάιο το State Department ανέφερε ότι «ανησυχεί πολύ» με τα τουρκικά σχέδια για εξόρυξη, κάνοντας λόγο για «εξαιρετική πρόκληση», ενώ κάλεσε την Τουρκία να «σταματήσει αυτές τις επιχειρήσεις».

Ο Μητσοτάκης θα θέλει να διατηρήσει την κατάσταση ήρεμη στην περιοχή. Είναι άνθρωπος που πιστεύει πολύ στον Διατλαντικό δεσμό που συχνά ο πρόεδρος Τραμπ έχει υποτιμήσει.

Ο Τουρισμός έχει κλιμάκωση και είναι ζωτικός για την ελληνική Οικονομία.

Η Ελλάδα θέλει την Τουρκία προσδεμένη στη Δύση και όχι μία Τουρκία που στρέφεται προς τη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν και δρα φιλοπολεμικά.

Είναι μία νέα μέρα για την Ελλάδα. Τώρα το μόνο που χρειάζεται η ΕΕ είναι μία βρετανική «κωλοτούμπα» όσον αφορά στο Brexit.