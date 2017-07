Οι αστυνομικοί-ποδηλάτες «σαρώνουν» τους αθηναϊκούς δρόμους

ΑΘΗΝΑ. Αν κυκλοφορείτε κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους ή αν επισκέπτεστε συχνά αξιοθέατα της πόλης, ίσως να έχετε δει τους αστυνομικούς, οι οποίοι αντί να κυκλοφορούν με περιπολικό ή μοτοσικλέτα, κινούνται με ποδήλατα, δημιουργώντας μία πολύ σύγχρονη εικόνα για την Ελληνική Αστυνομία.

Με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας των επισκεπτών της χώρας, η ΕΛΑΣ έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου δύο χρόνια ειδική δράση, που περιλαμβάνει αστυνομικούς, οι οποίοι κινούνται με ποδήλατα κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους μεγάλου ενδιαφέροντος.

Ένα από τα σημεία που περιπολούν είναι η οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί συναντήσαμε μία ομάδα αστυνομικών-ποδηλατών με τη διοικήτρια της υπηρεσίας.

«Η δράση έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2015 και έχει στόχο την ταχύτερη και πιο αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση των επισκεπτών της χώρας, αλλά και των πολιτών», ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η υπαστυνόμος Γεωργία Αρχιμανδρίτη, διοικήτρια του τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Αθηνών και πρόσθεσε:

«Οι αστυνομικοί με ποδήλατο κυκλοφορούν σε περιοχές όπου το περιπολικό δεν μπορεί να πάει, όπως ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης, ο λόφος του Φιλοπάππου, ο πεζόδρομος της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, οι στύλοι του Ολυμπίου Διός, το Καλλιμάρμαρο, ο Εθνικός Κήπος, το Ζάππειο, η πλατεία Συντάγματος, ο πεζόδρομος της Ερμού, η περιοχή της Πλάκας, η πλατεία Μοναστηρακίου, το Θησείο και η Αποστόλου Παύλου».

Τα καθήκοντά τους εκτείνονται από την προστασία των πολιτών και των τουριστών στις συγκεκριμένες περιοχές μέχρι τη βοήθεια με συμβουλές και κατευθύνσεις στους επισκέπτες της πόλης. «Οι ποδηλάτες μας ανταποκρίνονται με αμεσότητα σε οποιοδήποτε αίτημα τουριστών, πολιτών, επισκεπτών για να παρέχουν πληροφορίες ή κατευθύνσεις ανάλογα με το θέμα που αντιμετωπίζουν κάθε φορά. Διαχειρίζονται, κυρίως, θέματα τουριστικού ενδιαφέροντος και διαχειρίζονται θέματα αστυνομικής φύσεως σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, όποτε αυτό χρειάζεται», εξηγεί η κ. Αρχιμανδρίτη.

Οι τουρίστες έχουν, για παράδειγμα, την ευκαιρία να παραπονεθούν στους αστυνομικούς-ποδηλάτες σχετικά με το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει ένα ξενοδοχείο, όταν δεν είναι οι προβλεπόμενες από τη συμφωνία που έχει γίνει.

«Τα περιστατικά που αντιμετωπίζουμε είναι γενικής αστυνομικής φύσεως, όπως κλοπές, κυρίως σε βάρος τουριστών, επαιτεία από γυναίκες, κυρίως χρησιμοποιώντας ανήλικα πάλι σε περιοχές όπου κινούνται τουρίστες, παράνομες ξεναγήσεις για τις οποίες δεχόμαστε σχεδόν καθημερινά καταγγελίες από νόμιμους ξεναγούς, καθώς και για παράπονα για παράνομες σταθμεύσεις σε πεζοδρόμους και σε πλατείες της περιοχής τα οποία δεχόμαστε από καταστηματάρχες της περιοχής. Η πιο συνηθισμένη ερώτηση έχει να κάνει, κυρίως, με τα μέρη τα οποία ψάχνουν να βρουν οι τουρίστες για να επισκεφθούν», δηλώνει ο υπαρχιφύλακας Παναγιώτης Τσολάκης.

Η εικόνα του αστυνομικού στο ποδήλατο που μιλάει και δίνει οδηγία σε τουρίστες και γενικά επισκέπτες είναι σίγουρα μία διαφορετική εικόνα από αυτήν που έχουν συνηθίσει οι πολίτες μέχρι σήμερα.

«Είναι γνώριμη αυτή η εικόνα για τον επισκέπτη, καθώς στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες υπάρχουν ποδηλάτες αστυνομικοί εδώ και πολλά χρόνια. Η ανταπόκριση είναι πολύ ευχάριστη από τον κόσμο, τόσο από τους επισκέπτες, όσο και από τους Έλληνες. Πολλές φορές, μάλιστα, ζητούν να φωτογραφηθούν μαζί μας, μας χαμογελούν και γενικά η προσέγγιση που υπάρχει μεταξύ μας είναι εύκολη κι ευχάριστη», προσθέτει ο κ. Τσολάκης.

Συνολικά, στην Τουριστική Αστυνομία Αθηνών υπάρχουν 12 αστυνομικοί-ποδηλάτες, οι οποίοι επελέγησαν ανάμεσα σε άλλα και γιατί μιλούν ξένες γλώσσες.

«Αποφάσισα να λάβω μέρος στο πρόγραμμα γιατί ασχολούμαι με κάτι που έχει να κάνει με το ποδήλατο και παράλληλα προσφέρω στο κοινωνικό σύνολο μέσα από την υπηρεσία μου», τονίζει ο ειδικός φρουρός Θεόδωρος Νάσιος, ένας από τους ποδηλάτες αστυνομικούς.

Στο πλαίσιο της δράσης έχει ξεκινήσει και εκστρατεία ενημέρωσης των τουριστών-επισκεπτών της Αθήνας με τίτλο «Stay safe in the city of Athens». Έχει στηθεί και ειδικό περίπτερο στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, από όπου γίνεται δανομή ενημερωτικού φυλλαδίου, στην αγγλική γλώσσα, με χρηστικές πληροφορίες αλλά και οδηγίες για την ασφαλή περιήγηση των τουριστών στην πόλη της Αθήνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Φ. Δουλγκέρη