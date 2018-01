Οι τιμές του πετρελαίου δίνουν ώθηση στις ΗΠΑ

0 SHARES Share Tweet

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Μια σημαντική αύξηση των τιμών του πετρελαίου τους τελευταίους μήνες οδήγησε στην αναζωπύρωση της αμερικανικής παραγωγής πετρελαίου, επιτρέποντας στη χώρα να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Σαουδικής Αραβίας και να περιορίσει τις πιέσεις των τιμών στην αντλία.

Η επιτυχία αυτή έρχεται απέναντι στις προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας και των πετρελαϊκών συμμάχων της να υποσκάψουν το ξέσπασμα του σχιστολιθικού πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές οι στρατηγικές απέτυχαν και τελικά κατέληξαν να ωφελούν τη βιομηχανία πετρελαίου.

Η υπέρβαση τριών ετών πτώσης των τιμών απέδειξε την ευελιξία της έκρηξης του σχιστολιθικού πετρελαίου. Οι εταιρείες ενέργειας και οι οικονομικοί φορείς τους ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν τις αναταραχές στην αγορά -και τους ελιγμούς του παγκόσμιου καρτέλ πετρελαίου- προσαρμόζοντας τις τεχνικές εξερεύνησης και εξόρυξης.

Μετά από μια οδυνηρή ανατροπή στη βιομηχανία που περιλάμβανε πτωχεύσεις και σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας, δημιουργείται μια πιο σταθερή βιομηχανία γεώτρησης σχιστολιθικού πετρελαίου, από εταιρείες με καλύτερη χρηματοδότηση.

Με την τιμή του αργού πετρελαίου του Δυτικού Τέξας πάνω από 65 δολάρια το βαρέλι (ένα επίπεδο που δεν είχε παρατηρηθεί τα τελευταία τρία χρόνια), οι Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται κυρίαρχες στον τομέα της παραγωγής. Είναι σε θέση να ξεπεράσουν τους ανταγωνιστές, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν τις εισαγωγές από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Φέτος, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να ξεπεράσουν τη Σαουδική Αραβία και να ανταγωνιστούν τη Ρωσία ως τον παγκόσμιο ηγέτη, με ρεκόρ παραγωγής άνω των 10 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

«Αυτή είναι μια στροφή 180 μοιρών για τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι επιπτώσεις γίνονται αισθητές σε όλο τον Κόσμο», δήλωσε ο Daniel Yergin, οικονομικός ιστορικός και συγγραφέας του «The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power».

«Οχι μόνο συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια των ΗΠΑ, αλλά συμβάλλει και στην παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια φέρνοντας νέες προμήθειες στον Κόσμο» πρόσθεσε ο ίδιος.

Ταυτόχρονα, οι Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται ένας σημαντικός εξαγωγέας φυσικού αερίου, κάτι που υπονομεύει τη ρωσική ενεργειακή κυριαρχία στην Ανατολική Ευρώπη.

Η βελτίωση της εικόνας της ενέργειας έρχεται καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να αυξήσει τις υπεράκτιες γεωτρήσεις και να χαλαρώσει άλλους κανονισμούς για την ανάπτυξη ορυκτών καυσίμων.

Αλλά όπως η αύξηση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στα πεδία του σχιστόλιθου κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του Μπαράκ Ομπάμα δεν είχε καμία σχέση με την Ουάσιγκτον, έτσι και η σημερινή άνοδος είναι αποτέλεσμα ιδιωτικών εταιρειών που ανταποκρίνονται στις παγκόσμιες αγορές.

Οι περιοχές με τον σχιστόλιθο μπορούν να αναπτυχθούν σχετικά γρήγορα και με συγκρατημένο κόστος σε σχέση με τα γιγαντιαία έργα, είτε στο έδαφος, είτε στη θάλασσα, τα οποία κάποτε επέλεγαν οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες.

Αυτό διευκολύνει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των επενδύσεων ώστε να προσαρμόζονται στις διακυμάνσεις της αγοράς. Εταιρείες όπως η Exxon Mobil και η Chevron τείνουν να αυξάνουν τα κεφάλαια σε σχιστόλιθους, ιδιαίτερα στο Δυτικό Τέξας και το Νέο Μεξικό.

Τα αποτελέσματα υπερβαίνουν τα οικονομικά, προσφέροντας στρατηγικά όπλα της Ουάσιγκτον που κάποτε ήταν αδιανόητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους έχουν τώρα ένα μαξιλάρι προσφοράς πετρελαίου σε μια εποχή όπου οι πολιτικές αναταραχές στη Βενεζουέλα, τη Λιβύη και τη Νιγηρία απειλούν να διακόψουν τις ροές στις αγορές.

Μόλις πριν από λίγα χρόνια, τέτοιες απειλές -μαζί με πρόσφατη αποτυχία αγωγών στη Βόρεια Θάλασσα και τις θύελλες στον Κόλπο του Μεξικού- θα είχαν στείλει την τιμή του αργού πετρελαίου στα ύψη.