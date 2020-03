Οι φωνές των Γυναικών στο Ιστορικό Μουσείο της Νέας Υόρκης

Το Μουσείο Ιστορίας της Νέας Υόρκης είναι η πιο έγκειρη και πλούσια πηγή στην Αμερική, όπου μπορεί κανείς να βρεί όλες τις πληροφορίες για τις γυναίκες , που διαμόρφωσαν την Αμερικάνικη ιστορία, άσκησαν εξουσία και πραγματοποίησαν αλλαγές. Με επίκεντρο μια επιτροπή διακεκριμένων ιστορικών, το μοναδικό αυτό ιστορικό κέντρο διαθέτει μόνιμες εγκαταστάσεις, προσωρινές εκθέσεις και μια σειρά ομιλιών και προγραμμάτων, που εμπλουτίζουν το πολιτιστικό τοπίο της Νέας Υόρκης και δημιουργούν νέες ευκαιρίες για ιστορικές ανακάλυψεις.

Αυτό το μήνα που είναι αφιερωμένος στις γυναίκες μπορείτε να επισκεφτείτε το μουσείο και την ψηφιακή εγκατάσταση με τίτλο, «Οι Φωνές των Γυναικών», όπου οι επισκέπτες θα ενθουσιαστούν με τις κρυφές συνδέσεις μεταξύ των διάσημων και άγνωστων γυναικών, που άφησαν τη σφραγίδα τους σε όλη την Αμερική. Η εγκατάσταση αυτή ξεδιπλώνεται σε εννέα μεγάλες οθόνες και αναπαριστά την ιστορία των γυναικών μέσω βίντεο, ήχου, μουσικής, κειμένου και εικόνων, με συνεντεύξεις, προφίλ και βιογραφίες γυναικών από όλα τα επαγγέλματα, που έγραψαν ιστορία.

Μεταξύ των πολλών συναρπαστικών προφίλ που παρουσιάζονται στις «Φωνές των Γυναικών» είναι εκείνα της Sonia Sotomayor, της Barbara McClintock, της Audre Lorde, της Elizabeth Blackwell της Meryl Streep της Caroline Parker της Misty Copeland, της Chien-Shiung Wu, της Edith Wharton και της Elizabeth Jennings Graham, μεταξύ άλλων.

New-York Historical Society

170 Central Park West

at Richard Gilder Way (77th Street)

New York, Τηλ. (212) 873-3400