Ο Γιαννης μπορεί να υπογράψει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του NBA με $247.300.000

Εχοντας επιλεγεί -ομόφωνα- στην καλύτερη πεντάδα του NBA για τη σεζόν 2018-2019 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (Giannis Antetokounmpo) πληροί πλέον τα κριτήρια να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την ομάδα του, τους Bucks, 5ετούς διάρκειας και ύψους 247.300.000 δολαρίων -το μεγαλύτερο στην ιστορία του NBA- το καλοκαίρι του 2020.

Το παραπάνω επεσήμανε σε tweet του ο δημοσιογράφος του ESPN, Μπόμπι Μαρκς (Bobby Marks) και πρώην στέλεχος των NJ/Brooklyn Nets.

Earning All-NBA for a second consecutive season now has Giannis Antetokounmpo eligible in the summer of 2020 to sign the largest contract in NBA history. The five-year extension starting in 2021-22 would be worth $247.3M and carry a $42.6, $46.0, $49.5, $52.9 and $56.3M cap hit.

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) May 23, 2019