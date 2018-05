Ξεκινά το 12ο ετήσιο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λος Αντζελες (βίντεο)

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ. Το 12ο ετήσιο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λος Αντζελες (Los Angeles Greek Film Festival, LAGFF) θα λάβει χώρα από τις 6 έως τις 10 Ιουνίου 2018 στο εμβληματικό Egyptian Theatre που βρίσκεται στο 6712 Hollywood Blvd του ΛΑ.

Προβάλλει τις καλύτερες νέες ταινίες Ελλήνων δημιουργών διεθνώς και προωθεί τον ελληνικό κινηματογράφο και την πολιτισμική ανταλλαγή, ενώ γεφυρώνει το κενό μεταξύ των δημιουργών και του Χόλιγουντ.

Φέτος υποβλήθηκαν πάνω από 175 ταινίες -αριθμός ρεκόρ- με θεματολογία που διαφέρει από τη μετανάστευση έως την οικονομική κατάρρευση και ντοκιμαντέρ για την ομορφιά και την ιστορία της Ελλάδας.

2018 LAGFF TRAILER from LA Greek Film Festival on Vimeo.

Προβάλλονται 11 ταινίες, 15 ντοκιμαντέρ, 27 ταινίες μικρού μήκους ενώ θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις με στελέχη της βιομηχανίας του θεάματος, ημερίδες και άλλα.

«Ο ελληνικός κινηματογράφος συνεχίζει να εντυπωσιάζει και να παράγει», δήλωσε σχετικά ο Artistic & Festival Director του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λος Αντζελες, Αριστοτέλης Κατωπόδης (Aristotle Katopodis).

«Οι Ελληνες παραγωγοί συνεχίζουν να κερδίζουν σημαντικά βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου και είμαστε περήφανοι που φιλοξενούμε 50 από τις καλύτερες και πιο καινοτόμες παραγωγές από όλο τον Κόσμο για 12η φορά. Η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στην αρένα των κινήτρων για διεθνείς παραγωγές και το γύρισμα ταινιών στην Ελλάδα είναι ένα από τα θέματα που θα εξετάσουμε φέτος», πρόσθεσε.

Ειδικά «Βραβεία Ορφέας» (Orpheus Awards) δίδονται στις νέες ταινίες που ξεχωρίζουν στις κατηγορίες δράμα, ντοκιμαντέρ και μικρού μήκους. Το θέμα των Βραβείων αυτών φέτος είναι «The Academy of Greeks» ως φόρος τιμής σε Ελληνες καλλιτέχνες που έχουν βραβείο από την Ακαδημία ή υποψηφιότητα για Οσκαρ από το 1935.

Ο βραβευμένος με Οσκαρ β’ αντρικού ρόλου για το «West Side Story», Γιώργος Χακίρης (George Chakiris) θα είναι ένας από τους τιμώμενους φέτος. Το βραβείο θα του παραδώσει η ηθοποιός Ρίτα Μορένο (Rita Moreno).

Το πρόγραμμα του LAGFF

Μία «προ-εκδήλωση» για το άνοιγμα του φεστιβάλ θα γίνει στις 4 Ιουνίου στο UCLA. Θα γίνει η πρώτη προβολή στη Δυτική Ακτή της ταινίας «1968» του Τάσου Μπουλμέτη στο James Bridges Theater.

Εκείνη την ημέρα θα γίνει και επίσημα η έναρξη της στρατηγικής συνεργασίας του LAGFF με το νέο πρόγραμμα UCLA Stavros Niarchos Foundation Center for the Study of Hellenic Culture.

Την προβολή θα ακολουθήσει σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων με τον κ. Μπουλμέτη, απόφοιτο του UCLA και δεξίωση.

Στις 6 Ιουνίου θα γίνει το άνοιγμα (Red Carpet Opening Night Film & Gala) με ειδική παράσταση από την τραγουδίστρια και στιχουργό, Αριάνα Σαβάλα (Ariana Savalas). Θα γίνει επίσης η πρώτη προβολή στην Δυτική Ακτή της κωμωδίας του Μάριου Πιπερίδη «Smuggling Hendrix». Πρόσφατα κέρδισε το «Best International Narrative Feature» στο 2018 Tribeca Film Festival.

Στις 7,8,9 Ιουνίου θα γίνει προβολή ταινιών, νέων και παλαιών, ενώ θα υπάρξει και ευκαιρία για συζήτηση με παραγωγούς.

Στις 10 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το Red Carpet Closing Night Film, η απονομή των Orpheus Awards Ceremony και η δεξίωση. Θα προβληθεί για πρώτη φορά στην Δυτική Ακτή η ταινία του Θοδωρή Αθερίδη «Perfect Strangers». Η προβολή θα προηγηθεί της τελετής βράβευσης, την οποία θα ακολουθήσει ένα ελληνικό γλέντι κάτω από τα αστέρια του ουρανού του Χόλιγουντ στο αίθριο του Egyptian Theatre.

Η θεματική του φεστιβάλ

Η μουσική και ο ρόλος της στις ελληνικές ταινίες

Ελληνες στην Ακαδημία Κινηματογράφου. Φόρος τιμής σε Ελληνες καλλιτέχνες που έχουν βραβείο από την Ακαδημία ή υποψηφιότητα για Οσκαρ από το 1935.

Κινηματογράφηση στην Ελλάδα, νέοι νόμοι χρηματοδότησης, κίνητρα και επιστροφή χρημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα του Φεστιβάλ στο www.lagff.org.