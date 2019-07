«ΝΥΤ»: Οργισμένοι οι Ελληνες – Αναμένεται να τιμωρήσουν τον Τσίπρα στην κάλπη

ΑΘΗΝΑ. Οι Ελληνες είναι πληγωμένοι και οργισμένοι μετά από μια δεκαετία σκληρής λιτότητας και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα τιμωρήσουν έναν άνθρωπο: Τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, έγραψε η κ. Matina Stevis-Gridneff στη «New York Times».

Το άρθρο με τίτλο «Greek Elections: Long Economic Crisis Set to Usher In New Leadership» σημειώνει πως αν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, το αριστερό κόμμα του Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ θα πληρώσει το τίμημα στις εθνικές εκλογές της Κυριακής και θα χάσει τον έλεγχο από το κεντροδεξιό κόμμα της ΝΔ, που υπόσχεται μείωση φόρων και νέα ευημερία.

Οι υποστηρικτές του Τσίπρα υποστηρίζουν ότι μετά από χρόνια λιτότητας, έβγαλε τη χώρα από τα βάθη της οικονομικής κρίσης και η εικόνα έχει βελτιωθεί.

Αλλά οι επικριτές λένε ότι η θητεία του ως πρωθυπουργός ήταν καταστροφική για την επιχειρηματικότητα, συντρίβοντας τη μεσαία τάξη και διαβρώνοντας το κράτος δικαίου.

Μία δεύτερη κρίση που μαίνεται είναι οι χιλιάδες μετανάστες που βρίσκονται σε καταυλισμούς με σκηνές στην Ελλάδα ενώ περιμένουν να προχωρήσει η διαδικασία με τις αιτήσεις ασύλου.

Πέρα από τη διαφαινόμενη πρωτιά της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη στις δημοσκοπήσεις, ένας από τους μεγάλους χαμένους αναμένεται να είναι η Χρυσή Αυγή, την οποία ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει περιγράψει το 2013 ως «νεο-ναζιστικό» κόμμα και «βίαιο».

Από 3ο κόμμα στην Ελλάδα βρέθηκε στο όριο του 3% για να εκλέξει βουλευτές.

Το αίτημα του Μητσοτάκη για ελάφρυνση του πόνου της λιτότητας είναι λογικό. Αν και υπάρχει σαφή ανάκαμψη από την κρίση, η μέτρια ανάπτυξη, σχεδόν 2% δεν είναι αρκετή για να αντιστρέψει τις συνέπειες της μνημονιακής εποχής.

Τον Ιούλιο του 2015 οι Ελληνες, στο δημοψήφισμα στην πλειοψηφία τους απέρριψαν τους όρους της νέας διάσωσης, αλλά ο Τσίπρας, παρότι είχε ταχθεί υπέρ του «ΟΧΙ», τελικά έκανε συμφωνία με την ΕΕ. Ωστόσο, κέρδισε τις εκλογές που ακολούθησαν το Σεπτέμβριο του 2015.

Τα επόμενα χρόνια κατέστη έμπιστος σύμμαχος των Ευρωπαίων και των διεθνών νομοθετών που απαιτούσαν συγκεκριμένους νόμους ώστε να δώσουν τις δόσεις στην Ελλάδα.

Αλλά η νέα κανονικότητα στη χώρα κατέστη ο σημαντικά πιο φτωχός πληθυσμός, με ζωτικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθλαψη και η παιδεία να έχουν χάσει πολλά μετά από περικοπές για να είναι ο προϋπολογισμός εντός στόχων.

Η δε ανεργία μειώθηκε μεν -από σχεδόν 30%- αλλά παραμένει στο 18%, η υψηλότερη στην ΕΕ.

Ενας ακόμη σημαντικός παράγοντας στις εκλογές και μεγάλη πρόκληση για τη νέα κυβέρνηση, είναι η φορολογία. Οι υψηλοί φόροι εισοδήματος και περιουσίας έχουν αποδεκατίσει τη μεσαία τάξη και τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, τα δημοσιονομικά της χώρας δεν είναι σε καλό επίπεδο. Το χρέος είναι σχεδόν στο 180% του ΑΕΠ, ο λογαριασμός των διασώσεων τεράστιος και η νέα κυβέρνηση πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα σε δημοσιονομική σύνεση και ενίσχυση της οικονομίας, με δημιουργία θέσεων εργασίας.

Στο μεταξύ υπάρχουν σημάδια θετικά, όπως η άνοδος του Χρηματιστηρίου, αλλά και των ελληνικών ομολόγων, παρότι είναι ακόμη στην κατηγορία «junk», δηλαδή μόνο οι πιο… γενναίοι εκ των επενδυτών τα προτιμούν.