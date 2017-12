«ΝΥΤ»: Ο Τραμπ αψήφησε τη γραφειοκρατία, ώθησε ατζέντα μετανάστευσης, ενίσχυσε το φόβο

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Το πώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενίσχυσε τον φόβο, αψήφησε τη γραφειοκρατία για να προωθήσει τη μεταναστευτική του ατζέντα, αποκαλύπτει η «New York Times» σε εκτενές της ρεπορτάζ υπό τον τίτλο «Stoking fears, Trump defied bureaucracy to advance immigration», το οποίο υπογράφουν οι Michael D. Shear και Julie Hirschfeld Davisdec, με τη σημείωσε πως συνεισέφεραν και οι Matthew Rosenberg, Maggie Haberman.

Η αμερικανική εφημερίδα τονίζει πως οι αλλαγές που έγιναν στην πολιτική μετανάστευσης έχουν βαθιές συνέπειες, τόσο για τους μετανάστες, που θέλησαν να φτιάξουν μία νέα ζωή στις ΗΠΑ, αλλά και για την εικόνα της χώρας στον Κόσμο. Το ρεπορτάζ στηρίζεται σε πάνω από 30 συνεντεύξεις με νυν και πρώην αξιωματούχους της κυβέρνησης, νομοθέτες και άλλους, οποίοι ήταν κοντά στην όλη διαδικασία.

Το εκτενές άρθρο ξεκινά από την περιγραφεί μίας συνάντησης στο Λευκό Οίκο:

Αργοπορημένος στη δική του συνάντηση και κουνώντας ένα φύλλο με αριθμούς, ο πρόεδρος Τραμπ μπήκε με φόρα στο Οβάλ Γραφείο μία μέρα του Ιουνίου, οργισμένος.

Πέντε μήνες πριν, ο κ. Τραμπ είχε εγκαταστήσει ομοσπονδιακούς υπαλλήλους στα αεροδρόμια της χώρας για να εμποδίσουν ταξιδιώτες από μουσουλμανικές χώρες να εισέλθουν στις ΗΠΑ, σε μία δραματική επίδειξη του πώς θα έκανε πράξη την προεκλογική του υπόσχεση να ενισχύσει τα σύνορα.

Αλλά, οι ξένοι που έφτασαν στις ΗΠΑ από τον Ιανουάριο ήταν τόσοι, ώστε τόνισε στην ομάδα εθνικής ασφάλειας πως καθιστούσε αστείο την υπόσχεσή του. Φίλοι του τηλεφωνούσαν να του πουν ότι φαίνεται σαν ηλίθιος, επί τούτου, δήλωσε ο κ. Τραμπ.

Σύμφωνα με έξι αξιωματούχους οι οποίοι ήταν παρόντες ή ενημερώθηκαν για τη συνάντηση, ο κ. Τραμπ άρχισε να διαβάζει δυνατά το έγγραφο, το οποίο ο σύμβουλος του, εσωτερικής πολιτικής, Stephen Miller, του είχε δώσει πριν ξεκινήσει η συζήτηση. Το σχετικό κατέγραφε πόσοι μετανάσρες έλαβαν βίζα για να μπουν στις ΗΠΑ το 2017.

Πάνω από 2.500 ήταν από το Αφηανιστάν, έναν παράδεισο για τρομοκράτες, παραπονέθηκε ο Πρόεδρος.

Η Αϊτή έστειλε 15.000. «Ολοι έχουν AIDS», υποστήριξε, σύμφωνα με ένα άτομο που ήταν στη συνάντηση και έναν άλλο που ενημερώθηκε γι αυτή, από άλλο πρόσωπο το οποίο ήταν παρών σε αυτή. 40.000 έφτασαν από τη Νιγηρία, συνέχισε ο κ. Τραμπ.

Εχοντας δει τις ΗΠΑ ποτε δεν θα «επέστρεφαν στις καλύβες τους» στην Αφρική, θυμούνται οι δύο αξιωματούχοι να λέει ο Πρόεδρος.

Καθώς η συνάντηση συνεχιζόταν, ο John F. Kelly, τότε υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας και ο Rex W. Tillerson, υπουργός Εξωτερικών, προσπάθησαν να παρέμβουν, εξηγώντας ότι πολλοί ήταν ταξιδιώτες για μικρό χρονικό διάστημα που έκαναν μία επίσκεψη.

Αλλά με τον Πρόεδρο να συνεχίζει, ο κ. Kelly και ο κ. Miller στράφηκαν στον κ. Tillerson, κατηγορώντας τον για την εισροή ξένων, με αποτέλεσμα ο ΥΠΕΞ να τινάξει τα χέρια του στον αέρα από αγανάκτιση. Αν ήταν τόσο κακός στη δουλειά του, ίσως θα έπρεπε να σταματήσει να εκδίδει βίζες τελείως «αντεπιτέθηκε».

Τα νεύρα ήταν τεταμένα και ο κ. Kelly ζήτησε από τους υπαλλήλους να φύγουν. Αλλά ακόμη και αφού έκλεισε η πόρτα του Οβάλ Γραφείου, οι βοηθοί μπορούσαν να ακούσουν τον κ. Τραμπ να επιπλήτει τους περισσότερους από τους ανώτερους συμβούλους του.

