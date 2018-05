Ομογενής «πίσω» από την έρευνα για καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης από Φρίμαν

Μία Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφος του CNN, η Χλόη Μελά (Chloe Melas), ήταν αυτή που μετά από μία έρευνα 6 μηνών, προχώρησε μαζί με την συνάδελφό της, An Phung στη δημοσίευση της ιστορίας πως αρκετές γυναίκες κατηγορούν τον ηθοποιό Μόργκαν Φρίμαν (Morgan Freeman) για σεξουαλική παρενόχληση, έγραψε στη «New York Times» ο κ. Sopan Deb.

Σύμφωνα δε με το άρθρο, η αρχική πληροφορία της δημοσιογράφου, δεν προήλθε από κάποιο τηλεφώνημα, γράμμα, ή email. Αλλά από την προσωπική της εμπειρία. Την έστειλαν να καλύψει μία παρουσίαση πέρυσι για την ταινία «Going in Style», με πρωταγωνιστή τον κ. Freeman και τους Michael Caine και Alan Arkin.

Η κ. Μελά που ήταν έγκυος εκείνο το διάστημα στον γιο της Λεό, είπε πως ο κ. Freeman την είδε από πάνω μέχρι κάτω και έκανε αρκετά σχόλια του τύπου «εύχομαι να ήμουν εκεί» (I wish I was there), σύμφωνα πάντα με το άρθρο, με ένα από αυτά να έχει «πιαστεί» και σε βίντεο.

CNN entertainment reporter @Chloe_Melas describes her experience with Morgan Freeman at a press junket: “As soon as I walked into the room, Alisyn, he started to make sexual comments to me and one of those was caught on tape.” https://t.co/Bv3ujakGFl pic.twitter.com/GqonBChsea

— New Day (@NewDay) May 25, 2018