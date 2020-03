Ν. Μαλλιωτάκη: Να αξιοποιηθεί το «Victory Memorial»

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Την επαναλειτουργία του νοσοκομείου «Victory Memorial», στο Μπρούκλιν, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις του προς εξυπηρέτηση των μεγάλων αναγκών που προκύπτουν εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, πρότεινε, με επιστολή της προς τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Αντριου Κουόμο, η ομογενής πολιτειακή βουλευτής Νικόλ Μαλλιωτάκη.

Πρόκειται για ένα νοσοκομειακό κτίριο το οποίο βρίσκεται στα όρια του Μπέι Ριτζ και του Ντάικερ Χάιτς, το οποίο, σύμφωνα με την κ. Μαλλιωτάκη, μπορεί να προσφέρει επιπλέον κλίνες, με δεδομένο ότι η χωρητικότητα των νοσοκομείων της Νέας Υόρκης εξαντλείται επικίνδυνα.

Right now, expanding hospital bed capacity is a priority. I have proposed using the decommissioned Victory Memorial Hospital site in #Brooklyn to help meet the need in the borough. It’s a 254 bed site and I continue to urge that it be explored to meet the demand we face. pic.twitter.com/U7bKHd7ghe

— Nicole Malliotakis (@NMalliotakis) March 26, 2020