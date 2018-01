Μεταρρυθμίσεις και ελάφρυνσης χρέους ζήτησε η Λαγκάρντ μετά τη συνάντηση με Τσίπρα

ΝΤΑΒΟΣ. Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, συνεχάρη τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, για την πρόοδο που έχει επιτύχει η Ελλάδα, κατά τη συνάντηση που είχαν στο Νταβός και τον διαβεβαίωσε για τη συνεχιζόμενη στήριξη του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα.

Σε ανακοίνωσή της μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, η κυρία Λαγκάρντ έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ηταν ευχαρίστησή μου να συναντηθώ με τον πρωθυπουργό Τσίπρα στο Νταβός σήμερα. Τον συνεχάρην για την πρόοδο που έχει επιτύχει η Ελλάδα, ένα κλίμα που αποτυπώθηκε επίσης στην πρόσφατη ανακοίνωση του Eurogroup και διαβεβαίωσα τον πρωθυπουργό για τη συνεχιζόμενη στήριξη του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογής.

»Υπογράμμισα, επίσης, ότι η ολοκλήρωση της ατζέντας των μεταρρυθμίσεων και η παροχή ελάφρυνσης χρέους από τους Ευρωπαίους εταίρους είναι αναγκαία για να στηρίξουν μία διαχερίσιμη ανάπτυξη και μία επιτυχή έξοδο από την επίσημη χρηματοδότηση αργότερα φέτος. Ο πρωθυπουργός και εγώ συμφωνήσαμε να εργασθούμε μαζί στην κατεύθυνση αυτών των κοινών στόχων».

Επίσης, σε ανάρτηση της στο Twitter μετά τη συνάντηση με τον κ. Τσίπρα, η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ αναφέρει: «Συναντήθηκα με τον Ελληνα πρωθυπουργό Τσίπρα και του έδωσα συγχαρητήρια για την πρόοδο στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις της Ελλάδας. Συμφωνήσαμε να εργαστούμε μαζί για τους κοινούς στόχους της ολοκλήρωσης των μεταρρυθμίσεων και της εξασφάλισης της ελάφρυνσης του χρέους από του Ευρωπαίους εταίρους της Ελλάδας, που είναι ουσιώδη για τη διαχειρίσιμη ανάπτυξη».

