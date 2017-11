Ο Δρ. Κοσμόπουλος μιλά στον «Ε.Κ.» για την ένταξη του στην «Royal Society of Canada»

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο ομογενής καθηγητής Αρχαιολογίας και κάτοχος της Εδρας Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μιζούρι (University of Missouri) στο Σεντ Λούις, Μιχάλης Κοσμόπουλος (Michael Cosmopoulos), εισήχθη στη «Βασιλική Ακαδημία του Καναδά» (The Royal Society of Canada).

Ο Δρ. Κοσμόπουλος είναι ο πρώτος ομογενής και Ελληνας καθηγητής Αρχαιολογίας, ο οποίος έγινε δεκτός στην εν λόγω Ακαδημία.

Αν και είχε προηγηθεί η εισδοχή του το 2014 στην Αμερικανική Ακαδημία Επιστημών (St. Louis) και προ μερικών μηνών στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών, εν τούτοις ο …