Ο Τραμπ ζητά τη θανατική ποινή για τον δράστη της επίθεσης ΝΥ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στην πρόθεσή του να στείλει στο Γκουαντάναμο τον δράστη της επίθεσης στη Νέα Υόρκη, που ήταν η πιο φονική που έχει σημειωθεί στην πόλη μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, όμως επανέλαβε και τη βούλησή του να τον δει να καταδικάζεται σε θάνατο.

«Θα ήθελα να στείλω τον τρομοκράτη της Νέας Υόρκης στο Γκουαντάναμο, όμως στατιστικά η διαδικασία αυτή διαρκεί πολύ περισσότερο απ’ ό,τι αν περάσει από το ομοσπονδιακό σύστημα…», έγραψε σε ένα πρώτο μήνυμά του στο Twitter πριν συμπληρώσει: «… Μοιάζει επίσης σωστό να τον κρατήσουμε εκεί όπου διέπραξε το φρικτό έγκλημά του. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ!».

Would love to send the NYC terrorist to Guantanamo but statistically that process takes much longer than going through the Federal system…

Ενεργώντας στο όνομα της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, ο Σαϊφούλο Σαΐποφ, ένας 29χρονος Ουζμπέκος που έφθασε στις ΗΠΑ το 2010, οδήγησε την Τρίτη το όχημά του σε έναν ποδηλατόδρομο στο Μανχάταν θερίζοντας πεζούς και ποδηλάτες σε μια αιματηρή κούρσα που στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους και άφησε 12 τραυματίες.

…There is also something appropriate about keeping him in the home of the horrible crime he committed. Should move fast. DEATH PENALTY!

