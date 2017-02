Αβραμόπουλος προς Ουάσιγκτον: Οι ΗΠΑ πρέπει να συνεχίσουν να δέχονται πρόσφυγες

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Ο κορυφαίος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, πρόκειται να πει στο νέο υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζον Κέλι, κατά τη συνάντησή τους σήμερα, Τετάρτη, πως η Αμερική δεν μπορεί να κλείσει τις πόρτες της στους πρόσφυγες, παρά τις εντολές του Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε το Reuters.

O Επίτροπος Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης Αβραμόπουλος, είναι ο πρώτος ανώτατος αξιωματούχος των Βρυξελλών που επισκέπεται την Ουάσιγκτον από την ανάληψη καθηκόντων του κ. Τραμπ δύο εβδομάδες πριν.

«Η επαναγκατάσταση των προσφύγων αποτελεί παγκόσμια ευθύνη και δεν μπορει να επωμιστεί μόνο σε λίγες χώρες» είπε ο κ. Αβραμόπουλος στο Reuters την παραμονή της συνάντησής του με τον κ. Κέλι. «Κράτη με μακρά εμπειρία σε αυτό τον τομέα, που έχουν φιλοξενήσει εκατομμύρια μεταναστών και προσφύγων, ελπίζω, θα συνεχίσουν να παίζουν τον υπεύθυνο ηγετικό τους ρόλο» επεσήμανε σε γραπτή δήλωσή του.

Ο κ. Αβραμόπουλος και κ. Κέλι, επίσης θα συζητήσουν θέματα ασφάλειας κατά τη διάρκεια της συνάντησής του, σε μια «ευαίσθητη» χρονική στιγμή για τις διατλαντικές σχέσεις.

«Δημοκρατία, ισότητα και κανόνες δικαίου -αυτές είναι οι αξίες που μοιραζόμαστε με τις ΗΠΑ. Φυσικά, η αποδεκτικότητά μας, δεν πρέπει να είναι εις βάρος της ασφάλειάς μας– αλλά οι στόχοι ασφάλειας μας δεν πρέπει επίσης να είναι ποτέ εις βάρος των θεμελιωδών αξιών μας για δεκτικότητα και ανεκτικότητα του ενός προς τον άλλο» ανέφερε ο κ. Αβραμόπουλος.

Από την ανάληψη της ηγεσίας από τον κ. Τραμπ, έγραψε το Reuters, υπήρξε «ταραχή» σχετικά με την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, να μην επιτρέπεται σε πρόσφυγες να εισέλθουν στη χώρα και απαγορεύονται κάθε ταξίδι προς αυτή από επτά κυρίως μουσουλμανικά κράτη, μία κίνηση που ο ίδιος είπε πως είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του έθνους.

Η ΕΕ επίσης προσπαθεί να κάμψει το μεταναστευτικό κύμα, καθώς περί τα 1,6 εκατ. άνθρωποι έφτασαν στην Ευρωπαϊκή Ενωση το διάστημα 2014-2016. Ηταν μία ροή εκτός ελέγχου που έπιασε την Ενωση απροετοίμαστη και προκάλεσε πικρές πολιτικές διαμάχες μεταξύ των κρατών μελών, εγείροντας και ανησυχίες για την ασφάλεια.

Διάφορες χώρες προχώρησαν σε πιο αυστηρούς ελέγχους στα σύνορα, απορρίπτοντας οικονομικούς μετανάστες, ενώ υπήρξε και ενισχυμένο θεσμικό πλαίσιο ως προς τους αιτούντες άσυλο. Τα μέτρα, ωστόσο, επεσήμανε το Reuters, δεν είναι καν κοντά στην απαγόρευση του Τραμπ για τους πρόσφυγες, την οποία η ΕΕ έχει επικρίνει.

Η πλήρης δήλωση του κ. Αβραμόπουλου στα αγγλικά

You are the first top EU official to visit Washington under the new U.S. administration. Your visit comes as President Donald Trump has shut U.S. borders for refugees and tightened migration rules for many others. At the same time, the EU is still struggling to control immigration and get its head around the migration crisis. What will you tell Secretary Kelly about this disparity? Is it acceptable for the European Union that the United States would not accept any refugees?

It is important to foster a common understanding in front of this unprecedented phenomenon of our times.

The refugee crisis today is not a problem of Europe, or the US. It is a global challenge and it has to be faced as such.

At the same time, EU-US relations have long-standing roots and they have been nurtured in even more difficult times in the past.

Beyond governments, what determines our relationship is history itself.

And this is a common responsibility shared by all of us.

As for terrorism, the global challenge to fight this horrendous phenomenon, all along with migration, requires a strong and trustful cooperation. This is what I will discuss with Secretary Kelly, who has acquired a great experience throughout the years and I look forward to establishing good personal relations that will contribute to making our partnership even stronger.

A strong EU sticks by its strong principles of offering protection to those in need, of not discriminating against nationality, religion or origin. This is what defines our migration policy in Europe.

Democracy, equality, the rule of law – these are all values we also share with the US. Of course our openness should not come at the expense of our security – but our security objectives should never come at the expense of our fundamental values of openness and tolerance either.

Refugee resettlement is a global responsibility and it cannot be shouldered by just a handful of countries. Nations with a long experience in this field, having hosted millions of migrants and refugees, I hope will continue playing their responsible leading role.

The US has established itself not only as a great republic but more importantly as a great democracy. For the last two centuries it has taken up leading initiatives in showing solidarity to the world, in good as well as difficult times. It has contributed not only with ideas and strategies but also in sacrifices. And this historical legacy is still timely, topical and alive.