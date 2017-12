Νεκρός βρέθηκε ο βουλευτής Νταν Τζόνσον – Αντιμετώπιζε κατηγορίες για παρενόχληση

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής των ΗΠΑ, από το Κεντάκι, Νταν Τζόνσον (Dan Johnson), ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση ενός έφηβου κοριτσιού το 2013, βρέθηκε νεκρός -φαίνεται πως αυτοκτόνησε, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία- μία μέρα αφού αρνήθηκε τις κατηγορίες, έγραψε το CNN.

O Τζόνσον έφερε ένα τραύμα από πυροβολισμό όταν βρέθηκε κοντά στο Mount Washington, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της Bullitt County, Dave Billings.

Οδήγησε επάνω σε μία γέφυρα, σε μία αγροτική περιοχή, νοτιοανατολικά του Louisville, στάθμευσε τι όχημά του και πυροβολήθηκε εμπρός από το αυτοκίνητό του, είπε ο σερίφης Donnie Tinnell στο «θυγατρικό» του CNN, WDRB.

Λίγο πριν το θάνατό του, ανήρτησε ένα μπερδεμένο μήνυμά στα social media, αρνούμενος τις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης, ενώ καλούσε την οικογένειά του να παραμείνει δυνατή για χάρη της συζύγου του.

Συγγενείς του ανησύχησαν αφού είδαν το μήνυμα αυτό και κάλεσαν τις Αρχές, οι οποίες εντόπισαν το κινητό του βουλευτή. Αργότερα ανακάλυψαν και το πτώμα του, είπε ο κ. Billings.

Ο Τζόνσον έγραψε:

«Οι κατηγορίες από το NPR είναι λανθασμένες ο ΘΕΟΣ και μόνο ο ΘΕΟΣ γνωρίζει την αλήθεια, τίποτε δεν είναι όπως το κάνουν να είναι. Η ΑΜΕΡΙΚΗ δεν θα επιζήσει αυτούς του είδους τους δικαστές και ενόρκους των ψευδών ειδήσεων. Συντηρητικοί πάρτε θέση. ΑΓΑΠΩ το ΘΕΟ και ΑΓΑΠΩ τη ΣΥΖΥΓΟ μου, η οποία είναι η καλύτερη ΣΥΖΥΓΟΣ στον κόσμο, h αγάπη μου για πάντα. Η Μητέρα και ο Πατέρας μου, η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ μου και τα πέντε παιδιά μου και Εννέα εγγόνια δύο στο στάδιο της εγκυμοσύνης και πολλά ακόμη που θα έρθουν ο καθένας σας ή ένα ολόκληρο δώρο από το ΘΕΟ μείνετε δυνατοί, δεν μπορεί να το διαχειριστώ πια. Κέρδισε Αυτή τη Ζωή. ΑΛΛΑ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ. «ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΚΟΥΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ», Μόνο Τρία πράγματα σας ζητώ να κάνετε, αν με αγαπάτε (1) μην κατηγορήσετε κανέναν, ο σατανάς είναι ο κατηγορούμενος, άρα κατηγορείστε τον Διάβολο τον ίδιο. (2) Συγχωρείστε και Αγαπήστε τον καθένα ειδικά τον εαυτό σας. (3) Πιο σημαντικό ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟ ΘΕΟ. Υ.Γ. ΑΓΑΠΩ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ ΕΙΣΤΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!Ο ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Ο,ΤΙ ΚΑΙ AN ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ!»

(The accusations from NPR are false GOD and only GOD knows the truth, nothing is the way they make it out to be. AMERICA will not survive this type of judge and jury fake news . Conservatives take a stand. I LOVE GOD and I LOVE MY WIFE, who is the best WIFE in the world,My Love Forever ! My Mom and Dad my FAMILY and all five of my kids and Nine grandchildren two in tummies and many more to come each of you or a total gift from GOD stay strong, REBECCA needs YOU . 9-11-2001 NYC/WTC, PTSD 24/7 16 years is a sickness that will take my life, I cannot handle it any longer. IT Has Won This Life . BUT HEAVEN IS MY HOME. “PLEASE LISTEN CLOSELY, Only Three things I ask of you to do,if you love me is (1)blame no person,Satan is the accuser, so blame the Devil himself. (2) Forgive and Love everyone especially yourself .(3)most importantly LOVE GOD. P.S. I LOVE MY FRIENDS YOU ARE FAMILY ! GOD LOVES ALL PEOPLE NO MATTER WHAT !)