Τσίπρας στο Ηράκλειο: Δεν θα γυρίσουμε στα σκοτεινά χρόνια του μνημονίου και του ΔΝΤ (βίντεο)

Ομιλία στο Ηράκλειο Κρήτης

Η #Κρήτη στέλνει μήνυμα νίκης & προοπτικής σε ολόκληρη την Ελλάδα. Για να γράψουμε μαζί την ιστορία της νέας εποχής, με οδηγούς το δίκιο, την αξιοπρέπεια και την προκοπή. Ομιλία στο #Ηράκλειο #ΣΥΡΙΖΑ #ΈχουμεΤηΔύναμη #Ευρωεκλογές2019 #Εκλογές2019

Posted by Alexis Tsipras on Thursday, May 23, 2019