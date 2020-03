Οδηγός ψυχαγωγίας στην Νέα Υόρκη, 9-15 Μαρτίου

Αφιερωμένος στην γυναίκα και ο οδηγός ψυχαγωγίας σήμερα, αλλά με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Η μέρα αυτή έρχεται και φεύγει και πολλές φορές ούτε καν αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξή της, ζωσμένες από την πνιγηρή καθημερινότητα. Αλλες φορές, πάλι βγαίνουμε έξω κοριτσοπαρέα ή τρέχουμε στα κομμωτήρια και στα σαλόνια για τα νύχια μας, απλά σαν ένα δώρο στον εαυτό μας. Γιατί όμως μαζί με αυτά, δεν κάνουμε και κάτι άλλο, που είναι πιο κοντά σε αυτή τη μέρα και στο νόημά της, ώστε να της δώσουμε την αξία που πραγματικά έχει; Να φερ’ ειπείν… τι θα μπορούσατε να κάνετε στις 8 Μαρτίου κορίτσια…

Βγάλτε έξω την μητέρα σας

Τι πιο όμορφο και τρυφερό, από το να τιμήσετε την γυναίκα που σας έφερε στη ζωή! Ενα εστιατόριο, μια βόλτα, αν ο καιρός είναι καλός, έναν καφέ ή ένα γλυκό στο ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς της. Και αν δεν μπορεί να βγει έξω, πάρτε της λουλούδια και ένα όμορφο δώρο. Δείξτε την αγάπη σας και την ευγνωμοσύνη σας εκείνη την ημέρα, γιατί εξαιτίας της βλέπετε τώρα το φως του κόσμου.

Βοηθείστε μια άπορη

Αν έχετε στο μυαλό σας κάποια γυναίκα, που δεν έχει βοήθεια από κανέναν και ποτέ δεν είχατε το χρόνο ή τη διάθεση να της αφιερώσετε, έστω μισή ώρα, κάντε το την Κυριακή με ένα δώρο πρακτικό, που θα την βοηθήσει… Φαγητό, ρούχα, φρούτα, γλυκά… ό,τι έχετε στο σπίτι σας και όλα αυτά με συμπόνια και συμπαράσταση για μια γυναίκα σαν και σας, που δεν είχε την τύχη ή την δύναμη να σταθεί στα πόδια της.

Πηγαίνετε σε διαδήλωση

Κάντε ένα ταξίδι στην Ουάσιγκτον για την ετήσια διαδήλωση των Γυναικών. Ξεκινάει στις 11 π.μ. από το Freedom Plaza, downtown Washington. D.C.

Δείτε ταινία

Αν μείνετε σπίτι, προτείνουμε να δείτε ταινίες και ντοκιμαντέρ, που θα σας εμπνεύσουν και θα σας ανοίξουν καινούργιους ορίζοντες όπως: «Suffragette» σε σκηνοθεσία Sarah Gavron, 13th της Ava DuVernay, «Hooligan Sparrow», της Nanfu Wang, «Hidden Figures», του Theodore Melfι, «Trapped», της Sian Melton, «Coco before Chanel», της Ann Fontaine, «Million Dollar baby», του Clint Eastwood, «The Help», του Tate Taylor και «Gloria» του Sebastian Lelio.

Διαβάστε

Αν δεν γνωρίζετε τι συνέβη στις 8 Μαρτίου, καλό θα ήταν να το μάθετε τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά για γνώση. Κάντε ένα περίπατο στον υπολογιστή σας και θα ζαλιστείτε από τις χιλιάδες εκδηλώσεις που γίνονται σε όλο τον Κόσμο για εμάς τις γυναίκες. Αφού συνειδητοποιήσετε, πόσο σημαντικοί είναι οι αγώνες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, τότε μπορείτε να ψάξετε να βρείτε τις γυναίκες της Ιστορίας που ξεκίνησαν και προώθησαν αυτούς τους αγώνες.

Εμπνεύστε τις κόρες σας

Αν είστε μητέρες και έχετε κόρες, καλό θα ήταν να τις μυήσετε στο νόημα της ημέρας αυτής. Βγείτε έξω και επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς ή ένα από τα πιο όμορφα βιβλιοπωλεία στο Μανχάταν και αγοράστε βιβλία παιδικά για την γυναίκα και συζητήστε μαζί τους γιατί γιορτάζουμε αυτή την ημέρα και τι αγώνες έκαναν οι γυναίκες για να κατακτήσουμε αυτές τις ελευθερίες. Να είστε σίγουρες πως δεν θα ξεχάσουν ποτέ αυτή τη μέρα και θα γίνετε το είδωλο του δικού τους οράματος, για όλα όσα θα εμπνεύσετε τις κόρες σας. Βιβλιοπωλεία με ποικιλία παιδικών βιβλίων: Astoria Bookshop: 31-29 31st Street /Bank Street Bookstore: 2780 Broadway at 107th Street/Books Are Magic: 225 Smith Street at Butler Street/ Books of Wonder: 18 West 18th Street, between Fifth and Sixth Avenues or 217 West 84th Street at Broadway