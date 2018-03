Οι ελληνικής καταγωγής δισεκατομμυριούχοι του καταλόγου «Forbes» με τους πιο πλούσιους

0 SHARES Share Tweet

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο Τζεφ Μπέζος (Jeff Bezos) με 112 δισ. δολ. περιουσία, «κυριαρχεί» φέτος -με διαφορά μάλιστα 22 δισ. δολ. από τον δεύτερο Μπιλ Γκέιτ (Bill Gates)- στην κορυφή του καταλόγου «Forbes» με τους πλουσιότερους στον Κόσμο, όπου συμπεριλαμβάνονται και το 2018 αρκετοί ελληνικής καταγωγής δισεκατομμυριούχοι.

Ειδικότερα, μερικές ημέρες μετά το ειδικό ετήσιο αφιέρωμα του «TNH» με τους 50 πλουσιότερους Ελληνοαμερικανούς, το «Forbes» φέρνει στη δημοσιότητα τα ονόματα περισσότερων από 2.000 δισεκατομμυριούχων διεθνώς.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 10 πρώτοι «υπερ-πλούσιοι» στη σειρά κατάταξης:

#1 Jeff Bezos

#2 Bill Gates

#3 Warren Buffett

#4 Bernard Arnault & family

#5 Mark Zuckerberg

#6 Amancio Ortega

#7 Carlos Slim Helu & family

#8 Charles Koch

#8 David Koch

#10 Larry Ellison

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν όμως και οι ελληνικής καταγωγής δισεκατομμυριούχοι στον κατάλογο του «Forbes»:

#365 Jim Davis & family (Τζιμ Ντέιβις και οικογένεια), με περιουσία σύμφωνα με το «Forbes», 5,5 δισ. δολ. Είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας αθλητικών ειδών «New Balance».

Ο 75χρονος γιος των Ελλήνων μεταναστών, γεννημένος ο ίδιος στο Μπρούκλαϊν της Μασαχουσέτης αγόρασε την εταιρεία το 1972 και την οδήγησε σε νέα ύψη τέσσερα χρόνια αργότερα με την ανάπτυξη του υποδήματος New Balance 320. Η εταιρεία έχει μεγαλώσει πολύ περισσότερο ακόμη έκτοτε.

#572 Tom Gores (Τομ Γκόρης), με περιουσία 3,9 δισ. δολ. Ασχολείται με equity investment και τον αθλητισμό. Γεννήθηκε στο Ισραήλ από Ελληνα πατέρα και Λιβανέζα μητέρα. Η οικογένειά του μετακόμισε στις ΗΠΑ όταν ήταν 4. Ιδρυσε την Capital Equity το 1995, η οποία παραμένει μία από τις μεγαλύτερες ιδιόκτητες εταιρίες στις ΗΠΑ με έδρα το Λος Αντζελες και γραφεία σε Νέα Υόρκη, Βοστώνη, Λονδίνο, Σινγκαπούρη. Είναι αδερφός του Alec Gores #1,157 στο «Forbes».

# 729 John Paul DeJoria (Τζον Πολ Ντετζόρια), με περιουσία $3,4 δισ. Ασχολείται με προϊόντα περιποίησης μαλλιών και την τεκίλα. Αμερικανικά ΜΜΕ έγραψαν πως βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να πουλήσει την αξίας $5,1 δισ. εταιρία Patrón Spirits στην Bacardi. Είναι μέλος του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «The Giving Pledge» στον οποίον ηγούνται ο Γουόρεν Μπάφετ, ο Μπιλ και η Μελίντα Γκάιτς.

Το 2016 υποσχέθηκε να μοιράσει τα μισά από τα περιουσιακά του στοιχεία. Δήλωσε στο NBC πως «όσα περισσότερα χρήματα κάνω, τόσα περισσότερα δίνω. Επιτυχία η οποία δεν μοιράζεται είναι αποτυχία».

Ο πατέρας του ήταν Ιταλός μετανάστης και η μητέρα του Ελληνίδα μετανάστρια. Οι γονείς του πήραν διαζύγιο όταν ήταν 2 ετών, οπότε βίωσε έντονα τη φτώχεια, κατ’ αρχήν ως μικρό παιδί που το ανέτρεφε η μητέρα του στο Λος Αντζελες και αργότερα πέρασε δύο περιόδους ως άστεγος ζώντας στους δρόμους. Είναι ένας από τους πλουσιότερους απόμαχους.

