Οδηγίες για την προστασία εκ του κορονοϊού από τον Μητροπολίτη Κορέας Αμβρόσιο

ΣΕΟΥΛ. Ο Μητροπολίτης Κορέας Αμβρόσιος εξέδωσε οδηγίες προς το ποίμνιο του για την προστασία εκ του κορονοϊού, ο οποίος απειλεί να λάβει τη μορφή παγκόσμιας επιδημίας.

Στο σχετικό ανακοινωθέν αναγράφονται τα εξής:

«Η αναπάντεχη συμφορά με την εμφάνιση του θανατηφόρου κορονοϊού στην Κίνα έπληξε τις τελευταίες μέρες, ως γνωστόν, και την πατρίδα μας.

Εκτός από την ιδιαίτερη προσευχή, που ήδη αναπέμπουμε σε κάθε Ιερή Ακολουθία της Εκκλησίας μας, με την οποία παρακαλούμε τον Κύριο για τα θύματα εκ του κορονοϊού, για τους οικείους τους, αλλά και για την προστασία της υγείας όλων των ανθρώπων εκ του μεγάλου αυτού κινδύνου, θα πρέπει να λάβουμε ορισμένα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα και με τις οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου Υγείας της χώρας μας.

Γι αυτό τον λόγο παρακαλούμε όλους τους πιστούς να ακολουθήσουν τις κάτωθι οδηγίες μέχρι την λήξη του προβλήματος:

Κατά την διάρκεια της θείας Λατρείας στους Ιερούς Ναούς μας όλοι οι πιστοί θα φορούν μάσκες. Πριν την είσοδό τους στον ναό θα απολυμαίνουν τα χέρια τους με απολυμαντικό που υπάρχει στην είσοδο του ναού. Δεν θα χαιρετούν κανέναν με χειραψία. Δεν θα φιλούν το χέρι των κληρικών. Δεν θα φιλούν τις εικόνες αλλά θα τις προσκυνούν τιμητικά με υπόκλιση. Δεν θα χρησιμοποιούν τα λειτουργικά βιβλία κατά την ώρα της προσευχής. Το Αντίδωρον θα το λαμβάνουν όχι από τον λειτουργό, αλλά μόνοι τους κατά την έξοδό τους από τον ναό. Δεν θα παρατίθεται το κοινό γεύμα αγάπης μετά την θ. Λειτουργία της Κυριακής. Δεν θα γίνονται οι διάφορες συναντήσεις πιστών και κατηχουμένων.

Ευχόμενοι σύντομα να ξεπεραστεί η κρίση στην χώρα μας και σε παγκόσμιο επίπεδο, ας παρακαλούμε με ταπεινό φρόνημα και πνεύμα μετανοίας τον Φιλάνθρωπο Κύριό μας να δείξει το έλεός Του και να μας απαλλάξει από το σοβαρό αυτό πρόβλημα».

Ποίος είναι ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος:

Ο Μητροπολίτης Κορέας και Έξαρχος Ιαπωνίας Αμβρόσιος (Αριστοτέλης) Ζωγράφος, γεννήθηκε στην Κυψέλη Αίγινας στις 15 Μαρτίου 1960, όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. Το 1983 έλαβε το πτυχίο της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διάκονος χειροτονήθηκε το 1985 και Πρεσβύτερος το 1991. Ως κληρικός υπηρέτησε στην Ιερά Μητρόπολη Νικαίας (υπεύθυνος του Γραφείου Νεότητας και του ιδιαίτερου Γραφείου του αειμνήστου Μητροπολίτη Νικαίας κυρού Γεωργίου Παυλίδη) και στην Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης. Κατά τα έτη 1988-1989 εργάστηκε στην περιώνυμη βιβλιοθήκη και πινακοθήκη της Ιεράς Μονής του θεοβαδίστου Όρους Σινά. Το διάστημα 1991-1993 με υποτροφία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής μετεκπαιδεύτηκε στην Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης, Η.Π.Α., από όπου έλαβε το δίπλωμα Th.M. (Πατρολογία) και κατά τα έτη 1993-1996, με υποτροφία της Θεολογικής Σχολής του Princeton (PTS), παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στην προαναφερόμενη Σχολή (Εκκλησιαστική Ιστορία) και στο Princeton University (Ιστορία Τέχνης), και έλαβε το δίπλωμα Th.M., εργαζόμενος παράλληλα και για τη συγγραφή της διδακτορικής του διατριβής. Κατά τα έτη των μεταπτυχιακών σπουδών του στην Αμερική (1991-1996), υπηρέτησε αφενός μεν ως περιοδεύων ιεροκήρυκας στις ελληνορθόδοξες Κοινότητες της περιοχής New England, απεσταλμένος της Ιεράς Μητρόπολης Βοστώνης, αφετέρου δε ως εφημέριος στις ελληνορθόδοξες Κοινότητες Αγίας Βαρβάρας (Toms River, New Jersey) και Αγίας Τριάδας (Bargaintown, New Jersey). Στις 21 Δεκεμβρίου 1998 αναγορεύτηκε αριστούχος Διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στις 23 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους μετέβη στην Κορέα για να διακονήσει στην εν Κορέα Ορθόδοξη Εκκλησία, στην οποία υπηρέτησε ως ιερατικός προϊστάμενος του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Σεούλ. Το 2004 ανέλαβε καθήκοντα Πρωτοσύγκελου της νεοϊδρυθείσης Ορθόδοξης Μητρόπολης Κορέας και Εξαρχίας Ιαπωνίας. Στις 21 Δεκεμβρίου 2005 εξελέγη υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Επίσκοπος Ζήλων και στις 27 Μαΐου 2008 Μητροπολίτης Κορέας και Έξαρχος Ιαπωνίας. Παράλληλα με την εκκλησιαστική διακονία του, από το 2014 είναι καθηγητής στο Hankuk University of Foreign Studies (HUFS).