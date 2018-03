Οι λόγοι που η Τουρκία θέλει να εισβάλει στην Ελλάδα – Αρθρο της Ουζάι Μπουλούτ

32 SHARES Share Tweet

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Για τους λόγους, τους οποίους η Τουρκία θέλει να εισβάλει στην Ελλάδα (Why Turkey Wants to Invade the Greek Islands) γράφει η δημοσιογράφος Ουζάι Μπουλούτ (Uzay Bulut)*, σε άρθρο της, το οποίο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Gatestone Institute**.

Το άρθρο αναφέρει συνοπτικά πως:

Τούρκοι προπαγανδιστές διαστρεβλώνουν τα γεγονότα προσπαθώντας να «δείξουν» την Ελλάδα ως επιθετική.

Αν και η Τουρκία γνωρίζει πως τα νησιά είναι ελληνικά νόμιμα και ιστορικά, οι τουρκικές αρχές θέλουν να τα καταλάβουν και να τα τουρκοποιήσουν, ενδεχομένως συνεχίοντας την εκστρατεία «εκμηδενισμού» των Ελλήνων, όπως έκαναν το 1914-1923 στη Μικρά Ασία και έπειτα.

Κάθε επίθεση ενάντια της Ελλάδας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως επίθεση κατά της Δύσης.

Ειδικότερα η κ. Μπουλούτ γράφει:

Υπάρχει ένα ζήτημα στο οποίο το κόμμα του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (AKP) και το αντιπολιτευόμενο (CHP) συμφωνούν απόλυτα: Την «καταδίκη» πως τα ελληνικά νησιά αποτελούν τουρκικό έδαφος υπό κατοχή και πρέπει να επανακτηθούν.

Τόσο ισχυρή είναι η αποφασιστικότητα που οι ηγέςτες των δύο κομμάτων ανοιχτά απειλούν να εισβάλουν στο Αιγαίο. Η μόνη διαφορά μεταξύ τους είναι ο ανταγωνισμός να αποδείξουν ποιο κόμμα είναι πιο ισχυρό και πατριωτικό και κατέχει το θάρρος να προβεί στην απειλή ενάντια στην Ελλάδα.

Το CHP κατηγορεί το AKP πως επέτρεψε στην Ελλάδα να καταλάβει τουρκικό έδαφος, ενώ το AKP επιτίθεται στο CHP, ότι επέτρεψε στην Ελλάδα να πάρει τα νησιά με τη Συνθήκη της Λωζάννης, τις Τουρκοιταλικές συμφωνίες και τη Συνθήκη των Παρισίων, που αναγνωρίζουν τα νησιά του Αιγαίου ως ελληνική επικράτεια.

Το 2016 ο Ερντογάν είπε πως η Τουρκία «παρέδωσε» τα νησιά που «ήταν δικά μας». «Υπάρχουν ακόμη τα τεμένη, τα τζαμιά μας εκεί», σημείωσε αναφερόμενος στην Οθωμανική Κατοχή. Δύο μήνες πριν σε συνέδριο για το νέο σχέδιο ασφάλειας της Τουρκίας δήλωσε: «Η Λωζάννη…δεν υπήρξε ποτέ ιερό κείμενο. Φυσικά θα τη συζητήσουμε και θα παλέψουμε να έχουμε μία καλύτερη».

Ως συνέπεια τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ δημοσίευσαν χάρτες και φωτογραφίες των νησιών του Αιγαίου σημειώνοντας πως είναι η περιοχή που «ο Ερντογάν λέει πως παραδώσουμε με τη Λωζάννη».

Για να πραγματοποιήσει τον υπέρτατο σκοπό του, να αφήσει κληρονομιά πίσω του, που θα ξεπερνά τους άλλους Τούρκους ηγέτες, ο Ερντογάν έθεσε συγκεκριμένους στόχους για το 2023, την 100η επέτειο από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας και το 2071, την 1000η επέτειο από τη Μάχη του Ματζικέρτ κατά την οποία Μουσουλμάνοι Τούρκοι Τζιχαντιστές από την Κεντρική Ασία νίκησαν τους Χριστιανούς Ελληνες Βυζαντινούς στα οροπέδια της Αρμενίας που ανήκαν στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

Η ιδέα πίσω από αυτούς τους στόχους είναι να δημιουργηθεί μία εθνικιστική συνοχή προς την προσάρτηση περισσότερης γης στην Τουρκία. Για να αλλάξει τα σύνορα της Τουρκίας πάντως, ο Ερντογάν θα πρέπει να αλλάξει ή να ακυρώσει τη Συνθήκη της Λωζάννης.