#729 Spiro Latsis & family (Σπύρος Λάτσης και οικογένεια). Περιουσία $3,1 δισ. Ελληνας τραπεζίτης, εφοπλιστής και μεγιστάνας της πετρελαιαγοράς. Ελέγχει έναν από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς ιδιωτικούς τραπεζικούς ομίλους στην Ελβετία-(EFG Group). Είναι μεγαλομέτοχος των Ελληνικών Πετρελαίων, ενός εκ των κορυφαίων ομίλων στον τομέα της ενέργειας και των πετρελαιοειδών της ανατολικής Ευρώπης.

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15 Αυγούστου 1946 και είναι γιος του εφοπλιστή Γιάννη Λάτση και της Ερριέτας Τσουκαλά. Σπούδασε στο London School of Economics και στη συνέχεια ανέλαβε τα ηνία των επιχειρήσεων της οικογένειας Λάτση. Αν και καταγόταν απο εφοπλιστική οικογένεια ίδρυσε τo EFG Group έναν πολυεθνικό τραπεζικό όμιλο με σημαντική θέση στην αγορά Private Banking στην Ελβετία.

#766 John Catsimatidis (Τζον Κατσιματίδης). Περιουσία $3.1 δισ. (σ.σ. στην ίδια θέση με τον πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump $3.1 δισ.). Πετρελαιοειδή, Κτηματομεσιτικά, Super Markets. Ο κ. Catsimatidis είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Red Apple, η οποία είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας με 8.000 υπαλλήλους και ετήσια έσοδα ύψους $4,3 δισ. Η Red Apple διαθέτει εκμεταλλεύσεις για διύλιση πετρελαίου, προϊόντα λιανικής πώλησης πετρελαίου, convenience stores, σούπερ μάρκετ και ακίνητα. Με ιδιαίτερη έμφαση στην ενέργεια, η περιουσία του αυξήθηκε κατακόρυφα με τις αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου.

Fοιτούσε στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (New York University), αλλά αποσύρθηκε πριν ολοκληρώσει τις σπουδές του λόγω επαγγελματικών απαιτήσεων. Ανοιξε το πρώτο του παντοπωλείο το 1969 και κατείχε δέκα καταστήματα μέχρι την ηλικία των 24 ετών, κερδίζοντας 25 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Αυτός επένδυσε 5 εκατομμύρια δολάρια στα ακίνητα του Μανχάταν το 1977. Τα ακίνητα αυτά άξιζαν 100 εκατομμύρια δολάρια μόλις πέντε χρόνια αργότερα.

Σήμερα, η Red Apple Group είναι μια ποικιλόμορφη εταιρεία χαρτοφυλακίου που αντλεί έσοδα από ακίνητα, διύλιση πετρελαίου, διανομή καυσίμων και χρηματοδοτική μίσθωση αεροσκαφών.

Eίναι αδειούχος χειριστής αεροπλάνων, αν και μια χειρουργική επέμβαση οφθαλμού τον έχει καθηλώσει τα τελευταία χρόνια. Εχει βοηθήσει στη συγκέντρωση εκατομμυρίων δολαρίων για την έρευνα του Αλτσχάιμερ, του Πάρκινσον και του Νεανικού Διαβήτη. Υπηρέτησε ως συμπρόεδρος και ιδρυτής του Ιδρύματος Τεχνολογίας του Brooklyn Tech.

#859 Philip Niarchos (Φίλιππος Νιάρχος). Περιουσία $2,8 δισ. Ο μεγαλύτερος γιος του αείμνηστου μεγιστάνα της Ναυτιλίας, Σταύρου Νιάρχου και της Ευγενίας Λιβανού-Νιάρχου. Μαζί με τον αδελφό του Σπύρο και τον εξάδελφό του Ανδρέα Δρακόπουλο, είναι συμπρόεδρος του παγκοσμίου φήμης Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (SNF).

Διαθέτει μια συλλογή έργων τέχνης που κληρονόμησε από τον πατέρα του, την οποία οι εμπειρογνώμονες θεωρούν μία από τις σημαντικότερες ιμπρεσιονιστικές και σύγχρονες συλλογές τέχνης στον Κόσμο, και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει το αυτοπροσωπογραφία του Πάμπλο Πικάσο.

#965 Maritsa Lazari & family (Μαρίτσα Λαζαρή). Περιουσία $2,8 δισ. Η γεννημένη στην Κύπρο, χήρα του αείμνηστου Χρήστου Λαζαρή, property developer. Η οικογένεια Λαζαρή δημιούργησε την πετυχημένη σειρά μόδας «Drendie Girl» και το 1978 χρησιμοποίησε τα κέρδη για να επενδύσε σε εμπορικά ακίνητα.

