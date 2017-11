Οι Φύλακες του Ολύμπου, το ντοκιμαντέρ της ομογενούς Αθηνάς Κρικέλη

ΑΘΗΝΑ. Σε παγκόσμια πρώτη, υπό την αιγίδα του ελληνικού υπουργείου Αμυνας, προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ της ομογενούς σκηνοθέτιδας Αθηνάς Κρικέλη, για τους Φύλακες του Ολύμπου, δηλαδή τους άνδρες Ειδικών Δυνάμεων του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα Χιονοδρομιών (ΚΕΟΑΧ), το βράδυ του Σαββάτου, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών. Το ίδιο ντοκιμαντέρ σύντομα θα προβληθεί και στο δημόσιο «Κανάλι 13» της Νέας Υόρκης.

Η κ. Κρικέλη απευθυνόμενη στους περίπου 500 θεατές, ανάμεσά τους δεκάδες αξιωματικοί καθώς και άνδρες της ΕΜΑΚ από τη Λάρισα, ευχαρίστησε τους συνεργάτες της και βεβαίως το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) που της έδωσε την άδεια να ζήσει και να κινηματογραφήσει τους άνδρες Ειδικών Δυνάμεων στο ΚΕΟΑΧ, τα παιδιά αυτά που υπηρετούν υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες στον Ολυμπο. Και, επίσης, δεν παρέλειψε να μνημονεύσει τον «Εθνικό Κήρυκα» που ήταν παρών στην παγκόσμια προβολή.

Για τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ αυτού απαιτήθηκαν συνολικά τέσσερις μήνες γυρισμάτων σε τρεις διαφορετικές εποχές του χρόνου, ενώ η κ. Κρικέλη έμεινε μετά από έγκριση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στους χώρους του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα Χιονοδρομιών (ΚΕΟΑΧ) όπου ακολούθησε την καθημερινή τους εκπαίδευση.

Το ντοκιμαντέρ «KEOAX οι φύλακες του Ολύμπου» είναι το τέταρτο κατά σειρά τεκμηριογράφημα της αμερικανικής σειράς Mt Olympus the Creation. Είναι στην αγγλική γλώσσα και ήδη έχει πάρει τον δρόμο των παγκοσμίων φεστιβάλ. Πρόκειται για μια καταγραφή των ανθρώπων των Ειδικών Ελληνικών Δυνάμεων που ζουν εξασκούνται και εκπαιδεύονται στα σπλάχνα του Ολύμπου.

Την σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει η παγκοσμίως βραβευμένη δημοσιογράφος Αθηνά Κρικέλη. Πρόκειται για την μοναδική Ελληνίδα της Αμερικής που από το 1992 ψηφίζει στα Emmy, NY Festivals και στα προκαταρκτικά των Οσκαρ, ενώ οι εκπομπές της φιλοξενούνται στο Μουσείο Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης των ΗΠΑ (Νέα Υόρκη, Λος Αντζελες) ως οι πιο αντιπροσωπευτικές ελληνικές στον αμερικανικό χώρο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η δημιουργία του τεκμηριογραφήματος έγινε βασιζόμενη στην προσωπική εργασία και εθελοντική προσφορά της ομάδας της Εllopia στην Ελλάδα, Κύπρο και Αμερική. Ηδη τα τρία πρώτα ντοκιμαντέρ της σειράς «Ολυμπος» έχουν αποσπάσει 12 παγκόσμια αγαλματίδια. Τα ντοκιμαντέρ αυτά είναι: 1) «Elassona Secret Path to Mt Olympus», 2) «Mt Olympus the Creation» και 3) «EMAK in Rescue Mode».