Κατά την διήμερη επίσκεψή του στην Ελλάδα, έθεσε και πάλι το ζήτημα υπογραμμίζοντας πως η Συνθήκη χρειάζεται αναβάθμιση.

Τον επόμενη μήνα «στόχευσε» τον ηγέτη του CHP, Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, κατηγορώντας και πάλι το κόμμα του πως υπέγραψε τη Συνθήκη της Λωζάννης παραδίδοντας τα νησιά κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων.

«Θα πούμε στο Εθνος μας (γι αυτό)», είπε. Κάτι που σημαίνει πως δέχεται ότι τα νησιά νόμιμα ανήκουν στην Ελλάδα. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, αποκαλεί την ελληνική κυριαρχία της περιοχής «εισβολή», προφανώς επειδή τα νησιά ήταν κάποτε εντός των ορίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τώρα τα θέλει πίσω.

Στο μεταξύ το CHP έχει υπάρξει εξίσου επιθετικό στην ρητορική του, με τον Κιλιντσάρογλου να λέει στο τουρκικό κοινοβούλιο πως η Ελλάδα έχει «καταλάβει» 18 νησιά.

Οταν ο υπουργός Αμυνας, Πάνος Καμμένος επέκρινε τη δήλωση, ο αναπληρωτής επί των Διεθνών Σχέσεων του CHP, Οζτούρκ Γιλμάζ, απάντησε: «Η Ελλάδα δεν πρέπει να δοκιμάσει την υπομονή μας». Ακόμη φέρεται να είπε: «Η Τουρκία είναι πολύ περισσότερα από την κυβέρνησή της» και πως οποιοσδήποτε Ελληνας υπουργός προκαλεί την Τουρκία θα τον χτυπήσουμε «με βαριοπούλα στο κεφάλι…αν δει (ο Καμμένος) την ιστορία, θα αντικρύσει πολλά τέτοια παραδείγματα».

Η ιστορία είναι πράγματι γεμάτη από παραδείγματα Τούρκων που προέβησαν σε δολοφονικές επιθέσεις στους Ελληνες της Μικράς Ασίας. Σε μία περίπτωση, η γενοκτονία εναντίον Ελλήνων και Αρμενίων το 1922 υπογραμμίστηκε σε λόγο ενώπιον του κοινοβουλίου από τον Ντεβλέτ Μαχτσελί, επικεφαλής του εθνικιστικού MHP:

«Αν θέλουν (οι Ελληνες) να πέσουν στη θάλασσα πάλι, αν θέλουν να τους κυνηγήσουν παλι, είναι ευπρόσδεκτοι. Το τουρκικό έθνος είναι έτοιμο και έχει την πίστη να το πράξει πάλι. Κάποιος πρέπει να εξηγήσει στην ελληνική κυβέρνηση τι έγινε το 1921 και το 1922. Αν δεν υπάρχει κανείς να τους το εξηγήσει, ξέρουμε πως να προχωρήσουμε σαν σφαίρα στο Αιγαίο, βροχή από τον ουρανό σαν ευλογημένη νίκη και να διδάξουμε ιστορία σε αυτούς τους μεταφορείς του ‘ahl al-salib’ (οι άνθρωπου του σταυρού) ξανά».

Τούρκοι προπαγανδιστές διαστρεβλώνουν επίσης τα γεγονότα προσπαθώντας να «δείξουν» την Ελλάδα ως επιθετική. Ο Ουμίτ Γιαλίμ, πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείο Εθνικής Αμυνας, για παράδειγμα, είπε πως «η Ελλάδα έχει μετατρέψει τα κατεχόμενα από τη χώρα νησιά σε οπλοστάσια και στρατιωτικά φυλάκια που θα χρησιμοποιήσει για μία μελλοντική στρατιωτική εισβολή στην Τουρκία».