#965 C. Dean Metropoulos (Ντιν Μητρόπουλος). Περιουσία $2,6 δισ. Ο κ. Μητρόπουλος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας μετοχών boutique Metropoulos & Company.

Πριν από μερικά χρόνια, πλήρωσε 410 εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει την Hostess Brands και να επιστρέψει τα Twinkies στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αφού η εταιρεία είχε καταθέσει αίτηση για προστασία από πτώχευση και έκλεισε τις πόρτες της. Η Hostess έκανε μια αξιοσημείωτη ανάκαμψη.

Πούλησε την Pabst Brewing με εκτιμώμενα 750 εκατομμύρια δολάρια τον Σεπτέμβριο του 2014, σχεδόν τριπλασιάζοντας την επένδυσή του το 2010. Οι γιοι του, Evan και Daren, και οι οποίοι είναι κοντά στα 30, υπήρξαν και εξακολουθούν να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανάκαμψης των εξαγορασθεισών εταιρειών.

Πριν από δύο χρόνια, ο γιος του Daren αγόρασε το θρυλικό αρχοντικό Playboy στο Λος Αντζελες της Καλιφόρνια για 100 εκατομμύρια δολάρια. Οταν ο ιδρυτής του Playboy και ο ιδιοκτήτης του αρχοντικού Hugh Heffner πέθανε τον Σεπτέμβριο, ο Daren κατάφερε να αναλάβει το αρχοντικό.

#965 Aristotelis Mistakidis (Αριστοτέλης Μυστακίδης). Περιουσία $2,5 δισ. Γεννημένος στη Ρώμη το 1962, ο Αριστοτέλης «Τέλης» Μυστακίδης είναι ελληνικής και βρετανικής καταγωγής. Εκπαιδεύτηκε στο London School of Economics, και ξεκίνησε την επιχειρηματική δραστηριότητα στο Cargill και προσχώρησε στην Marc Rich & Co. το 1993, σύμφωνα με το «Forbes».

Είναι διευθυντής και συμμετέχων με ποσοστό 3% στον τομέα των πρώτων υλών και του ορυχείου χαλκού Glencore.

#1.020 George Argyros & family (Γιώργος Αργυρός και οικογένεια). Περιουσία $2,4 δολ. Ο κ. Αργύρος είναι δεύτερης γενιάς Αμερικανός ελληνικής καταγωγής. Γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν και μεγάλωσε στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια.

Ελαβε πτυχίο στο πανεπιστήμιο Chapman στο Orange της Καλιφόρνια. Εισήλθε στην αγορά ακινήτων το 1962. Σήμερα, η εταιρεία Arnel & Affiliates του ανήκει και διαχειρίζεται 5.500 διαμερίσματα και 2 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια εμπορικού χώρου.

Το 1987 ο Αργυρός ίδρυσε την Westar Capital, εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων. Είναι πρώην μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Kansas DST Systems, που πώλησε το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών του το 2014, μειώνοντας το μερίδιά του από 20% σε 4%. Αποσύρθηκε επίσης από το συμβούλιο.

Ο κ. Αργυρός ανέπτυξε μια φιλία με τον επιστήμονα/εφευρέτη Arnold Beckman στην Καλιφόρνια το 1962. Σύντομα άρχισε 22ετή θητεία ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος «Arnold and Mabel Beckman», το οποίο απονέμει χορηγίες έρευνας στη Χημεία και τις Επιστήμες της Ζωής. Το 2013, το Ιδρυμα ανέπτυξε το βραβείο «Beckman-Argyros» στο «Vision Research».

Το 2001, ο τότε πρόεδρος Τζορτζ Μπους, διόρισε τον Γιώργο Αργυρό πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ισπανία.

#1.020 Alexander Spanos & family (Αλέξανδρος Σπανός και οικογένεια). Περιουσία $2,4 δισ. Ιδρυτής, μεταξύ άλλων, της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων «A.G. Spanos», ο Αλεξ Σπανός είναι γιος των Ελλήνων μεταναστών. Ξεκίνησε την καριέρα του ως αρτοποιός, αλλά το 1951 χρησιμοποίησε ένα δάνειο ύψους 800 δολαρίων για να αγοράσει ένα φορτηγό και άρχισε να πωλεί σάντουιτς στους αγρότες.

Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε τα κέρδη του για να επενδύσει σε ακίνητα, και μέχρι το 1960. Σήμερα, η «Α.G. Spanos» είναι μια από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές κατοικιών της Αμερικής και είναι μία από τις μεγαλύτερες οικογενειακές εταιρείες κατασκευής και διαχείρισης ακινήτων στο έθνος. Εχει χτίσει περισσότερες από 120.000 μονάδες σε 19 πολιτείες. Ο Σπανός έδωσε τον έλεγχο των εταιρειών στους γιους του Ντιν και Μάικλ το 2003.

Ο κ. Σπανός, ένας από τους μεγαλύτερους χορηγούς του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών, βοήθησε να συγκεντρωθούν πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια για την προεδρική προσπάθεια του γερουσιαστή Τζον Μακέιν για το 2008. Ο πρόεδρος Μπους τον διόρισε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κένεντι το 2004.

Εχει επίσης συνεισφέρει εκατομμύρια σε σχολεία, νοσοκομεία και φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ελαβε το 2008 το Μετάλλιο της Τιμής από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια.

#1.157 Alec Gores (Αλεκ Γκόρης). Περιουσία $2,2 δισ. Αδερφός του Τομ Γκόρη και ιδρυτής της «The Gores Group» το 1987, εταιρίας private equity, που είχε αγοράσει 110 επιχειρήσεις και είχε 2 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία έως τον Ιούνιο του 2017.

#1.215 Peter Peterson (Πίτερ Πίτερσον). Περιουσία $2 δισ. Αφού υπηρέτησε ως υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Νίξον, έκανε την περιουσία του ως συνιδρυτής και πρώην πρόεδρος του ομίλου «Blackstone», μιας από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις επενδύσεων στον κόσμο με 25 γραφεία σε όλο τον Κόσμο.

Ο κ. Πίτερσον ίδρυσε τη Blackstone με τον Stephen Schwarzman το 1985. Τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια της επιχείρησης κατέχουν ή έχουν συμμετοχές σε 80 εταιρείες. Αποχώρησε από την εταιρεία στα τέλη του 2008, πουλώντας το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών του και έλαβε 1,85 δισ. δολάρια σε μετρητά.

Γιος των Ελλήνων μεταναστών μεγάλωσε στη Νεμπράσκα. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Northwestern, όπου αποφοίτησε με τιμητικές διακρίσεις. Διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της «Bell and Howell» από το 1963 έως το 1971.

Εκτός από τη θητεία του ως υπουργός Εμπορίου, ο Πίτερσον έγινε πρόεδρος της Lehman Brothers το 1973. Επίσης, προήδρευσε στην Federal Reserve Bank of New York από το 2000 έως το 2004. Εχει συγγράψει αρκετά βιβλία και μεταξύ αυτών το αυτοβιογραφικό (2009): «The Education of an American Dreamer».

Το Ιδρυμα Peter G. Peterson ιδρύθηκε το 2008 και είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός αφιερωμένος στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη φύση και τον επείγοντα χαρακτήρα των βασικών δημοσιονομικών προκλήσεων που απειλούν το μακροπρόθεσμο μέλλον της Αμερικής και την επιτάχυνση της δράσης τους.

#1.477 Stelios Haji-Ioannou (περιουσία $1,55 δισ.), #1.650 Polys Haji-Ioannou (περιουσία $1,44 δισ.) και #1.756 Clelia Haji-Ioannou (περιουσία $1,33 δισ.). Ο Πόλυς, ο Στέλιος και η Κλέλια Χατζηιωάννου, τα παιδιά του Λούκα και της Νέδης, είναι μια οικογένεια κυπριακής καταγωγής με έδρα το Λονδίνο που έκανε τα χρήματά της στη Ναυτιλία, αλλά σήμερα είναι γνωστή για την ίδρυση, μεταξύ άλλων, της χαμηλού κόστους αεροπορικής εταιρείας Easy Jet.

Ο σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, 50 χρόνων, ίδρυσε την Easy Jet το 1995 και έκτοτε δημιούργησε μια σειρά από εύκολες εταιρείες. Για τις υπηρεσίες του στην επιχειρηματικότητα, το 2006 είχε τιμηθεί από την Βασίλισσα Ελισάβετ Β’.