Η Sarah Huckabee Sanders, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, αρνήθηκε το Σάββατο το πρωί πως ο Πρόεδρος έκανε υβριστικές δηλώσεις για μετανάστες κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

«Ο στρατηγός Kelly, ο στρατηγός McMaster, ο υπουργός Tillerson, ο υπουργός Nielsen και όλα τα ανώτερα στελέχη που ήταν πραγματικά στη συνάντηση, αρνούνται αυτούς τους εξοργιστικούς ισχυρισμούς», είπε, αναφερόμενη στον Προσωπάρχη πλέον του Λευκού Οίκου, τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας και τους υπουργούς Εξωτερικών και Εσωτερικής Ασφάλειας, αντίστοιχα.

«Είναι λυπηρό που η New York Times θα τυπώσει αυτά τα ψέματα των ανώνυμων ‘πηγών’ της, έτσι και αλλιώς», πρόσθεσε.

Αν και ο Λευκός Οίκος δεν αρνήθηκε τη συνολική περιγραφή της συνάντησης, αξιωματούχοι, έντονα αρνήθηκαν πως ο κ. Τραμπ χρησιμοποίησε τις λέξεις «AIDS» ή «καλύβες» για να περιγράψει τους ανθρώπους οποιασδήποτε χώρας.

Αρκετοί από τους μετέχοντες στη συνάντηση, είπαν στους δημοσιογράφους της «ΝΥΤ» πως δεν θυμούνται ο Πρόεδρος να χρησιμοποιήσε αυτές τις λέξεις, και δεν πιστεύουν πως το έπραξε, αλλά οι δύο αξιωματούχοι που περιέγραψαν τα σχόλια τα βρήκαν τόσο αξιοσημείωτα που τα ανέφεραν σε άλλους τότε.

Η συνάντηση του Ιουνίου αντανακλά τη νευρώδη προσέγγιση του κ. Τραμπ σε ένα θέμα που όρισε την εκστρατεία του και ανεξίτηλα σχημάτισε τον πρώτο χρόνο της Προεδρίας του.

Θέτοντας τη μετανάστευση ως αιτία για τα αμέτρητα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, ανέλαβε την εξουσία με μία ατζέντα συμβολική, αλλά χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο και στόχο, προϊόν όχι ενός εξειδικευμένου διαλόγου, αλλά συναισθηματικά φορτισμένων διαδράσεων και ενός ενστίκτου για την επίκληση των αντιλήψεων της τάξης των λευκών εργαζομένων Αμερικανών.

Οπως πολλές από τις πρωτοβουλίες του, η προσπάθειά του να αλλάξει την αμερικανική πολιτική εκτελέστηκε μέσω μίας άτακτης και δυσλειτουργικής διαδικασίας, που εξ αρχής ήθελε να αψηφήσει τη γραφειοκρατία, σύμφωνα με τις συνεντεύξεις. Αλλά ενώ ο κ. Τραμπ επανειλημμένα αγανάκτισε με τα όρια της εξουσίας του, οι προσπάθειές του να αλλάξει δεκαετίες μεταναστευτικής πολιτικής είχαν θετική συγκυρία καθώς ο Λευκός Οίκος κατέστη πιο αποφασισμένος και αφοσιωμένος, είτε να αγνοήσει, είτε να υποτιμήσει εδραιωμένη αντιπολίτευση από πολλά μέρη της κυβέρνησης.

Η κριτική είναι σκληρή. Ο κ. Frank Sharry, εκτελεστικός διευθυντής της America’s Voice, που είναι μία ομάδα υπέρ μεταναστών, βλέπει μία πιο «σκοτεινή χρονιά» και υποστηρίζει πως η ατζέντα του Προέδρου έχει ρατσιστικό κίνητρο.

«Ειχε πάντα φοβία όσον αφορούσε άλλες κουλτούρες και έχει πάντα άγχος για το φαγητό και την ασφάλεια όταν ταξιδεύει», δήλωσε ο κ. Michael D’Antonio, ο οποίος του πήρε συνέντευξη για τη βιογραφία «Η Αλήθεια για τον Τραμπ» (The Truth About Trump). «Η αντικειμενικότητά του και η δαιμονοποίηση ανθρώπων που είναι διαφορετική έχει κακοφορμίσει για δεκαετίες», πρόσθεσε.

Φίλοι λένε πως ο κ. Τραμπ, μεγάλωσε βλέποντας τη μετανάστευση ως ζήτημα μηδενικού οφέλους: Ο,τι είναι καλό για τους μετανάστες είναι κακό για την Αμερική. Το 2014, αρκετά πριν είναι υποψήφιος, ανέφερε σε tweet του: «Η κυβέρνησή μας τώρα εισάγει παράνομους μετανάστες και θανατηφόρες ασθένειες. Οι ηγέτες μας είναι ακατάλληλοι».

Our government now imports illegal immigrants and deadly diseases. Our leaders are inept.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2014