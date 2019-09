Οδηγός για δωρεάν σπουδές στη Νέα Υόρκη και υποτροφίες

Είναι λογικό και επόμενο, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κανείς όταν αποφασίσει να σπουδάσει στη Νέα Υόρκη, να είναι τα έξοδα. Συμβαίνει μάλιστα συχνά, οι σπουδές στο «κέντρο του κόσμου» να θεωρούνται προνόμιο των μόνιμων κατοίκων της πόλης ή όσων είναι οικονομικά άνετα, ανεξάρτητα από γεωγραφικούς περιορισμούς.

Το ζήτημα λοιπόν, είναι απλό. Θέλετε να σπουδάσετε αλλά επιθυμείτε να αποφύγετε τα δίδακτρα. Κι όμως, είναι εφικτό. Η αλήθεια μάλιστα είναι πως υπάρχουν σχολές σε πολλές πολιτείες που προσφέρουν σπουδές άνευ διδάκτρων στους σπουδαστές. Το παρόν άρθρο επιθυμεί να σας παρουσιάσει τις δυνατότητες εντός Νέας Υόρκης.

Συχνά τα περισσότερα από αυτά τα σχολεία προαπαιτούν, είτε οι φοιτητές να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Πολιτείας, ή να προέρχονται από οικογένειες χαμηλού η μεσαίου εισοδήματος. Κάποια από αυτά απαιτούν ως αντάλλαγμα υπηρεσίες από τους σπουδαστές κατά τη διάρκεια των σπουδών ή μετά την αποφοίτησή τους. Ας τα γνωρίσουμε.

Ακαδημία Εμπορικής Ναυτιλίας των ΗΠΑ (United States Merchant Marine Academy)

Οι φοιτητές της Ακαδημίας Εμπορικής Ναυτιλίας στη Νέα Υόρκη δεν πληρώνουν δίδακτρα, με αντάλλαγμα την παροχή υπηρεσίας μετά την αποφοίτησή τους. Ξοδεύουν ένα χρόνο στη θάλασσα (Sea Year) κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου επισκέπτονται κατά μέσο όρο 18 χώρες σε εμπορικά πλοία.

Η Ακαδημία προσφέρει τα εξής διαφορετικά τμήματα σπουδών: Ναυτική Μηχανική, Ανθρωπιστικές Σπουδές, Θαλάσσιες Μεταφορές, Μαθηματικά και Επιστήμες, Φυσική Αγωγή και Αθλητισμό.

Στρατιωτική Ακαδημία Ηνωμένων Πολιτειών

Τα δίδακτρα καλύπτονται για τους φοιτητές (στην Ακαδημία οι φοιτητές αποκαλούνται cadets) στην περιοχή του West Point στη Νέα Υόρκη. Η δέσμευση στην οποία υποχρεώνονται οι φοιτητές είναι η απαιτούμενη στρατιωτική θητεία, μετά την αποφοίτησή τους.

Επίσης, οι φοιτητές υποχρεούνται να παίζουν σε μια αθλητική ομάδα κάθε εξάμηνο. Ολοι τους επίσης ζουν σε στρατώνες στην πανεπιστημιούπολη για τα 4 χρόνια των σπουδών τους και λαμβάνουν μηνιαία επιδότηση.

Το Ινστιτούτο Γουέμπ (Webb Institute)

Το Webb Institute είναι μια μικρή σχολή Μηχανικών στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, η οποία παρέχει πλήρεις υποτροφίες οι οποίοι είναι είτε πολίτες των ΗΠΑ, είτε έχουν στάτους μόνιμου κατοίκου. Δυστυχώς οι διεθνείς φοιτητές υποχρεούνται να πληρώσουν δίδακτρα.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Ινστιτούτο έκανε αποδεκτούς μόνο 106 φοιτητές και η σχολή προσφέρει μόνο ένα μάθημα σπουδών: Ενα διπλό πτυχίο στη Ναυτική Αρχιτεκτονική και στη Ναυτική Μηχανική. Οι φοιτητές επίσης διευκολύνονται στο να κάνουν αιτήσεις για να λάβουν ομοσπονδιακά δάνεια και υποτροφίες, ώστε να καλύψουν τα υπόλοιπα έξοδά τους, όπως η διατροφή και η στέγαση.