#1.756 Jamie Dimon (Τζέιμι Ντάιμον). Περιουσία $1,32 δισ. Είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης τράπεζας της Αμερικής JPMorgan Chase και θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους ανθρώπους του έθνους.

Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη. Ο παππούς του, Ελληνας μετανάστης από τη Σμύρνη, ήταν μεσίτης και πέρασε τις γνώσεις του για την επιχείρηση στον γιο του και τον συνεργάτη του Θεόδωρο, πατέρα του Τζέιμι Ντάιμον, ο οποίος φοίτησε στο Browning School.

Αργότερα ειδικεύτηκε στην ψυχολογία και την οικονομία στο Πανεπιστήμιο Tufts και κέρδισε το MBA του από το Harvard University Business School. Μετά την αποφοίτησή του το 1982, ο Sanford Weill τον έπεισε να απορρίψει προτάσεις Goldman Sachs και Morgan Stanley και να εργαστεί ως βοηθός στο American Express.

Μέσα από μια σειρά πρωτοφανών συγχωνεύσεων και εξαγορών που ακολούθησαν, δημιούργησαν τη Citigroup. Εφυγε από τη Citigroup το Νοέμβριο του 1998 λόγω μιας εσωτερικής σύγκρουσης με τη τον Weill.

#1.999 Vardis Vardinoyannis & family (Βαρδής Βαρδινογιάννης και οικογένεια). Περιουσία $1,1 δισ. Συνιδρυτής της Motor Oil, ενώ η οικογένεια έχει, μεταξύ άλλων, επενδύσεις στη ναυτιλία και τον τραπεζικό τομέα.

Γεννήθηκε στην Επισκοπή Ρεθύμνου και είναι γιος του Ιωάννη Βαρδινογιάννη και της Χρυσής Θεοδωρουλάκη. Αποφοίτησε το 1955 από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και ακολούθησε καριέρα αξιωματικού στο Πολεμικό Ναυτικό (τότε Βασιλικό Ναυτικό), όπως ο αδελφός του Νίκος.

Αποστρατεύθηκε αναγκαστικά τον Ιούλιο του 1967 από το δικτατορικό καθεστώς της 21ης Απριλίου με τον βαθμό του πλωτάρχη, λόγω της αντιστασιακής του δράσης, και εξορίστηκε στην Αμοργό. Μυήθηκε στο αντιχουντικό κίνημα του Ναυτικού και βοήθησε έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο ανεφοδιασμός των πλοίων σε περίπτωση εκδήλωσης κινήματος.

Ασχολήθηκε με τις επιχειρήσεις του αδερφού του και από το 1972 ανέλαβε την διοίκησή τους μετά τον πρόωρο θάνατο του Νίκου. Μεταπολιτευτικά, του απονεμήθηκε ο βαθμός του αντιναυάρχου ΠΝ, από την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή.

#2.124 Filaret Galchev (Φιλάρετος Καλτσίδης). Περιουσία $1,06 δισ. Εχει γεννηθεί στο ελληνικό χωριό Ταρσόν της περιφέρειας Τσάλκας της Γεωργίας. Το 1991 αποφοίτησε από το Ινστιτούτο Εξόρυξης της Μόσχας και είναι διδάκτωρ των οικονομικών επιστημών. Το «Eurocement Group» που διοικεί είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στη Ρωσία.

#2.124 Theodore Leonsis (Θεόδωρος -Τεντ- Λεονσής). Περιουσία $1,08 δισ. Ιδιοκτήτης πολυάριθμων ομάδων, υπήρξε εδώ και χρόνια το επίκεντρο του αθλητικού κόσμου της περιοχής της Ουάσιγκτον DC.

Είναι ο ιδρυτής, πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και πλειοψηφικός ιδιοκτήτης της Monumental Sports and Entertainment, η οποία κατέχει και λειτουργεί τις επαγγελματικές αθλητικές ομάδες Washington Capitals, Washington Wizards, Washington Mystics και το Verizon Center στο κέντρο της Ουάσιγκτον.

Αφού επέζησε της συντριβής αεροπλάνου το 1983, αποφάσισε να «επανεξετάσει τις προτεραιότητές του». Πρωτοπόρος του Διαδικτύου και των νέων Μέσων Ενημέρωσης συμμετείχε σε εκδόσεις του Apple MacIntosh, του IBM PC και του αυτοματισμού γραφείου Wang.

