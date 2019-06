Ο Αποστολάκης στην τελετή παραλαβής ελικοπτέρων CH-47 Chinook και OH-58D Kiowa (βίντεο)

ΒΟΛΟΣ. Τελετή παραλαβής 10 ελικοπτέρων τύπου CH-47 “Chinook” και 70 αναγνωριστικών ελικοπτέρων τύπου OH-58D “Kiowa Warrior”, πργματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 στην έδρα της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας.

Στην τελετή παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης. Το παρόν έδωσαν επίσης ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Πτέραρχος Χρήστος Χριστοδούλου, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς και ο Αρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης.

Ο ΥΕΘΑ Ευ. Αποστολάκης σε τελετή παραλαβής ελικοπτέρων Στιγμιότυπα από την παρουσία του ΥΕΘΑ Ευάγγελου Αποστολάκη στην τελετή παραλαβής ελικοπτέρων CH-47 Chinook και OH-58D Kiowa Posted by Υπουργείο Εθνικής Άμυνας on Tuesday, June 18, 2019

Επίσης παρέστη και ο πρώην Υπουργός Εθνικής Αμυνας Πάνος Καμμένος. Από πλευράς ΗΠΑ, παρέστησαν η Deputy Assistant Secretary of the Army for Defense Exports and Cooperation, Ann Cataldo, και οΠρέσβυς των ΗΠΑ στην Αθήνα, Geoffrey Pyatt. Η παραλαβή των εν λόγω ελικοπτέρων, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης των υπογραφεισών διακρατικών συμφωνιών Ελλάδας και ΗΠΑ για την παραχώρηση αμυντικού υλικού, αναβαθμίζει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Αεροπορίας Στρατού αλλά και τις αμυντικές δυνατότητες σε διακλαδικό επίπεδο.

Η επιχειρησιακή αξιοποίησή τους θα συμβάλλει στους τομείς της επιτήρησης και αναγνώρισης καθώς και στην αύξηση της ευελιξίας και της μεταφορικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι δυνατότητες των ελικοπτέρων, πέραν της αμιγούς επιχειρησιακής τους αξίας, θα ενισχύσουν και το πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων, στο έργο της αεροπυρόσβεσης, των αεροδιακομιδών και της εναέριας επιτήρησης κατά την αντιπυρική περίοδο.