Εξασφαλίζεται, επίσης, στους αποφοίτους του Ινστιτούτου επ’ αμοιβή τετραετής πρακτική άσκηση, πάνω στον τομέα των σπουδών τους. Η εργασιακή αποκατάσταση για έναν απόφοιτο του Webb, αγγίζει το 100%, και ο μισθοί εκκίνησης για τους αποφοίτους είναι από τους υψηλότερους στο έθνος.

Κούπερ Γιούνιον (Cooper Union)

Για να είμαστε σαφείς, το Κούπερ Γιούνιον, ένα από τα πανεπιστήμια που βρίσκονται στην καρδιά της Νέας Υόρκης, δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε αυτή τη λίστα. Πρόκειται για ένα πανεπιστήμιο το οποίο παρείχε δωρεάν σπουδές για εκατό χρόνια περίπου και μέχρι και το 2014.

Επειτα από μια εσωτερική οικονομική κρίση, το πρόγραμμα δωρεάν σπουδών ανακλήθηκε εν μέσω πολλών διαμαρτυριών και οι φοιτητές έκτοτε πληρώνουν δίδακτρα.

Παρ’ όλα αυτά, η ηγεσία του Cooper Union δήλωσε πρόσφατα στον Τύπο πως έχει την πρόθεση να επιστρέψει σταδιακά στην παροχή ελεύθερων μαθημάτων για τους φοιτητές κάποια στιγμή στα επόμενα 10 χρόνια, αλλάζοντας ξανά πορεία έπειτα από την αμφιλεγόμενη απόφαση του 2014. Οσοι λοιπόν μπορεί να ενδιαφέρονται μελλοντικά, δε θα ήταν κακό να το έχουν στο «ραντάρ» τους.

Κέντρο Συντήρησης του Ινστιτούτου Καλών Τεχνών του NYU (The Conservation Center)

Οι φοιτητές του εν λόγω μεταπτυχιακού προγράμματος λαμβάνουν ένα γενναιόδωρο πακέτο χρηματοδότησης, που εκτός από τα δίδακτρα καλύπτει επίσης εξ ολοκλήρου την υγειονομική περίθαλψη και καθημερινά έξοδα των φοιτητών. Σκοπός του προγράμματος είναι οι φοιτητές του να μπορούν να σπουδάσουν full time.

Το μεταπτυχιακό που προσφέρει το Κέντρο Συντήρησης του Ινστιτούτου Καλών Τεχνών του ΝΥU είναι επίσης μοναδικό, επειδή κατορθώνει να προσφέρει διπλό πτυχίο στους φοιτητές του: μεταπτυχιακό τίτλο στη Συντήρηση Εργων Καλλιτεχνικής και Ιστορικής Αξίας αλλά και μεταπτυχιακό τίτλο στην Ιστορία της Τέχνης και την Αρχαιολογία.

Υποτροφία Excelsior και άλλες υποτροφίες

Για πολλούς σπουδαστές τα επαχθή δίδακτρα και τα έξοδα διαβίωσης αποτελούν ένα μεγάλο εμπόδιο, έτσι ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να εισέλθουν στο εργατικό δυναμικό ως παραγωγικά μέλη της κοινωνίας.

Είναι γνωστό σε όλους, πως συχνά οι φοιτητές δουλεύουν σε μια σειρά από «παράξενες δουλειές», κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών τους, ώστε να καλύψουν τα έξοδα των μαθημάτων τους.

Σε μια χώρα λοιπόν που οι σπουδές «αξίζουν χρυσό», οι υποτροφίες παρέχουν την ευκαιρία σε πολλούς να κερδίσουν μια εκπαίδευση.

Είναι αλήθεια, πως πολλές υποτροφίες λαμβάνουν υπόψη τους τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των φοιτητών. Δε θα έπρεπε να ξεχνά κανείς όμως, πως πολλές υποτροφίες «υπολογίζουν» σε άλλες δεξιότητες των υποψηφίων, όπως οι αθλητικές και οι καλλιτεχνικές επιδόσεις, ειδικά ταλέντα ή άλλα χαρακτηριστικά, όπως την εθνικότητά τους.