Εγγονός Ελλήνων μεταναστών, γεννήθηκε σε μια οικογένεια μέτριων μέσων στο Μπρούκλιν και πέρασε τα πρώτα του χρόνια εκεί. Η οικογένειά του αργότερα επέστρεψε στην πατρίδα της μητέρας του, το Λόουελ της Μασαχουσέτης. Αποφοίτησε από το Lowell High School το 1973 και φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Georgetown.

Μετά την αποφοίτησή του το 1977, επέστρεψε στο σπίτι των γονέων του στο Λόουελ και άρχισε να εργάζεται για την Wang Laboratories. Το 1980, ξεκίνησε τη δική του εταιρεία, η οποία μεγάλωσε γρήγορα, και την πώλησε στο Ιnternational Thompson για $60 εκατομμύρια το 1981.

Στη συνέχεια ξεκίνησε το Redgate, το οποίο πούλησε στην AOL το 1993. Ολοκλήρωσε τη θητεία του ως πρόεδρος και αντιπρόεδρος της AOL προτού την εγκαταλείψει το 2006.

#2.124 George Marcus (Γιώργος Μάρκους). Περιουσία $1 δισ. Γεννημένος ως Γεώργιος Μουτσανάς (George Moutsanas) στο ελληνικό νησί της Εύβοιας, ο κ. Μάρκους, μαζί με τον συνέταιρό του William A. Millichap, είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας Marcus & Millichap Company (MMC), μία από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών επενδύσεων στην αγορά ακινήτων των ΗΠΑ και η μητρική εταιρεία ενός διαφοροποιημένου ομίλου εταιρειών ακινήτων, υπηρεσιών, επενδύσεων και ανάπτυξης.

Με δεκάδες γραφεία σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, η επιχείρηση του κ. Μάρκους επικεντρώνεται στην μεσιτεία επενδύσεων και παρέχει υπηρεσίες χρηματοδότησης και έρευνας τόσο σε αγοραστές όσο και σε πωλητές.

Ο κ. Μάρκους είναι επίσης πρόεδρος της Essex Property Trust, μιας δημόσιας πολυεθνικής εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα (REIT). Βρίσκεται στο Palo Alto, της Καλιφόρνιας και διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η «Essex» αποκτά, αναπτύσσει και ανακατασκευάζει κοινότητες διαμερισμάτων σε επιλεγμένες κοινότητες των δυτικών ακτών. Η εταιρεία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, έχει σήμερα δικαιώματα ιδιοκτησίας σε 140 κοινότητες διαμερισμάτων.

Είναι ακόμη ένας από τους αρχικούς ιδρυτές της «Plaza Commerce Bank» και της «Greater Bay Bancorp». Ηταν στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Greater Bay» έως ότου αυτή πωλήθηκε στην «Wells-Fargo» το 2007 για 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο κ. Μάρκους βρέθηκε στο Σαν Φρανσίσκο από την Ελλάδα σε ηλικία 4 ετών.

Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο (SFSU) σε μόλις δυόμισι χρόνια και ίδρυσε το πρώτο οικονομικό κλαμπ του πανεπιστημίου. Υπηρέτησε επίσης ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Πανεπιστημιακού Συστήματος της Καλιφόρνιας (California State University System ) από το 1981 έως το 1989 και συνέβαλε στην επιλογή αρκετών προέδρων της SFSU. Αυτός και η σύζυγός του Judy συνέβαλαν στη δημιουργία του Διεθνούς Κέντρου Τεχνών του SFSU με δωρεά 3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μάρκους βοήθησε επίσης στην ανάπτυξη του προγράμματος ελληνικών σπουδών του SFSU και προεδρεύει του Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών, το οποίο υποστηρίζει την έδρα του Νίκου Καζαντζάκη για τις Σύγχρονες Ελληνικές Σπουδές.

Το 2008 ο Μάρκους ίδρυσε την National Hellenic Society. Μαζί με ένα άλλο ζεύγος Ελληνοαμερικανών, ο Τζορτζ και η Τζούντι Μάρκους άνοιξαν το πετυχημένο εστιατόρια «Evvia» στο Πάλο Αλτο το 1995, καθώς και το εστιατόριο «Kokkari» στο Σαν Φρανσίσκο το 1999.

