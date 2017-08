«Νύχτες Πρεμιέρας»: Το νέο ελληνικό σινεμά μέσα από 44 ταινίες

ΑΘΗΝΑ. Το 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», στηρίζει για έκτη συνεχόμενη χρονιά τους Έλληνες σκηνοθέτες αναδεικνύοντας νέους δημιουργούς μέσα από το διαγωνιστικό τμήμα ελληνικών ταινιών μικρού μήκους «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες».

Η διαδικασία επιλογής των ταινιών ολοκληρώθηκε και επιλέχθηκαν 44 μικρού μήκους ταινίες που θα διεκδικήσουν τα βραβεία της 23ης διοργάνωσης.

Αναλυτικά οι ταινίες που διαγωνίζονται (σε αλφαβητική σειρά βάσει τίτλου) είναι οι:

All of Me της Δάφνης Σμον

Bourbon με Γάλα του Πάρη Πατσουρίδη

Brazuca του Φαίδωνα Γκρέτσικου

Copa-Loca του Χρήστου Μασσαλά

Element των Γεώργιου Καραμήτσου & Λάμπρου Φιλίππου

Feeling of A Home των Μιχάλη Καστανίδη & Ηώ Χαβιαρά

Heimlich του Κωνσταντίνου Μπακούρη

Humphrey του Στέφανου Γκέκα

iCon της Κωνσταντίνας Παπαδοπούλου

Living In-between της Νεφέλης Οικονόμου Πάντζου

Lost and Found του ‘Ακη Πολύζου

Mad Dogs της Δανάης Παπαϊωάννου

Maneki Neko του Μανώλη Μαυρή

Maniera Greca του Κυρηναίου Παπαδημάτου

Play του Βαγγέλη Λυμπερόπουλου

Same Life Different Day του Κωνσταντίνου Οικονόμου

Still της Μαύρας Πεπονή

The Best of Everything, Always του Αλέξιου Κουκιά- Παντελή

‘Ακτιστο Φως του Ευθύμη Kosemund Σανίδη

Η Aυλή των ‘Αρη Μπαφαλούκα & Ελισάβετ Τσουχτίδη

ΓΕΝΑΡΗΣ, Το Αγόρι που δεν ‘Αφησε ποτέ τα Μαλλιά του να Μακρύνουν της Ζωής Σγουρού

Το Εισιτήριο του Χάρη Σταθόπουλου

Η Ζωή Μετά του Χρήστου Σαγιά

Ιππόκαμπος του Θέμη Κατσιμίχα

ΙΧΘΥΣ του Χρήστου Καραλιά

Καληνύχτα του Θάνου Κερμίτση

Καουμπόης του Γιάννη Χαριτίδη

Καρδιές για Φάγωμα της Ειρήνης Κούτουλα

Κατάψυξη του Δημήτρη Νάκου

Το Μανάβικο του Μιχάλη Μαθιουδάκη

Μαμά Γύρισα του Δημήτρη Κατσιμίρη

Με Ανοιχτά Φτερά της Βίβιαν Παπαγεωργίου

Η Μέθοδος του Χάρη Γιουλάτου

Μελτέμι της Ζέτας Σπυράκη

Νέοι στο Παράθυρό τους του Λουκιανού Μοσχονά

Ουρανία της Δέσποινας Κούρτη

Προετοιμασία της Σοφίας Γεωργοβασίλη

Ράγες της Ελίνας Φέσσα

Ροζαλία της Κατερίνας Γιαννακοπούλου

Σουτζουκάκια του Χρυσόστομου Μπάρμπα

ΤΟ ΤΕΡΑΣ κοιμάται του Κωστή Χαραμουντάνη

Φράγμα του Γιώργου Τελτζίδη

Χριστουγεννιάτικο Αντιπαραμύθι του Ευθύμη Χατζή

Χρόνου Νήματα των ‘Αγ. Παππά, Γ. Καντέα-Παπαδόπουλου, Γ. Σουλτούκη, Γ. Σινιοράκη, Σ. Κεφαλά

Η κριτική επιτροπή του Διαγωνιστικού Τμήματος Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους

Τηρώντας την παράδοση του Φεστιβάλ που τιμά τους επαγγελματίες που στηρίζουν την κινηματογραφική δημιουργία στην χώρα μας, η κριτική Επιτροπή του Διαγωνιστικού τμήματος θα αποτελείται από τους: Γιώργο Ζώη (πρόεδρος, σκηνοθέτης), Εύα Στεφανή (σκηνοθέτης, αν. καθηγήτρια στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ), Κάλλια Παπαδάκη (συγγραφέας, σεναριογράφος), Ρόμπι Εκσιέλ (κριτικός κινηματογράφου), Ευαγγελία Ανδρεαδάκη (ηθοποιός, και θα απονείμει τα παρακάτω βραβεία: Βραβείο Α’ Καλύτερης Ταινίας, Βραβείο Β’ Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερου Σεναρίου, Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας και Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας.

Το 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 20 Σεπτεμβρίου ως την 1 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους Ιντεάλ, Δαναό 1 και Δαναό 2, Όπερα 1 και Όπερα 2, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Μέχρι την ανακοίνωση του ολοκληρωμένου προγράμματος της 23ης διοργάνωσης η οποία θα γίνει στις 13 Σεπτεμβρίου, μπορείτε να δείτε τους πρώτους τίτλους ταινιών εδώ: http://www.aiff.gr/.

