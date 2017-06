Ονοματοδοσία οδού στην Κάλυμνο προς τιμήν του Μάικ Μπιλιράκη

ΚΑΛΥΜΝΟΣ. Με επιστολή του, ο Καλύμνιος στην καταγωγή δήμαρχος του Tarpon Springs, Χρυσόστομος (Κρις) Αλαχούζος συγχαίρει τον επίσης Καλύμνιο πρώην γερουσιαστή των ΗΠΑ Μιχάλη (Μάικ) Μπιλιράκη με αφορμή την ονοματοδοσία οδού στην Κάλυμνο προς τιμή του, επεσήμανε το kalymnos-news.gr.

Σημειώνεται πως επρόκειτο σήμερα, Τετάρτη να πραγματοποιηθεί τιμητική εκδήλωση και βράβευση του π. γερουσιαστή Μάικ Μπιλιράκη στο Πνευματικό Κέντρο της Καλύμνου. Επίσης, η επίσημη εκδήλωση απόδοσης του ονόματός του στο δρόμο που οδηγεί προς τα Θέρμα.

Ο κ. Μπιλιράκης την Τρίτη, έκανε εθιμοτυπική επίσκεψη στο Δημαρχείο μαζί με το γιο του Μανώλη, που είναι γιατρός.

Τον κ. Μπιλιράκη και το γιο του υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Καλυμνίων, Ιωάννης Γαλουζής, μαζί με τους αντιδημάρχους Ρήγα Μικέ, Τηλιακό Σακελλάρη και Ψαρά Γιώργο και Δημοτικούς Συμβούλους. Κατά την επίσκεψη αυτή, ο Δήμαρχος Καλυμνίων εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια τόσο για τον κύριο Μπιλιράκη και την ανεκτίμητη προσφορά του, όσο και για το γιο του Γκας Μπιλιράκη, ενεργό μέλος του Αμερικανικού Κογκρέσου και άξιο συνεχιστή του έργου του πατέρα του.

Στη συνέχεια, ο κ. Ιωάννης Γαλουζής, δώρισε στον κο Μπιλιράκη και το γιο του μινιατούρες με ναυτική θεματολογία (σκάφανδρο και σφουγγαρά) και βιβλία σχετικά με την Κάλυμνο. Ακολούθησε φιλική συζήτηση με ποικίλη θεματολογία όπως κοινωνικά ζητήματα, θέματα εσόδων του Δήμου και δημόσιας διοίκησης, για την οποία ο κος Μπιλληράκης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η επιστολή Αλαχούζου

Την επιστολή αυτή που φέρει ημερομηνία 13 Ιουνίου 2017, ο Κρίς Αλαχούζος την απευθύνει στον Μιχάλη Μπιλιράκη και την κοινοποιεί στο Δήμαρχο Ιωάννη Γαλουζή και μεταξύ άλλων αναφέρει

εκ μέρους του ιδίου και του Δήμου Tarpon Springs, συγχαρητήρια στον Μιχάλη Μπιλιράκη για αυτή την μεγάλη τιμή και είναι πολύ υπερήφανοι που ονομάστηκε δρόμος με το όνομα του στο νησί της Καλύμνου της πατρίδας των προγόνων.

Επίσης ευχαριστεί και εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στον Μιχάλη Μπιλιράκη που ως μέλος του Κογκρέσου για 22 χρόνια , ήταν ο πρωτοπόρος και αγωνίστηκε για τα εθνικά θέματα της Ελλάδας, της Κύπρου, του Tarpon Springs και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Κλείνοντας την επιστολή του ο Κρίς Αλαχούζος, αναφέρει ότι θα ήθελε πολύ να είναι και εκείνος μαζί με όλους για να γιορτάσει και να συμμετέχει σε αυτή την υπέροχη τελετή ,ενώ ευχαριστεί το δήμαρχο Ιωάννη Γαλαυζή και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλύμνου για την ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας.

Αυτούσια στην αγγλική την επιστολή του Κρις Αλαχούζου:

June 13, 2017

To: The Honorable Michael Bilirakis

Cc: The Honorable Mayor Ioannis Galouzis

On behalf of myself and the City of Tarpon Springs, congratulations on this well-deserved honor. We are very proud that a street is being named after you on the Island of Kalymnos, where our ancestors and our heritage in Tarpon Springs was originated.

I would like to thank you for serving as our Congressman for 22 years and being the champion for national issues of Greece, Cyprus, Tarpon Springs and our nation, the United States of America. We are very grateful for your service and accomplishments over the years.

I wish I could be there with all of you to celebrate and be part of this wonderful ceremony.

I would like to thank the Honorable Mayor Ioannis Galouzis and the Council of Kalymnos for taking the initiative to make this happen.

Mayor Chris Alahouzos

City of Tarpon Springs