Οι δισεκατομμυριούχοι της Κύπρου

Στον κατάλογο υπάρχουν και δυο δισεκατομμυριούχοι που δηλώνουν την Κύπρο ως τόπο τους:

#228 John Fredriksen $7 B. Ο Νορβηγός Fredriksen πήγε στην Κύπρο το 2009 με σκοπό να μείνει, τουλάχιστον επιχειρηματικά. Η χαμηλή φορολογία ήταν το βασικό κίνητρο, ενώ ένας νόμος που είχε θεσπίσει παλαιότερα η κυβέρνηση Τάσσου Παπαδόπουλου και ενεργοποιήθηκε την εποχή της άφιξής του, του επέτρεπε να πολιτογραφηθεί Κύπριος. Αυτό προβλεπόταν για ξένους επενδυτές που έφερναν μεγάλα ποσά στη χώρα. Επικεφαλής του μεγαλύτερου στόλου σουπερ τάνκερ παγκοσμίως, έχει στην ιδιοκτησία του θαλάσσιες πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου και είναι ο από τους μεγαλύτερους μεγαλύτερος ιχθυοτρόφος στον κόσμο.

#766 Yakir Gabay $3.1 B. Ο Yakir Gabay, που προέρχεται από το Ισραήλ, κατέχει το 40,3% της εισηγμένης στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης εταιρίας real estate Aroundtown SA, της οποίας είναι πρόεδρος του συμβουλίου. Η Aroundtown SA διαχειρίζεται εμπορικά ακίνητα στην Ευρώπη και έχει το 38% στην Grand City Properties, η οποία κατέχει 86.000 διαμερίσματα στη Γερμανία.

Και οι Ιταλοί δισεκατομμυριούχοι ελληνικής καταγωγής

#1,394 Nicola Bulgari $1.71 B

#1,394 Paolo Bulgari $1.78 B

Ο επικεφαλής του Οίκου Nicola Bulgari (Βούλγαρης), έχει επισκεφτεί Ηπειρο και την Παραμυθιά Θεσπρωτίας, όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν οι πρόγονοί του, πριν φύγουν για την Ιταλία τον 19ο αιώνα, για να κατακτήσουν την παγκόσμια αγορά αρχικά στον χώρο του κοσμήματος και στη συνέχεια σε μια σειρά από άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

«Ημουν 13 χρόνων, πριν 51 χρόνια, όταν το 1954 είχα έλθει εδώ. Από τότε δεν ξανάλθα παρότι πολλές φορές το προγραμμάτιζα». Η οικογένεια Βούλγαρη, μέχρι το 1819 ζούσε στους Καλαρρύτες Ιωαννίνων και ήταν γνωστή για τα ασημικά που κατασκεύαζαν και εμπορεύονταν στην περιοχή, σε πολύ μικρές ποσότητες.

Διευκρινίσεις για τυχόν …απουσίες και διαφορές

Οπως επεσήμανε ο Δρ. Κωνσταντίνος Ε. Σκάρος, ο οποίος εργάστηκε καιρό για το ειδικό ετήσιο αφιέρωμα του «TNH» στους 50 πλουσιότερους Ελληνοαμερικανούς, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με το 2017:

Οι Αμερικανοί αγαπούν την κατάταξη και οι Ελληνοαμερικανοί δεν διαφέρουν. Η ετήσια έκδοση των 50 πλουσιότερων Ελληνοαμερικανών είναι, κάθε χρόνο, το πιο δημοφιλές τεύχος όλων μας. Και το πιο δημοφιλές μέρος αυτού, η κατάταξη, είναι στην πραγματικότητα το λιγότερο σημαντικό.

Παρ’ όλο που ο «Ε.Κ.» πλησίασε όλους τους ανθρώπους στον κατάλογο του φετινού έτους με τα καλύτερα δυνατά διαθέσιμα μέσα, μόνο λίγοι απάντησαν, πόσω μάλλον διέθεσαν τον χρόνο τους για να δώσουν την οικονομική τους καθαρή αξία ή να μοιραστούν άλλες πληροφορίες για τον εαυτό τους.

Ωστόσο, μερικές από τις σημαντικές πληροφορίες που κάποιοι μας έδωσαν ήταν για τη γενική ανακρίβεια αυτών των αριθμών – όχι μόνο των αριθμών μας, αλλά οποιωνδήποτε αριθμών, συμπεριλαμβανομένων αυτών του «Forbes», που θεωρούνται ευρέως ως το «χρυσό πρότυπο» αυτών των κατατάξεων.

Πολλοί πλούσιοι άνθρωποι προστατεύουν την ιδιωτική τους ζωή και δεν τους αρέσει καθόλου να είναι στα δημόσια βλέμματα. Μπορεί να υπάρχει ένας Ελληνοαμερικανός αυτή τη στιγμή που να διαβάζει το κείμενο και να μην έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο αυτό, αλλά να έχει περισσότερα χρήματα από οποιονδήποτε έχει αναφερθεί και να είναι απόλυτα ευτυχής (αυτός ή αυτή) που δεν τον έχει πιάσει το… ραντάρ.

