Οδηγός ψυχαγωγίας στην Νέα Υόρκη, 15 έως 22 Φεβρουαρίου

Αποφασίστε να βγείτε έξω και σας περιμένουν παντού εκπλήξεις. Η Νέα Υόρκη, το Μπρούκλιν, το Φλάσινγκ, προσφέρουν ιδιαίτερες, ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις για σας και τα παιδιά σας.

Για τα παιδιά

1-Παιδικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου

21 Φεβρουαρίου – 15 Μαρτίου 2020

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου για τα παιδιά της Νέας Υόρκης παρουσιάζει νέες, εμπνευσμένες και παιδαγωγικές ταινίες με ιστορίες από νέους από όλο τον κόσμο, κατάλληλες για οικογένειες στους κινηματογράφους της Νέας Υόρκης.

2-Jurassic World Live

Barclays Center, Prospect Heights

20 Φεβρουαρίου – 23 Φεβρουαρίου 2020

Προετοιμαστείτε για ένα απόγευμα ανάμεσα στους δεινοσαύρους. Μια εκπληκτική οικογενειακή εμπειρία σαν να παίζετε σε μια σκηνή της αγαπημένης σε όλους μας ταινίας Jurassic Park. Η παράσταση περιλαμβάνει πάνω από 20 κινούμενα σχέδια με δεινόσαυρους, μερικοί από τους οποίους έχουν μήκος 40 πόδια, ένα συναρπαστικό αποτέλεσμα και μια γοητευτική ιστορία, που θα συμμετέχει όλη η οικογένεια.Διεύθυνση:620 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217

3-Tecnopolis

BAM Fisher,Fort Greene

22 Φεβρουαρίου- 8 Μαρτίου 2020

Η ψηφιακή παιδική χαρά (digital playground) της Ακαδημίας Μουσικής του Μπρούκλιν θα σας καταπλήξει με τις εγκαταστάσεις τέχνης σε συνδυασμό με την τεχνολογία. Ο χώρος μετατρέπεται σε μια τεράστια γκαλερί με εκθέματα από καλλιτέχνες και εφευρέτες από όλο τον κόσμο. Η νέα συλλογή περιλαμβάνει εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας, διαδραστικές ταινίες και πολλά άλλα. Πριν το επισκεφτείτε, βεβαιωθείτε ότι έχετε δει το πρόγραμμα, το οποίο ποικίλλει ανά ημέρα, στον ιστότοπο του BAM. Δεκτά τα παιδιά από 6 ετών και άνω.www.bam.org . Διεύθυνση:321 AshlandPl, Brooklyn, NY 11217

4-Puppetsburg στο Time Out Market

DUMBONY μέχρι 12 Απριλίου.

Ξεκινήστε το κυριακάτικο πρωινό σας στο Time Out Market. Οχι μόνο θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε ένα πανόστιμο πρωινό,αλλά μπορείτε να παίξετε και εσείς με τις μαριονέτες στο πλήρωμα του Puppetsburg. Με ένα νέο θέμα κάθε εβδομάδα, όπως το «Farm to Table με το Old McDonald», το «The Beyonce Show» και το «Clementine Goes to Burning Man!»,θα διασκεδάσετε αφάνταστα. Το δώρο σας είναι ένας χυμός δωρεάν. Δεκτές ηλικίες από 6 και κάτω. Διεύθυνση:55 Water St, Brooklyn, NY 11201

Για όλους

5-Magic show

Club Bonafide

15 και 17 Φεβρουαρίου 2020

Ο μάγος που ονομάζεται Emmy Matt Roberts φέρνει το χιούμορ με το εκπληκτικό διαδραστικό μαγικό show του για όλες τις ηλικίες στοClub Bonafide.Για πληροφορίες στο 646) 918-6189

Εκπτωτικά εισιτήρια $15. Διεύθυνση: 212 East 52 str. NY

6- OrchideaShow

Botanical Garden of NewYork

15 Φεβρουαρίου – 19 Απριλίου 2020

Το Ορχιδέα Show είναι ένα μοναδικό θέαμα στο Βοτανικό Κήπο της Νέας Υόρκης με χιλιάδες ορχιδέες σε μια εκπληκτική ποικιλία χρωμάτων, σχημάτων και μεγεθών.

Κλειστά τη Δευτέρα. Διεύθυνση: 2900 Southern Blvd, The Bronx, NY 10458,Tηλέφωνο: (718) 817-8700

Για ενήλικες

7- Cocktail show

16 Φεβρουαρίου – 30 Μαΐου 2020

Μια μεγάλη ποικιλία από κοκτέιλ με την ιστορία τους σας περιμένει σε ιδιαίτερες βραδιές στα New World Stages με 3 φτιαγμένα μόνο για σας κοκτέιλ,σε πολύ χαμηλή τιμή.

Διεύθυνση: 340 W 50th St, New York, NY

8-Κλασική όπερα

Metropolitan Opera House.

19 Φεβρουαρίου 2020

Οι γάμοι του Figaro, η αριστουργηματική όπερα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, στα ιταλικά, με υπότιτλους στο Metropolitan Opera House.

Διεύθυνση: Lincoln Center, Lincoln Center Plaza, New York, NY