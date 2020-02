Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος δημιούργησε Ανώτατο Συμβούλιο Ελληνικής Παιδείας

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος ανακοίνωσε την επανασύσταση του Ανωτάτου Συμβουλίου για την Ελληνική Παιδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της απογευματινής εκδήλωσης για τους Τρεις Ιεράρχες και για τα ελληνικά γράμματα στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος.

Το κεντρικό γεγονός της απογευματινής γιορτής ήταν η εμπνευσμένη ομιλία του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μαξίμου Κώνστα με θέμα «Άσατε τω Κυρίω ασμα καινόν: Οι Τρεις Ιεράρχες και η θεολογία της Μουσικής». Ο π. Μάξιμος είναι προσωρινός κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης.

Ο Δρ. Αναστάσιος Κουλαρμάνης, Διευθυντής του Τμήματος Ελληνικής Παιδείας έκανε την εισαγωγική ομιλία και παρουσίασε τους ομιλητές. Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος χαιρέτισε την εκδήλωση ενώ τέσσερις μαθητές από Σχολεία της Αρχιεπισκοπής μίλησαν στα ελληνικά, για την επίδραση των Τριών Ιεραρχών στη νέα γενιά, εντυπωσιάζοντας τον κόσμο για την άρτια χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η μαθητική χορωδία του Καθεδρικού Ναού, υπό τη διεύθυνση του Θεοδώρου Αλβανού έψαλαν το απολυτίκιο της εορτής και τον Τρισάγιο Ύμνο.

Στη λήξη της γιορτής η Αρχιεπισκοπική Μουσική ομάδα παρουσίασε παραδοσιακά τραγούδια από την πατρίδα των Τριών Ιεραρχών, ενώ η Βυζαντινή Χορωδία της Αρχιεπισκοπής, υπό τη διεύθυνση του Δρ. Δημητρίου Κεχαγιά έψαλε ύμνους από τον όρθρο της εορτής.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος από τη μεριά του, ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο, ο οποίος ως προσκεκλημένος, έδωσε το παρόν, και συνεχάρει τον κύριο ομιλητή π. Μάξιμο Κώνστα και τον Δρ. Κουλαρμάνη για την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος επίσης ανακοίνωσε την επανασύσταση του Ανωτάτου Συμβουλίου για την Ελληνική Παιδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Συμβούλιο είναι καρπός του 1ου Συνεδρίου για την Ελληνική Παιδεία, που πραγματοποιήθηκε στον Αγ. Νικόλαο, Flushing, τον περασμένο Νοέμβριο, και αποτελείται από σημαντικούς ανθρώπους, ακαδημαικούς, εκπαιδευτικούς, διευθυντές και κληρικούς από όλη την Αμερική. Από το Συμβούλιο αυτό, θα δημιουργηθούν επιτροπές, όπως σχεδιασμού και προτεραιοτήτων, παρακολούθησης διαδικασιών, ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών και κατάρτισης, οι οποίες θα συμβάλουν τα μέγιστα στην προσπάθεια της Αρχιεπισκοπής για την αναγέννηση της Ελληνικής Παιδείας στην Αμερική. Πρόεδρος του Συμβουλίου θα είναι η κ. Αθηνά Κρομμύδα, η οποία για πολλά χρόνια ήταν Διευθύντρια του Ημερησίου σχολείου William Spyropoulos, ενώ αντιπρόεδρος θα είναι exofficio ο Δρ. Αναστάσιος Κουρλαμάνης, Διευθυντής της Ελληνικής Παιδείας της Αρχιεπισκοπής. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, συγχαίρει τους παρακάτω πολύ σημαντικούς ανθρώπους, οι οποίοι αποδέχτηκαν να συμμετάσχουν σε αυτή την εξαιρετικά σημαντική προσπάθεια για την Ελληνική Παιδεία, ως μέλη του Συμβουλίου:

Τα ονόματα και οι τίτλοι παρατίθενται στα Αγγλικά

1) Mrs. Athena Kromidas, Former Principal of William Spyropoulos Day School

2) Mrs. Katerina Kontegeorgaki, Metropolis of Denver, Director of Greek Language and Cultural Center

3) Dr. Aristotelis Michopoulos, Professor/Classics and Greek Studies/HCHC/ Metropolis of Boston

4) Dr. Illias Tomazos, Director, Paideia Org. – Co-Coordinator, University of Connecticut

5) Dr. F. Papadimitrakopoulos, Professor, UCONN/ Principal St. George Greek-Afternoon School, Hartford

6) Mrs. Anna Megaris, Metropolis of New Jersey/Principal, St. John’s Theologian Greek School, Tenafly, NJ

7) Ms. Maria Stamoulis, Director of Education, Metropolis of Pittsburgh

8) Rev. Fr. Vasilis Tsourlis, Metropolis of Atlanta

9) Ms. Katerina Economou, Greek Instructor/ Metropolis of SF/ Portland, Oregon

10) Mr. Elias Petrou, University of California/ Thesaurus Linguae Graeca

11) Ms. Tessy Tzoutzourakos, American Language Inst. Rossier School of Education

12) Rev. Fr. Christos Christakis, Metropolis of Detroit/ Buffalo, NY

13) Mr. Stefanos Papazaharias, Assistant Dean of Graduate Admissions/ Mod. Greek Language Prof. SUNY, Buffalo

14) Mr. John Logothetis, Metropolis of Chicago

15) Dr. Ioanna Lekkakou, Charter Academy, Metropolis of San Francisco

16) Ms. Vivian Selenikas, Principal, Long Island City High School/ World languages Dept/NYCDOE

17) Dr. Eleni Natsipoulou, Assist. Professor/Teachers College, Columbia U. and Teacher, Long Island City High School

18) Dr. Vasiliki Tsigas Fotinis, Creative CommUNITY Learning Consultant

19) Mrs. Anna Sakkis, Project Manager, Ellinopoula.com, San Francisco, CA

20) Rev. Fr. Nikiforos Fakinos, St. Demetrios Church, Merrick, NY

21) Dr. Maria Kaliambou, Senior Lector/ Modern Greek Department/Yale University

22) Dr. Maria Mathioudakis, Aristotle University, Thessaloniki/ Odyssey Charter, Delaware

23) Mr. Dimitris Dandalos, Co-Creator Odyssey Charter School, Wilmington, Delaware

24) Dr. Fevronia Soumakis, Adjunct Assistant Professor at Queens College, CUNY

25) Dr. Eva Prionas, Lecturer in Modern Greek, Stamford University

26) Mr. Stavros Papaloizos, Papaloizos Publishing

27) Dr. George Melikokis, Former Principal, NYC Day Schools

28) Dr. G. Carayannoupoulos, Metropolis of Denver/ St. Basil’s Church, TX

29) Mr. Nikos Nikolidakis, Former Director of Education, Greek Consulate

30) Mrs. Meropi Kyriakou, President of “Prometheus” Greek Teachers Association