Αλλοι, αντίθετα, μπορεί να θέλουν να μεγαλώσουν τους αριθμούς τους για οποιοδήποτε λόγο.

Ενα τέλειο παράδειγμα έντονων διακυμάνσεων της εκτιμώμενης περιουσίας είναι η περίπτωση του προέδρου Tραμπ…Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας είχε δηλώσει ότι διαθέτει περιουσία 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων…

Τούτου λεχθέντος εδώ είναι το πώς φτάσαμε στους δικούς μας. Οι τρεις κατηγορίες είναι:

Οι Πρωτογενείς (το πρόσωπο ή ο εκπρόσωπός του μας έδωσε επίσημα και δημοσίως τους αριθμούς), η πηγή (μια συγκεκριμένη πηγή, όπως το «Forbes») ή η εκτίμηση του «Ε.Κ.» (TNH Estimate). Ο «TNHΕ» βασίζεται σε ανεπίσημες ή / και μη επιβεβαιωμένες πηγές ή σε προηγούμενα αριθμητικά στοιχεία TNH προσαρμοσμένα για το μέσο κέρδος / απώλεια από το προηγούμενο έτος σε αυτό.

Ως εκ τούτου, στο πνεύμα της καλής δημοσιογραφίας, το καθήκον μας προς εσάς, τους αναγνώστες μας, είναι να εξηγήσουμε πώς φτάσαμε σε αυτές τις μορφές και βαθμολογίες και να το αφήσουμε σε εσάς για να καθορίσετε τι σκέφτεστε για αυτά.

Είναι επίσης σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τίτλο «50 Πλουσιότεροι Ελληνοαμερικανοί». Σημαίνει 50 από τους πλουσιότερους Ελληνοαμερικανούς, όχι απαραίτητα τους 50 πιο πλούσιους Ελληνοαμερικανούς. Το τελευταίο θα ήταν σχεδόν αδύνατο να καταρτιστεί, για διάφορους λόγους.

Πρώτον, δεν υπάρχει βάση δεδομένων οπουδήποτε στον Κόσμο που να μπορεί να παρακολουθεί όλους τους Ελληνοαμερικανούς, και πάλι, εξαιτίας του λόγου της ιδιωτικής ζωής.

Δεύτερον, ο τρόπος που ακούγεται ένα όνομα μπορεί μερικές φορές να είναι παραπλανητικός. Για παράδειγμα, ο κορυφαίος του καταλόγου μας, ο Jim Davis, δεν «ακούγεται» καθόλου Ελληνας, ενώ δύο άτομα με πολύ μεγαλύτερη περιουσία, που θα ήταν εύκολα στην 1η και την 2η θέση του καταλόγου αυτού -ο Jeff Bezos και ο George Soros – και οι δύο ακούγονται σαν να είναι Ελληνες, αλλά δεν είναι.

Στη συνέχεια, υπάρχει το σημαντικό θέμα της φιλανθρωπίας. Υπάρχουν πολλοί αξιοθαύμαστοι άνθρωποι που εμφανίζονται σε αυτό το τεύχος, που δωρίζουν πολλά χρήματα και αυτό τους αναγκάζει να πέφτουν στην κατάταξη. Δεν νομίζουμε ότι πρέπει να «τιμωρηθούν» γι’ αυτό στο μυαλό κάποιου.

Οπως συνιστούσαμε πέρυσι, ο καλύτερος τρόπος για να απολαύσετε αυτό το τεύχος είναι να μην συνδεθείτε υπερβολικά με τους καθαρούς αριθμούς και τις κατατάξεις, αλλά να εκτιμήσετε τις βιογραφίες των 50 ατόμων (ή των οικογενειών).

Τέλος, σας προσκαλούμε, για άλλη μια φορά, να βελτιώσετε αυτόν τον κατάλογο ενημερώνοντάς μας για τυχόν πληροφορίες – συμπεριλαμβανομένης, ίσως, μιας συγκεκριμένης ελληνοαμερικανικής εταιρείας που ενδεχομένως να αγνοήσαμε – έτσι ώστε αυτή η ειδική έκδοση να μπορεί να συνεχίσει να είναι καλύτερη και καλύτερη, χρόνο με το χρόνο.