Ο Giannis προσκεκλημένος του Ομπάμα – Θυμήθηκε τα χρόνια που σκούπιζε το παρκέ (βίντεο)

ΣΙΚΑΓΟ. Σε εκδήλωση-ομιλία του Ιδρύματος Ομπάμα (Obama Foundation) o Γιάννης Αντετοκούνμπο, προσκεκλημένος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, μαζί με τους Κρις Πολ και Κέβιν Λοβ, μίλησε για τα δύσκολα παιδιά του χρόνια και την διαδρομη μέχρι να φτάσει στο ΝΒΑ, τονίζοντας: «Αν το έκανα εγώ, μπορείτε να το κάνετε και εσείς».

“If I did it, you can do it.”

When @Giannis_An34 noticed a young man mopping the court at a game a few weeks back, he was reminded of his own journey to the @NBA and the people who supported him. See more from his conversation with @BarackObama. pic.twitter.com/sRawQHqA2s

— The Obama Foundation (@ObamaFoundation) February 16, 2020