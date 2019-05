«ΝΥΤ»: Οι γούνες βοήθησαν να φτιαχτεί η Νέα Υόρκη – Τώρα μπορεί να απαγορευτούν

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η γούνα ήταν το πρώτο εμπόριο των Ινδιάνων του Μανχάταν που βοήθησε να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί η πόλη της Νέας Υόρκης. Και μέχρι και τον 20ό αιώνα η γούνα ήταν κάτι σαν συνώνυμο της αίγλης των ανθρώπων που επιδείκνυαν πλούτη και τέχνη.

Με αφορμή την πρόταση του δημοτικού συμβουλίου της πόλης της Νέας Υόρκης να απαγορεύσει πλήρως την πώληση γούνινων προϊόντων, η εφημερίδα «New York Times» αναρωτιέται αν κάποιος έχει κοιτάξει από πολύ κοντά την επίσημη σφραγίδα της πόλης.

Τα δύο τρωκτικά στην κορυφή δεν είναι μεγάλοι αρουραίοι αν και δεν λείπουν κι αυτοί από την πόλη, αλλά κάστορες, των οποίων τα πολύτιμα δέρματα βοήθησαν να αναπτυχθεί το πρώιμο εμπόριο γούνας, μία από τις παλαιότερες βιομηχανίες της πόλης.

Οταν ο Χένρι Χάντσον (Henry Hudson) εξερεύνησε το 1609 την περιοχή, βρήκε Γάλλους εμπόρους να παζαρεύουν για γούνες με τους ιθαγενείς Αμερικανούς. Καθώς η περιοχή έγινε ένα αναπτυγμένο εμπορικό σημείο, κάστορες και άλλα δέρμα ταξίδευαν από το λιμάνι της Νέας Υόρκης στην Ευρώπη για την κατασκευή καπέλων και παλτών.

Ηταν η αρχή μίας σχέσης αιώνων της πόλης με τη γούνα, που θα διαταραχθεί εάν το Δημοτικό Συμβούλιο περάσει το προτεινόμενο νομοσχέδιο να απαγορεύσει τις πωλήσεις, όπως ήδη έχουν κάνει το Σαν Φρανσίσκο και το Λος Αντζελες.

Τα περισσότερα χρόνια του 20ού αιώνα ίσως τίποτα δεν ήταν τόσο εμβληματικό της υψηλής και πολυτελούς τάσης της μόδας όσο οι γούνες. Είτε ριγμένη στους ώμους, όπως η Μέριλιν Μονρόε, ή ο Τζο Νέιμαθ (Joe Namath) ή κάποια εκπορνευόμενη στο δρόμο στην πάλαι ποτέ βρώμικη Times Square, η γούνα ήταν πάντα η επιτομή της αίγλης.

Τώρα όμως ακτιβιστές δικαιωμάτων των ζώων, εστιάζουν την προσοχή μας σε αυτό που λένε ότι είναι οι απάνθρωπες διαστάσεις της βιομηχανίας.

Ο Νταν Μάθιους (Dan Mathews) υψηλόβαθμος αντιπρόεδρος της οργάνωσης «People for the Ethical Treatment of Animals» δήλωσε στην «New York Times» ότι «η ηλεκτροπληξία και το γδάρσιμο των ζώων ζωντανών για ένα προϊόν πολυτελείας είναι κάτι που απλώς ανακατεύει το στομάχι του κόσμου και γι’ αυτό δεν γίνεται στα φανερά».

Το νομοσχέδιο εισήχθη από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κόρεϊ Τζόνσον (Corey Johnson) που αποκάλεσε τη βιομηχανία γούνας «βάρβαρη ως προς τη μεταχείριση των ζώων είτε όταν τα μεγαλώνουν, είτε όταν τα σκοτώνουν για το δέρμα τους».

Η εφημερίδα αναφέρει ότι η βιομηχανία στη Νέα Υόρκη μειώνεται.

Η περιοχή με γούνες είναι νότια του σταθμού Pennsylvania στο Midtown, κάποτε γεμάτη με κατασκευαστές και εμπόρους. Κάποτε τα πεζοδρόμια ήταν γεμάτα με ράφτρες που έφτιαχναν παλτά.

Κάποιες δεκαετίες πριν, το 80% των γούνινων παλτών στη χώρα φτιάχνονταν στη Νέα Υόρκη.

Και ακόμη η πόλη έχει τη μεγαλύτερη λιανική αγορά στη χώρα, σύμφωνα με το Εμπορικό Επιμελητήριο της γούνας «FurNYC», που αναφέρει ότι 150 εναπομείνασες επιχειρήσεις στην πόλη προσφέρουν 1.100 θέσεις εργασίες και παράγουν 400 εκατ. εισόδημα ετησίως.

Ιδιοκτήτες των καταστημάτων και κατασκευαστές λένε ότι η απαγόρευση θα αποδεκατίσει ό,τι έχει απομείνει από τη βιομηχανία και την παράδοση αιώνων στη Νέα Υόρκη.