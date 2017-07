Οι Κρις Τζένερ, Τόμι Χίλφιγκερ και Ντι Οκλέπο στην Υδρα για διακοπές

ΥΔΡΑ. Η μητέρα-μάνατζερ των διάσημων Καρντάσιαν, Κρις Τζένερ (Kris Jenner), ο σχεδιαστής μόδας Τόμι Χίλφιγκερ (Tommy Hilfiger) και η σύζυγός του, Ντι Οκλέπο (Dee Ocleppo) απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ύδρα.

Η Κρις Τζένερ γνωστή από το ριάλιτι σόου «Keeping Up with the Kardashians» ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφία από περιήγηση με σκάφος, στο οποίο επιβαίνουν επίσης το ζεύγος Χίλφιγκερ και άλλοι φίλοι τους. Στη φωτογραφία διακρίνεται επίσης ο Βρετανός διακοσμητής εσωτερικών χώρων, γνωστός στην Αμερική από τη συμμετοχή του σε τηλεοπτικά ριάλιτι σόου με θέμα τη διακόσμηση, Martyn Bullard.

«Love you Greece», γράφει στην ανάρτηση η Κρις Τζένερ, η οποία στη φωτογραφία φαίνεται χαλαρή να απολαμβάνει μέρες ξεκούρασης στο ελληνικό νησί.

Ενθουσιασμένη από τη διαμονή στην Ύδρα φαίνεται πως είναι και η Ντι Οκλέπο, πιο γνωστή ως Mrs. Hilfiger. Στον λογαριασμό της στο Instagram έχει δημοσιεύσει φωτογραφίες από τις ομορφιές του νησιού, φωτογραφίες της να επιδίδεται σε θαλάσσια σπορ και φωτογραφίες με τον Τόμι Χίλφιγκερ και τα παιδιά τους.