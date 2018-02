Οι «Αετοί» της Φιλαδέλφειας στην κορυφή του Super Bowl (βίντεο)

4 SHARES Share Tweet

Ιστορία έγραψαν οι Philadelphia Eagles στον Super Bowl, καθώς με το 41-33 -στο US Bank Stadium στην Μινεάπολη της Μινεσότα- επί των πρωταθλητών New England Patriots κατέκτησαν το πρώτο «Vince Lombardi» στην ιστορία τους. Σε έναν από τους πιο θεαματικούς τελικούς του NFL, οι «Αετοί» ήταν καταπληκτικοί και στέρησαν από τους «Πατριώτες» τον 6ο τους τίτλο.

Ο 52ος τελικός ανάμεσα στον πρωταθλητή του NFC (Philadelphia Eagles) και της AFC (New England Patriots) πέρασε στην ιστορία και για έναν ακόμα λόγο πέρα της πρώτης κατάκτησης από τους «Αετούς», αφού έγινε το μεγαλύτερο σύνολο των κερδισμένων γιαρδών των δύο ομάδων που συνέβη ποτέ στο άθλημα σε ένα παιχνίδι, με τον ανεπανάληπτο αριθμό των… 1.155.



Μετά τους χαμένους τελικούς του 1980 και του 2004 από τους Πάτριοτς, οι Ιγκλς «πάτησαν» στην κορυφή. Με ηγέτη τους τον 29χρονο quarterback Nick Foles που έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο γι αυτόν και την ομάδα του τη σεζόν οι «Αετοί» άφησαν στην άκρη την άμυνα και πήγαν το παιχνίδι στην επίθεση, αναγκάζοντας τον 40χρονο Tom Brady και τους «Patriots» να ακολουθήσουν και ουσιαστικά να ηττηθούν. Οι επιθέσεις έκαναν ό,τι ήθελαν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, και γι αυτό έφτασαν στις 1.155 κερδισμένες γιάρδες.

Ο Τίμπερλεϊκ και το σόου

Μπορεί το Super Bowl να το κατέκτησαν για πρώτη φορά οι «Αετοί» της Φιλαδέλφειας, όμως για μία φορά το σόου που οργανώθηκε στο ημίχρονο ήταν μοναδικό. Χιλιάδες θεατές στο US Bank Stadium και εκατομμύρια από τους τηλεοπτικούς δέκτες είδαν τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ να γεμίζει την σκηνή. Ο Αμερικανός καλλιτέχνης εκτός από τα γνωστά, κλασικά του τραγούδια όπως το «Suit and Tie», το «SexyBack», το «Cry Me A River», το «Senorita», είπε και πολλά καινούργια -«Can not Stop The Feeling» και «Filthy»- από το νέο του άλμπουμ «Man of the Woods».



Ομως όσο καλός -αν και δεν ενθουσίασε ιδιαίτερα- κι αν ήταν ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ το θερμό χειροκρότημα και τη συγκίνηση όλων κέρδισε το βίντεο προβολής που ήταν αφιερωμένο στον… Πρινς, στου οποίου την πατρίδα φιλοξενήθηκε ο αγώνας.

Πάντως, ακόμα και αυτή η έντονα συγκινησιακή «εμφάνιση» δεν «έσωσε» το σόου, όπως σημειώνει η εφημερίδα Washington Post και φαίνεται να ασπάζονται επίσης και άλλα μεγάλα ΜΜΕ.

Η αλήθεια είναι ότι ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ έδωσε τον καλύτερό του εαυτό αλλά όπως τονίζουν οι κριτικές έκανε μία «καλή και τίμια εμφάνιση, σε ένα καλοδουλεμένο σόου με τον Τζάστιν να δείχνει τις πολύ καλές χορευτικές του ικανότητες, αλλά οι περισσότεροι δεν θεωρούν πως αυτό το ημίχρονο θα φιγουράρει στο μέλλον στη λίστα με τα καλύτερα Super Bowl Halftime Show», όπως αναφέρουν τα αμερικανικά ΜΜΕ.