Συχνά οι υποτροφίες δίνονται με βάση την οικονομική ανάγκη κάποιου ή το οικογενειακό του υπόβαθρο – πολλές υποτροφίες για παράδειγμα προσφέρονται σε παιδιά στρατιωτικών οικογενειών. Αλλες φορές πάλι, δε θα έπρεπε να απογοητεύεται κανείς πριν κάνει την αίτησή του ακόμα και σε ένα ακριβό, υψηλού κύρους πανεπιστημιακό ίδρυμα, καθότι είναι ακριβώς αυτά τα ιδρύματα, που κατέχουν τα οικονομικά μέσα να παρέχουν οικονομική βοήθεια. Μια επίσκεψη στο γραφείο οικονομικής βοήθειας των κολλεγίων μπορεί να προσφέρει σχετική ενημέρωση.

Υποτροφία Excelsior

Πριν ένα χρόνο περίπου ο Κυβερνήτης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Andrew M. Cuomo, ανακοίνωσε την εφαρμογή της υποτροφίας Excelsior, προς τους σπουδαστές. Αυτή η υποτροφία, είναι στην πραγματικότητα ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, το οποίο επιθυμεί να παράσχει φοίτηση άνευ διδάκτρων, στα παιδιά οικογενειών λιγότερο άνετων οικονομικά, στα πανεπιστήμια SUNY (State University of New York) και CUNY (City University of New York).

Ο «Εθνικός Κήρυκας» μίλησε με τον κ. Ντον Κάπλαν (Don Kaplan) Αναπληρωτή Διευθυντή Επικοινωνιών για τη Δημόσια Ασφάλεια από το γραφείο του Κυβερνήτη Andrew M. Cuomo, ο οποίος απάντησε σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα για την υποτροφία Excelsior.

Κύριε Ντον Κάπλαν, ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε η Υποτροφία Excelsior; Σε ποιους απευθύνεται; Πόσα άτομα επωφελούνται σήμερα από αυτήν την υποτροφία;

Η Excelsior απευθύνεται σε μαθητές μεσαίας τάξης και μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2020, όταν υλοποιηθεί πλήρως, αναμένουμε περίπου 210.000 μαθητές SUNY και CUNY να παρακολουθήσουν μαθήματα δωρεάν στο πανεπιστήμιο στη Νέα Υόρκη, χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό οικονομικών βοηθημάτων που περιλαμβάνουν την πολιτειακή επιχορήγηση TAP, την επιχορήγηση Pell (ομοσπονδιακή επιχορήγηση) και Excelsior (πολιτειακή υποτροφία).

Εφαρμόζεται πλήρως; Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2017, αλλά ποιες είναι οι προκλήσεις κατά την εφαρμογή του σήμερα;

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε είναι να πείσουμε τους ανθρώπους πόσο απλό είναι να εφαρμοστεί το πρόγραμμα.

Ποια είναι τα προαπαιτούμενα προσόντα για τη λήψη αυτής της υποτροφίας; Οι διεθνείς φοιτητές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση επίσης;

Η νούμερο ένα προϋπόθεση είναι, ότι ένας φοιτητής πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος της Νέας Υόρκης. Η υποτροφία απευθύνεται σε μεσαίας τάξης κατοίκους της Νέας Υόρκης, που προέρχονται από νοικοκυριά που κερδίζουν $125.000 ή λιγότερο.

Είναι εύκολη η διαδικασία της αίτησης;

Ναι. Η Πολιτεία της Νέας Υόρκης, προσφέρει μια πλήρως λειτουργική ιστοσελίδα για να βοηθήσει τους σπουδαστές και / ή τους συμβούλους οικονομικής βοήθειας, εξηγώντας τη διαδικασία, βήμα-βήμα.

Ισχύει για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές;

Η υποτροφία Excelsior, ισχύει μόνο για τους προπτυχιακούς φοιτητές.

Είναι διαθέσιμο σε όλα τα σχολεία CUNY και SUNY;

Ναι.