Ο γιος ομογενούς, θύματος της 9/11 επέκρινε την βουλευτή Omar κατά την τελετή μνήμης (βίντεο)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο γιος μίας ομογενούς, θύματος των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, επέκρινε τη βουλευτή των ΗΠΑ, Ιλχάν Ομάρ (Ilhan Omar, Δημοκρατική από τη Μινεσότα) και «την ομάδα» κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των ονομάτων των θυμάτων κατά την τελετή μνήμης και τιμής στο Σημείο Μηδέν στο Lower Manhattan, ανέφερε το FOX 5 NY.

Πρόκειται, σύμφωνα με το άρθρο -και το «ΑΡ»- για το Νικόλα Χάρο Τζ. (Nicholas Haros, Jr.), ο οποίος φορούσε ένα μαύρο μπλουζάκι που έγραφε «Κάποιοι άνθρωποι έκαναν κάτι» (Some people did something).

Διαβάζοντας ονόματα θυμάτων, τελευταίο ανέφερε αυτό της μητέρας του, της ομογενούς Φράνσις Χάρου (Frances Haros), πριν ξεκινήσει έναν μονόλογο για σχόλιο της Ομάρ, σχετικά με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου το 2001.

Στην αρχή ο κ. Χάρος, είπε: «’Κάποιοι άνθρωποι έκαναν κάτι’, δήλωσε ένα νέο μέλος του Κογκρέσου από τη Μινεσότα».

Εκανε αναφορά σε δήλωση της βουλευτή, Ομάρ, ενώ μιλούσε για το Συμβούλιο των Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων (Council of American-Islamic Relations) το οποίο δημιουργήθηκε επειδή «κάποιοι άνθρωποι έκαναν κάτι» και εξαιτίας αυτού άνθρωποι χάνουν την πρόσβαση σε πολιτικές ελευθερίες.

Η κ. Ομάρ, μία από τις πρώτες Μουσουλμάνες που εκλέχθηκαν στο Κογκρέσο, ανέφερε από την πλευρά της, πως δεν είχε στόχο να «ελαχιστοποιήσει» τι συνέβη την 11η Σεπτεμβρίου και κατηγόρησε επικρατικές ότι κάνουν χρήση συγκεκριμένων λέξεων, εκτός νοήματος των όσων είπε.

September 11th was an attack on all of us.

We will never forget the thousands of Americans who lost their lives in the largest terror attack on U.S. soil.

I will continue to fight to make sure we care for the first responders and families who lost loved ones. #NeverForget

— Ilhan Omar (@IlhanMN) September 11, 2019