Οι Τούρκοι πολιτικοί, όλοι τους μοιάζουν να έχουν τα δικά τους κίνητρα ως προς την εμμονή τους με τα νησιά: Πραδοσιακός τούρκικος επεκτατισμός, τουρκοποίηση των ελληνικών νησιών, νεο-Οθωμανισμός και το τζιχάντ.

Υπάρχουν και στρατηγικοί λόγοι ως προς τη θέλησή τους για εισβολή στα νησιά. Κάτι που φαίνεται σε δήλωση του αναπληρωτή πρωθυπουργού, Τουγκρούλ Τουρκές για την κατοχή της Κύπρου από το 1974:

«Υπάρχει αυτή η παραπληροφόρηση πως η Τουρκία ενδιαφέρεται για την Κύπρο επειδή υπάρχει τουρκική κοινότητα εκεί…Ακόμη και κανείς Τούρκος να μη ζούσε στην Κύπρο, η Τουρκία πάλι θα ήθελε ένα κυπριακό ζήτημα και είναι αδύνατο για την Τουρκία να κάνει πίσω σε αυτό».

Το ίδιο ισχύει για τους Τούρκους για τα νησιά του Αιγαίου. Αν και η Τουρκία γνωρίζει πως είναι ελληνικά νόμιμα και ιστορικά, οι τουρκικές αρχές θέλουν να τα καταλάβουν και να τα τουρκοποιήσουν, ενδεχομένως συνεχίοντας την εκστρατεία «εκμηδενισμού» των Ελλήνων, όπως έκαναν το 1914-1923 στη Μικρά Ασία και έπειτα.

Η καταστροφή κάθε στοιχείου ελληνικής κουλτούρας που υπήρχε στην Μικρά Ασία, ελληνική γη, πριν από την τουρκική εισβολή του 11ου αιώνα, είναι σχεδόν ολοκληρωτική. Υπάρχουν λιγότεροι από 2.000 Ελληνες σήμερα στην Τουρκία.

Δεδομένου ότι η Τουρκία βίαια εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 οι τρέχουσες απειλές προς την Ελλάδα, από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος, δεν θα πρέπει να μη λογίζονται ως σοβαρές από την Δύση.

Η Ελλάδα είναι η γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού. Τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Κάθε επίθεση ενάντια της Ελλάδας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως επίθεση κατά της Δύσης. Είναι καιρός για την Δύση, που έχει παραμείνει σιωπηλή στις τουρκικές ακρότητες να αντιμετωπίσει την Αγκυρα.

*Σύμφωνα με το Gatestone Institute, η Ουζάι Μπουλούτ γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Τουρκία, ενώ επί του παρόντος έχει βάση την Ουάσιγκτον. Κατέχει master στα ΜΜΕ και τις πολιτισμικές σπουδές από το Middle East Technical University της Αγκυρας. Τα ρεπορτάζ της επικεντρώνονται στο κουρδικό ζήτημα, τον αντισημιτισμό και τις εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες της Τουρκίας.

**Το Gatestone Institute αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ως μη κομματικό, μη κερδοσκοπικό Ινστιτούτο πολιτικής και think tank, το οποίο έχει στόχο να εκπαιδεύσει το κοινό για ό,τι τα κύρια ΜΜΕ δεν προβάλουν. Προωθεί: Θεσμούς Δημοκρατίας και το Δίκαιο, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ελεύθερη και Ισχυρή Οικονομία, Ενοπλες Δυνάμεις ικανές να διασφαλίσουν την Ειρήνη στην πατρίδα και στον ελεύθερο κόσμο, Ενεργειακή Ανεξαρτησία, Διασφάλιση ότι οι πολίτες θα είναι ενημερωμένοι για απειλές της Ελευθερίας, της Κυριαρχίας και της Εκφρασης.

Πρόεδρος του Gatestone Institute είναι ο πρέσβης John R. Bolton, πρώην μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ (2005-2006) και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών για Ελεγχο των Οπλων και Διεθνή Ασφάλεια (2001-2005). Υπηρέτησε στις κυβερνήσεις του Ronald Reagan και του George H. W. Bush. Είναι Senior Fellow του American Enterprise Institute και τακτικός αρθρογράφος στο Fox News.