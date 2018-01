Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ κατατάσσει την Ελλάδα στις πιο ασφαλείς χώρες για ταξίδια

ΑΘΗΝΑ. Στο επίπεδο ένα, στην κατηγορία των χωρών που ενέχουν τον χαμηλότερο κίνδυνο για την ασφάλεια των Αμερικανών ταξιδιωτών, κατατάσσει την Ελλάδα το νέο Συμβουλευτικό Ταξιδιωτικό Πρόγραμμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το νέο αυτό ταξιδιωτικό πρόγραμμα των ΗΠΑ, που άρχισε σήμερα, αντικαθιστά τις καθιερωμένες προειδοποιήσεις ταξιδιών και τις έκτακτες ταξιδιωτικές ενημερώσεις, και σκοπό έχει να παρέχει στους Αμερικανούς ταξιδιώτες σαφείς, έγκαιρες και αξιόπιστες πληροφορίες για την κατάσταση ασφάλειας παγκοσμίως.

Greece at the best level of the State Department’s new Travel Advisory Program. I’m looking forward to seeing even more American tourists here in Greece in the year ahead. https://t.co/Q71ID2CT3V

— Geoffrey Pyatt (@USAmbGreece) January 10, 2018