Οχυρωματικό έργο της πρώιμης Ελληνιστικής περιόδου, σε σημείο που δεσπόζει της Λάρνακας

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κύπρου ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε τον περασμένο Ιούνιο η 15η ανασκαφική περίοδος στη θέση Βίγλα στην Πύλα, υπό την διεύθυνση των Dr Brandon R. Olson από το Metropolitan State University of Denver, Dr Tom Landvatter από το Reed College και του Dr R. Scott Moore από το Indiana University of Pennsylvania.

Η αποστολή ανέσκαψε μια σειρά από μικρές τομές στη θέση Βίγλα στην Πύλα, το 2008, 2009, 2012 και το 2018. Αυτές οι τομές αποκάλυψαν την ύπαρξη ενός μέχρι πρότινος άγνωστου οχυρωματικού έργου της πρώιμης Ελληνιστικής περιόδου. Η Βίγλα βρίσκεται πάνω σε ένα απότομο πλάτωμα, το οποίο δεσπόζει του κόλπου της Λάρνακας και το οποίο είχε μεγάλες αμυντικές δυνατότητες και μια προνομιακή θέα του παραλιακού δρόμου μεταξύ Κιτίου και Σαλαμίνας. Ο στρατιωτικός χαρακτήρας της θέσης καταδείχθηκε από την ανακάλυψη ενός εκτεταμένου οχυρωματικού έργου, αιχμών βελών και μολύβδινων βλημάτων σφεντόνας. Τα αρχιτεκτονικά, κεραμικά και νομισματικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν κατά τις προηγούμενες περιόδους, σαφώς χρονολογούν την εγκατάσταση στο χώρο των οχυρωματικών έργων στη Βίγλα στο τέλος του 4ου και στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ., μια περίοδο όχι πολύ καλά γνωστή στην κυπριακή ιστορία. Τα αποτελέσματα της αποστολής κατά τις προηγούμενες περιόδους δημοσιεύθηκαν στον τόμο Pyla-Koutsopetria I: Archaeological Survey of an Ancient Coastal Town, ο οποίος εκδόθηκε από το American Schools of Oriental Research το 2014, ενώ τα αποτελέσματα της περιόδου 2018 δημοσιεύθηκαν σε πρόσφατο άρθρο στο Journal of Hellenistic Pottery and Material Culture.

Κατά το 2019 η ομάδα επικεντρώθηκε στην καλύτερη κατανόηση του οχυρωματικού έργου στη θέση αυτή, καθώς και στην απόκτηση καλύτερης εικόνας των οικιακών/εργαστηριακών εγκαταστάσεων σε αυτή. Ανασκαφές γύρω από το βόρειο οχυρωματικό τείχος αποκάλυψαν τη συνέχεια ενός εντυπωσιακού τείχους από πλιθάρια κατά χώραν, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 2018. Η ομάδα κατάφερε να εντοπίσει το βόρειο άκρο του τείχους αλλά η πλήρης του έκταση παραμένει αδιευκρίνιστη. Φαίνεται ότι έχει πλάτος μεγαλύτερο από πέντε μέτρα. Τομές που διανοίχτηκαν στην περιοχή του νότιου οχυρωματικού τείχους, το οποίο είναι κτισμένο στην πλαγιά, αποκάλυψαν έναν τοίχο από ακατέργαστες λίθους, πολύ καλά διατηρημένο, με ένα σημαντικό σύνολο ελληνιστικής κεραμικής στη βάση του τοίχου. Ανασκαφές στο κέντρο του πλατώματος αποκάλυψαν αριθμό δωματίων με κεραμικά ευρήματα πάνω στα δάπεδα κατά χώραν. Τα ευρήματα συνεχίζουν να υποδεικνύουν τον στρατιωτικό χαρακτήρα της θέσης, συμπεριλαμβανομένων αιχμών βελών, σιδερένιων όπλων και μολύβδινων βλημάτων σφεντόνας. Μελλοντικές εργασίες στη Βίγλα θα επικεντρωθούν στην εσωτερική αρχιτεκτονική του οχυρωματικού έργου και στο χαρακτήρα των δραστηριοτήτων που λάμβαναν χώρα στις οικιστικές/εργαστηριακές περιοχές.