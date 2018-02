Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε το όνειρο του 15χρονου Δημήτρη (βίντεο)

Οχι μόνο πολύ μεγάλος αθλητής και μπασκετμπολίστας αλλά και τεράστιος ως άνθρωπος. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε, για μία ακόμα φορά, την ανθρώπινη πλευρά του και πόσο στηρίζει και υποστηρίζει καθετί ελληνικό. Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ έκανε πραγματικότητα το όνειρο του 15χρονου Δημήτρη Ζαμάνη.

Today, Dimitris Zamanis, a 15-year-old from Greece who is living with aplastic anemia got to meet his hero @giannis_an34 thanks to @MakeAWishWI!!#ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/PKzetobRfF

